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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6410641164126413> Додано: Нед 12 лип, 2020 09:06 Yuri_61 написав: Форумчане, считаете ли, что в наше время бедные люди - это лентяи или тупицы или алкоголики. Т.е. если у человека есть ум и стремление стать долларовым миллионером (миллиардером) то он будет им рано или поздно.

Или Бог сам заранее определяет (до рождения человека) будет он богач или бедняк? Форумчане, считаете ли, что в наше время бедные люди - это лентяи или тупицы или алкоголики. Т.е. если у человека есть ум и стремление стать долларовым миллионером (миллиардером) то он будет им рано или поздно.Или Бог сам заранее определяет (до рождения человека) будет он богач или бедняк?

Бог-то бог, но и сам не будь плох.

А откуда тема? Решили итоги жизни подвести и понять



Почему все так вышло?

И будет ложью на характер свалить или Волю Божью.

Разве должно было быть иначе?

Мы платили за всех, и не нужно сдачи. Бог-то бог, но и сам не будь плох.А откуда тема? Решили итоги жизни подвести и понятьПочему все так вышло?И будет ложью на характер свалить или Волю Божью.Разве должно было быть иначе?Мы платили за всех, и не нужно сдачи. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3807 З нами з: 29.05.18 Подякував: 99 раз. Подякували: 640 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 09:07 shapo написав: Нет, совковое воспитание не позволяет стучать. Я же написал тебе уже что это могут быть твои случайно заглянувшие коллеги. По двухлетнему опыту пребывания в СА 40 лет назад помню что как спецы за редким исключением кадровые офицеры были полное г...вно,но вот стучать и закладывать перед начальством друг друга были непревзойденные мастера Нет, совковое воспитание не позволяет стучать. Я же написал тебе уже что это могут быть твои случайно заглянувшие коллеги. По двухлетнему опыту пребывания в СА 40 лет назад помню что как спецы за редким исключением кадровые офицеры были полное г...вно,но вот стучать и закладывать перед начальством друг друга были непревзойденные мастера

Так а что спецы/коллеги , или кто там ещё, заглянувшие, могут обо мне крамольного сказать?))

Что я ватного совкодрочера массажирую? Так за это орден положен даже)).

Чем скорее повыдохнет в Украине опора обнуленного , тем меньше шансов,что оно сюда придет рузкемир строить. Так а что спецы/коллеги , или кто там ещё, заглянувшие, могут обо мне крамольного сказать?))Что я ватного совкодрочера массажирую? Так за это орден положен даже)).Чем скорее повыдохнет в Украине опора обнуленного , тем меньше шансов,что оно сюда придет рузкемир строить. Hotab

Повідомлень: 2969 З нами з: 15.02.09 Подякував: 108 раз. Подякували: 1101 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 09:19 shapo написав: Yuri_61 написав: Форумчане, считаете ли, что в наше время бедные люди - это лентяи или тупицы или алкоголики. Т.е. если у человека есть ум и стремление стать долларовым миллионером (миллиардером) то он будет им рано или поздно.

Или Бог сам заранее определяет (до рождения человека) будет он богач или бедняк? Форумчане, считаете ли, что в наше время бедные люди - это лентяи или тупицы или алкоголики. Т.е. если у человека есть ум и стремление стать долларовым миллионером (миллиардером) то он будет им рано или поздно.Или Бог сам заранее определяет (до рождения человека) будет он богач или бедняк?

Бог-то бог, но и сам не будь плох.

А откуда тема? Решили итоги жизни подвести и понять



Почему все так вышло?

И будет ложью на характер свалить или Волю Божью.

Разве должно было быть иначе?

Мы платили за всех, и не нужно сдачи. Бог-то бог, но и сам не будь плох.А откуда тема? Решили итоги жизни подвести и понятьПочему все так вышло?И будет ложью на характер свалить или Волю Божью.Разве должно было быть иначе?Мы платили за всех, и не нужно сдачи.



Раньше я считал, что бедный, но честный человек ценнее богатого но подлого. Но я устал наблюдать, как везде вокруг честные прозябают, а мразь наверх вылазит и жирует, свои ж#пы в престижных авто катают.

Хочу стать подлым, мерзким но богатым.

Я голосовал за Зеленского так как, старый дурак, посчитал его другим, чем те, что были у власти. Но он ничего не сделал, чтоб честные люди стали жить лучше, чтоб незаконно обогатившихся мразей посадил он в тюрьму. Но при нём всё как было так и есть и все богатые откупаются, а чиновники, судьи, таможенники живут у нас, как в раю. А бедные влачат своё жалкое существование, как и я, на всём экономя. Я шоколадку последний раз съел год назад или больше, так как для меня плитка шоколадки за 30 грн это излишество, вот бы за 16 - самый раз.

