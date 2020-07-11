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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6410641164126413>
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:06

  Yuri_61 написав:Форумчане, считаете ли, что в наше время бедные люди - это лентяи или тупицы или алкоголики. Т.е. если у человека есть ум и стремление стать долларовым миллионером (миллиардером) то он будет им рано или поздно.
Или Бог сам заранее определяет (до рождения человека) будет он богач или бедняк?

Бог-то бог, но и сам не будь плох.
А откуда тема? Решили итоги жизни подвести и понять

Почему все так вышло?
И будет ложью на характер свалить или Волю Божью.
Разве должно было быть иначе?
Мы платили за всех, и не нужно сдачи.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:07

:mrgreen:
  shapo написав:Нет, совковое воспитание не позволяет стучать. Я же написал тебе уже что это могут быть твои случайно заглянувшие коллеги. По двухлетнему опыту пребывания в СА 40 лет назад помню что как спецы за редким исключением кадровые офицеры были полное г...вно,но вот стучать и закладывать перед начальством друг друга были непревзойденные мастера

Так а что спецы/коллеги , или кто там ещё, заглянувшие, могут обо мне крамольного сказать?))
Что я ватного совкодрочера массажирую? Так за это орден положен даже)).
Чем скорее повыдохнет в Украине опора обнуленного , тем меньше шансов,что оно сюда придет рузкемир строить.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:19

  shapo написав:
  Yuri_61 написав:Форумчане, считаете ли, что в наше время бедные люди - это лентяи или тупицы или алкоголики. Т.е. если у человека есть ум и стремление стать долларовым миллионером (миллиардером) то он будет им рано или поздно.
Или Бог сам заранее определяет (до рождения человека) будет он богач или бедняк?

Бог-то бог, но и сам не будь плох.
А откуда тема? Решили итоги жизни подвести и понять

Почему все так вышло?
И будет ложью на характер свалить или Волю Божью.
Разве должно было быть иначе?
Мы платили за всех, и не нужно сдачи.


Раньше я считал, что бедный, но честный человек ценнее богатого но подлого. Но я устал наблюдать, как везде вокруг честные прозябают, а мразь наверх вылазит и жирует, свои ж#пы в престижных авто катают.
Хочу стать подлым, мерзким но богатым.
Я голосовал за Зеленского так как, старый дурак, посчитал его другим, чем те, что были у власти. Но он ничего не сделал, чтоб честные люди стали жить лучше, чтоб незаконно обогатившихся мразей посадил он в тюрьму. Но при нём всё как было так и есть и все богатые откупаются, а чиновники, судьи, таможенники живут у нас, как в раю. А бедные влачат своё жалкое существование, как и я, на всём экономя. Я шоколадку последний раз съел год назад или больше, так как для меня плитка шоколадки за 30 грн это излишество, вот бы за 16 - самый раз.
Ничего не поменял Зеленский для улучшения жизни честного народа, поэтому за него и его слуг народа не буду голосовать
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:59

  Hotab написав::mrgreen:
  shapo написав:Нет, совковое воспитание не позволяет стучать. Я же написал тебе уже что это могут быть твои случайно заглянувшие коллеги. По двухлетнему опыту пребывания в СА 40 лет назад помню что как спецы за редким исключением кадровые офицеры были полное г...вно,но вот стучать и закладывать перед начальством друг друга были непревзойденные мастера

Так а что спецы/коллеги , или кто там ещё, заглянувшие, могут обо мне крамольного сказать?))
Что я ватного совкодрочера массажирую? Так за это орден положен даже)).
Чем скорее повыдохнет в Украине опора обнуленного , тем меньше шансов,что оно сюда придет рузкемир строить.