Ничего не поменял Зеленский для улучшения жизни честного народа, поэтому за него и его слуг народа не буду голосовать Раньше я считал, что бедный, но честный человек ценнее богатого но подлого. Но я устал наблюдать, как везде вокруг честные прозябают, а мразь наверх вылазит и жирует, свои ж#пы в престижных авто катают.Хочу стать подлым, мерзким но богатым.Я голосовал за Зеленского так как, старый дурак, посчитал его другим, чем те, что были у власти. Но он ничего не сделал, чтоб честные люди стали жить лучше, чтоб незаконно обогатившихся мразей посадил он в тюрьму. Но при нём всё как было так и есть и все богатые откупаются, а чиновники, судьи, таможенники живут у нас, как в раю. А бедные влачат своё жалкое существование, как и я, на всём экономя. Я шоколадку последний раз съел год назад или больше, так как для меня плитка шоколадки за 30 грн это излишество, вот бы за 16 - самый раз.Ничего не поменял Зеленский для улучшения жизни честного народа, поэтому за него и его слуг народа не буду голосовать Yuri_61 Повідомлень: 2041 З нами з: 30.09.15 Подякував: 222 раз. Подякували: 360 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 09:59 Hotab написав: :mrgreen: shapo написав: Нет, совковое воспитание не позволяет стучать. Я же написал тебе уже что это могут быть твои случайно заглянувшие коллеги. По двухлетнему опыту пребывания в СА 40 лет назад помню что как спецы за редким исключением кадровые офицеры были полное г...вно,но вот стучать и закладывать перед начальством друг друга были непревзойденные мастера Нет, совковое воспитание не позволяет стучать. Я же написал тебе уже что это могут быть твои случайно заглянувшие коллеги. По двухлетнему опыту пребывания в СА 40 лет назад помню что как спецы за редким исключением кадровые офицеры были полное г...вно,но вот стучать и закладывать перед начальством друг друга были непревзойденные мастера

Так а что спецы/коллеги , или кто там ещё, заглянувшие, могут обо мне крамольного сказать?))

Что я ватного совкодрочера массажирую? Так за это орден положен даже)).

Чем скорее повыдохнет в Украине опора обнуленного , тем меньше шансов,что оно сюда придет рузкемир строить. :mrgreen:Так а что спецы/коллеги , или кто там ещё, заглянувшие, могут обо мне крамольного сказать?))Что я ватного совкодрочера массажирую? Так за это орден положен даже)).Чем скорее повыдохнет в Украине опора обнуленного , тем меньше шансов,что оно сюда придет рузкемир строить.

Напугался и правильно.

Неважно что ты тут начеркал, главное, что из этого вытащат и как подадут в МО твои коллеги-конкуренты жаждущие сменить тебя в благородном деле братоубийства негритянских племён за неплохую по украинским меркам зарплату.

И вылетишь ты вначале из контингента бесполезной организации ООН, а потом сам обидевшись уйдёшь из ВСУ.

И пристроится сможешь только в какой-нибудь ЧВК. В ней по пьяному делу тебя и пришьет такой же бывший российский летун.

Так что дружеский тебе совет - меньше тут щеки надувай и не искушай судьбу, а то могут и нахомяченные в Африке деньги не понадобятся даже если тебя к тому времени муха це-це не укусит или эбола не догонит Напугался и правильно.Неважно что ты тут начеркал, главное, что из этого вытащат и как подадут в МО твои коллеги-конкуренты жаждущие сменить тебя в благородном деле братоубийства негритянских племён за неплохую по украинским меркам зарплату.И вылетишь ты вначале из контингента бесполезной организации ООН, а потом сам обидевшись уйдёшь из ВСУ.И пристроится сможешь только в какой-нибудь ЧВК. В ней по пьяному делу тебя и пришьет такой же бывший российский летун.Так что дружеский тебе совет - меньше тут щеки надувай и не искушай судьбу, а то могут и нахомяченные в Африке деньги не понадобятся даже если тебя к тому времени муха це-це не укусит или эбола не догонит Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3807 З нами з: 29.05.18 Подякував: 99 раз. Подякували: 640 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 10:03 shapo написав: Hotab написав: :mrgreen: shapo написав: Нет, совковое воспитание не позволяет стучать. Я же написал тебе уже что это могут быть твои случайно заглянувшие коллеги. По двухлетнему опыту пребывания в СА 40 лет назад помню что как спецы за редким исключением кадровые офицеры были полное г...вно,но вот стучать и закладывать перед начальством друг друга были непревзойденные мастера Нет, совковое воспитание не позволяет стучать. Я же написал тебе уже что это могут быть твои случайно заглянувшие коллеги. По двухлетнему опыту пребывания в СА 40 лет назад помню что как спецы за редким исключением кадровые офицеры были полное г...вно,но вот стучать и закладывать перед начальством друг друга были непревзойденные мастера

Так а что спецы/коллеги , или кто там ещё, заглянувшие, могут обо мне крамольного сказать?))

Что я ватного совкодрочера массажирую? Так за это орден положен даже)).

Чем скорее повыдохнет в Украине опора обнуленного , тем меньше шансов,что оно сюда придет рузкемир строить. :mrgreen:Так а что спецы/коллеги , или кто там ещё, заглянувшие, могут обо мне крамольного сказать?))Что я ватного совкодрочера массажирую? Так за это орден положен даже)).Чем скорее повыдохнет в Украине опора обнуленного , тем меньше шансов,что оно сюда придет рузкемир строить.

Напугался и правильно.

Неважно что ты тут начеркал, главное, что из этого вытащат и как подадут в МО твои коллеги-конкуренты жаждущие сменить тебя в благородном деле братоубийства негритянских племён за неплохую по украинским меркам зарплату.

И вылетишь ты вначале из контингента бесполезной организации ООН, а потом сам обидевшись уйдёшь из ВСУ.

И пристроится сможешь только в какой-нибудь ЧВК. В ней по пьяному делу тебя и пришьет такой же бывший российский летун.

Так что дружеский тебе совет - меньше тут щеки надувай и не искушай судьбу, а то могут и нахомяченные в Африке деньги не понадобятся даже если тебя к тому времени муха це-це не укусит или эбола не догонит Напугался и правильно.Неважно что ты тут начеркал, главное, что из этого вытащат и как подадут в МО твои коллеги-конкуренты жаждущие сменить тебя в благородном деле братоубийства негритянских племён за неплохую по украинским меркам зарплату.И вылетишь ты вначале из контингента бесполезной организации ООН, а потом сам обидевшись уйдёшь из ВСУ.И пристроится сможешь только в какой-нибудь ЧВК. В ней по пьяному делу тебя и пришьет такой же бывший российский летун.Так что дружеский тебе совет - меньше тут щеки надувай и не искушай судьбу, а то могут и нахомяченные в Африке деньги не понадобятся даже если тебя к тому времени муха це-це не укусит или эбола не догонит



Маразматик, тебя уже шиза одолевает)))

Я давно ничего не боюсь)). Тем более всегда знаю, что я пишу)).

А с окончившимся контактом и нежеланием его продлевать в армии, идущей назад, так и подавно.

Ты уж вспомни свое коммунистическое пошлое и настучи на меня. Зачем нам с тоьой ждать , кто сюда заглянет. А если вообще никогда? Давай, тебе не привыкать, чисто поржать))). Маразматик, тебя уже шиза одолевает)))Я давно ничего не боюсь)). Тем более всегда знаю, что я пишу)).А с окончившимся контактом и нежеланием его продлевать в армии, идущей назад, так и подавно.Ты уж вспомни свое коммунистическое пошлое и настучи на меня. Зачем нам с тоьой ждать , кто сюда заглянет. А если вообще никогда? Давай, тебе не привыкать, чисто поржать))). Востаннє редагувалось Hotab в Нед 12 лип, 2020 10:06, всього редагувалось 2 разів. Hotab

Повідомлень: 2969 З нами з: 15.02.09 Подякував: 108 раз. Подякували: 1101 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 10:04 Yuri_61 написав: shapo написав: Yuri_61 написав: Форумчане, считаете ли, что в наше время бедные люди - это лентяи или тупицы или алкоголики. Т.е. если у человека есть ум и стремление стать долларовым миллионером (миллиардером) то он будет им рано или поздно.

Или Бог сам заранее определяет (до рождения человека) будет он богач или бедняк? Форумчане, считаете ли, что в наше время бедные люди - это лентяи или тупицы или алкоголики. Т.е. если у человека есть ум и стремление стать долларовым миллионером (миллиардером) то он будет им рано или поздно.Или Бог сам заранее определяет (до рождения человека) будет он богач или бедняк?