Напугался и правильно.
Неважно что ты тут начеркал, главное, что из этого вытащат и как подадут в МО твои коллеги-конкуренты жаждущие сменить тебя в благородном деле братоубийства негритянских племён за неплохую по украинским меркам зарплату.
И вылетишь ты вначале из контингента бесполезной организации ООН, а потом сам обидевшись уйдёшь из ВСУ.
И пристроится сможешь только в какой-нибудь ЧВК. В ней по пьяному делу тебя и пришьет такой же бывший российский летун.
Так что дружеский тебе совет - меньше тут щеки надувай и не искушай судьбу, а то могут и нахомяченные в Африке деньги не понадобятся даже если тебя к тому времени муха це-це не укусит или эбола не догонит
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:03

  shapo написав:
  Hotab написав::mrgreen:
  shapo написав:Нет, совковое воспитание не позволяет стучать. Я же написал тебе уже что это могут быть твои случайно заглянувшие коллеги. По двухлетнему опыту пребывания в СА 40 лет назад помню что как спецы за редким исключением кадровые офицеры были полное г...вно,но вот стучать и закладывать перед начальством друг друга были непревзойденные мастера

Так а что спецы/коллеги , или кто там ещё, заглянувшие, могут обо мне крамольного сказать?))
Что я ватного совкодрочера массажирую? Так за это орден положен даже)).
Чем скорее повыдохнет в Украине опора обнуленного , тем меньше шансов,что оно сюда придет рузкемир строить.

Напугался и правильно.
Неважно что ты тут начеркал, главное, что из этого вытащат и как подадут в МО твои коллеги-конкуренты жаждущие сменить тебя в благородном деле братоубийства негритянских племён за неплохую по украинским меркам зарплату.
И вылетишь ты вначале из контингента бесполезной организации ООН, а потом сам обидевшись уйдёшь из ВСУ.
И пристроится сможешь только в какой-нибудь ЧВК. В ней по пьяному делу тебя и пришьет такой же бывший российский летун.
Так что дружеский тебе совет - меньше тут щеки надувай и не искушай судьбу, а то могут и нахомяченные в Африке деньги не понадобятся даже если тебя к тому времени муха це-це не укусит или эбола не догонит


Маразматик, тебя уже шиза одолевает)))
Я давно ничего не боюсь)). Тем более всегда знаю, что я пишу)).
А с окончившимся контактом и нежеланием его продлевать в армии, идущей назад, так и подавно.
Ты уж вспомни свое коммунистическое пошлое и настучи на меня. Зачем нам с тоьой ждать , кто сюда заглянет. А если вообще никогда? Давай, тебе не привыкать, чисто поржать))).
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 12 лип, 2020 10:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:04

  Yuri_61 написав:
  shapo написав:
  Yuri_61 написав:Форумчане, считаете ли, что в наше время бедные люди - это лентяи или тупицы или алкоголики. Т.е. если у человека есть ум и стремление стать долларовым миллионером (миллиардером) то он будет им рано или поздно.
Или Бог сам заранее определяет (до рождения человека) будет он богач или бедняк?

Бог-то бог, но и сам не будь плох.
А откуда тема? Решили итоги жизни подвести и понять

Почему все так вышло?
И будет ложью на характер свалить или Волю Божью.
Разве должно было быть иначе?
Мы платили за всех, и не нужно сдачи.


Раньше я считал, что бедный, но честный человек ценнее богатого но подлого. Но я устал наблюдать, как везде вокруг честные прозябают, а мразь наверх вылазит и жирует, свои ж#пы в престижных авто катают.
Хочу стать подлым, мерзким но богатым.
Я голосовал за Зеленского так как, старый дурак, посчитал его другим, чем те, что были у власти. Но он ничего не сделал, чтоб честные люди стали жить лучше, чтоб незаконно обогатившихся мразей посадил он в тюрьму. Но при нём всё как было так и есть и все богатые откупаются, а чиновники, судьи, таможенники живут у нас, как в раю. А бедные влачат своё жалкое существование, как и я, на всём экономя. Я шоколадку последний раз съел год назад или больше, так как для меня плитка шоколадки за 30 грн это излишество, вот бы за 16 - самый раз.
Ничего не поменял Зеленский для улучшения жизни честного народа, поэтому за него и его слуг народа не буду голосовать

у валютній темі потерли, відповім ще раз тоді тут, але більш розширено.

Як написав колега:
https://dou.ua/forums/topic/30969/#1895296
классовая принадлежность это в большей степени сумма привычек и
долговременная модель поведения, причем обычно унаследованая от родителей,
чем мгновенное значение платежной ведомости.

Також читаєм в блогера:
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_67.html
https://fi202x.blogspot.com/2020/07/blog-post.html
Востаннє редагувалось flyman в Нед 12 лип, 2020 10:21, всього редагувалось 4 разів.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:05

  Yuri_61 написав:
  shapo написав:
  Yuri_61 написав:Форумчане, считаете ли, что в наше время бедные люди - это лентяи или тупицы или алкоголики. Т.е. если у человека есть ум и стремление стать долларовым миллионером (миллиардером) то он будет им рано или поздно.
Или Бог сам заранее определяет (до рождения человека) будет он богач или бедняк?

Бог-то бог, но и сам не будь плох.
А откуда тема? Решили итоги жизни подвести и понять

Почему все так вышло?
И будет ложью на характер свалить или Волю Божью.
Разве должно было быть иначе?
Мы платили за всех, и не нужно сдачи.


Раньше я считал, что бедный, но честный человек ценнее богатого но подлого. Но я устал наблюдать, как везде вокруг честные прозябают, а мразь наверх вылазит и жирует, свои ж#пы в престижных авто катают.
Хочу стать подлым, мерзким но богатым.
Я голосовал за Зеленского так как, старый дурак, посчитал его другим, чем те, что были у власти. Но он ничего не сделал, чтоб честные люди стали жить лучше, чтоб незаконно обогатившихся мразей посадил он в тюрьму. Но при нём всё как было так и есть и все богатые откупаются, а чиновники, судьи, таможенники живут у нас, как в раю. А бедные влачат своё жалкое существование, как и я, на всём экономя. Я шоколадку последний раз съел год назад или больше, так как для меня плитка шоколадки за 30 грн это излишество, вот бы за 16 - самый раз.
Ничего не поменял Зеленский для улучшения жизни честного народа, поэтому за него и его слуг народа не буду голосовать

Надо же, такой старый а такой наивный.
Перечитывайте Р. Бернса "Честная бедность" - с 18 века ничего не изменилось
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:11

  Hotab написав:
  shapo написав:Напугался и правильно.
Неважно что ты тут начеркал, главное, что из этого вытащат и как подадут в МО твои коллеги-конкуренты жаждущие сменить тебя в благородном деле братоубийства негритянских племён за неплохую по украинским меркам зарплату.
И вылетишь ты вначале из контингента бесполезной организации ООН, а потом сам обидевшись уйдёшь из ВСУ.
И пристроится сможешь только в какой-нибудь ЧВК. В ней по пьяному делу тебя и пришьет такой же бывший российский летун.
Так что дружеский тебе совет - меньше тут щеки надувай и не искушай судьбу, а то могут и нахомяченные в Африке деньги не понадобятся даже если тебя к тому времени муха це-це не укусит или эбола не догонит


Маразматик, тебя уже шиза одолевает)))
Я давно ничего не боюсь)). Тем более всегда знаю, что я пишу)).
А с окончившимся контактом и нежеланием его продлевать в армии, идущей назад, так и подавно.
Ты уж вспомни свое коммунистическое пошлое и настучи на меня,чисто поржать))).

Все бахвалишься, воин света, вот только таких педрил я по жизни видел вагон и маленькую тележку.
Про свою храбрость и профессиональные перспективы расскажи в другом месте.
Здесь на форуме наивных мало, а вот тех кому ты тут нахамил достаточно и они помоложе меня и могут осуществить то что мне клятое совковое воспитание не позволяет сделать
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:14

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:только таких педрил я по жизни видел вагон и маленькую тележку.

Ясен пень. Комуняцкая жизнь она такая. Сплошные педрилы, твои друзья, коллеги))
Совет отклоняется, массажировать черенком лопаты твой пропутинский зад будем дальше. )))

Про свою храбрость и профессиональные перспективы расскажи в другом месте.

Зачем мне про них рассказывать, ты все уже рассказал. "ЧВК так ЧВК"))
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:22

Вот это правильный инструмент культивирования украинского языка. Приветствую! А путем дискриминации других языков ничего, кроме украинофобии, добиться невозможно...

В Украине появятся бесплатные курсы украинского языка
https://www.segodnya.ua/politics/v-ukra ... 63094.html
zРадио
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