Бог-то бог, но и сам не будь плох.

А откуда тема? Решили итоги жизни подвести и понять



Почему все так вышло?

И будет ложью на характер свалить или Волю Божью.

Разве должно было быть иначе?

Мы платили за всех, и не нужно сдачи. Бог-то бог, но и сам не будь плох.А откуда тема? Решили итоги жизни подвести и понятьПочему все так вышло?И будет ложью на характер свалить или Волю Божью.Разве должно было быть иначе?Мы платили за всех, и не нужно сдачи.



Раньше я считал, что бедный, но честный человек ценнее богатого но подлого. Но я устал наблюдать, как везде вокруг честные прозябают, а мразь наверх вылазит и жирует, свои ж#пы в престижных авто катают.

Хочу стать подлым, мерзким но богатым.

Я голосовал за Зеленского так как, старый дурак, посчитал его другим, чем те, что были у власти. Но он ничего не сделал, чтоб честные люди стали жить лучше, чтоб незаконно обогатившихся мразей посадил он в тюрьму. Но при нём всё как было так и есть и все богатые откупаются, а чиновники, судьи, таможенники живут у нас, как в раю. А бедные влачат своё жалкое существование, как и я, на всём экономя. Я шоколадку последний раз съел год назад или больше, так как для меня плитка шоколадки за 30 грн это излишество, вот бы за 16 - самый раз.

Ничего не поменял Зеленский для улучшения жизни честного народа, поэтому за него и его слуг народа не буду голосовать Раньше я считал, что бедный, но честный человек ценнее богатого но подлого. Но я устал наблюдать, как везде вокруг честные прозябают, а мразь наверх вылазит и жирует, свои ж#пы в престижных авто катают.Хочу стать подлым, мерзким но богатым.Я голосовал за Зеленского так как, старый дурак, посчитал его другим, чем те, что были у власти. Но он ничего не сделал, чтоб честные люди стали жить лучше, чтоб незаконно обогатившихся мразей посадил он в тюрьму. Но при нём всё как было так и есть и все богатые откупаются, а чиновники, судьи, таможенники живут у нас, как в раю. А бедные влачат своё жалкое существование, как и я, на всём экономя. Я шоколадку последний раз съел год назад или больше, так как для меня плитка шоколадки за 30 грн это излишество, вот бы за 16 - самый раз.Ничего не поменял Зеленский для улучшения жизни честного народа, поэтому за него и его слуг народа не буду голосовать

у валютній темі потерли, відповім ще раз тоді тут, але більш розширено.



Як написав колега:

https://dou.ua/forums/topic/30969/#1895296

классовая принадлежность это в большей степени сумма привычек и

долговременная модель поведения, причем обычно унаследованая от родителей,

чем мгновенное значение платежной ведомости.



Також читаєм в блогера:

https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_67.html

https://fi202x.blogspot.com/2020/07/blog-post.html у валютній темі потерли, відповім ще раз тоді тут, але більш розширено.Як написав колега:классовая принадлежность это в большей степени сумма привычек идолговременная модель поведения, причем обычно унаследованая от родителей,чем мгновенное значение платежной ведомости.Також читаєм в блогера: Востаннє редагувалось flyman в Нед 12 лип, 2020 10:21, всього редагувалось 4 разів. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20372 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1129 раз. Подякували: 1432 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 10:05 Yuri_61 написав: shapo написав: Yuri_61 написав: Форумчане, считаете ли, что в наше время бедные люди - это лентяи или тупицы или алкоголики. Т.е. если у человека есть ум и стремление стать долларовым миллионером (миллиардером) то он будет им рано или поздно.

Или Бог сам заранее определяет (до рождения человека) будет он богач или бедняк? Форумчане, считаете ли, что в наше время бедные люди - это лентяи или тупицы или алкоголики. Т.е. если у человека есть ум и стремление стать долларовым миллионером (миллиардером) то он будет им рано или поздно.Или Бог сам заранее определяет (до рождения человека) будет он богач или бедняк?

Бог-то бог, но и сам не будь плох.

А откуда тема? Решили итоги жизни подвести и понять



Почему все так вышло?

И будет ложью на характер свалить или Волю Божью.

Разве должно было быть иначе?

Мы платили за всех, и не нужно сдачи. Бог-то бог, но и сам не будь плох.А откуда тема? Решили итоги жизни подвести и понятьПочему все так вышло?И будет ложью на характер свалить или Волю Божью.Разве должно было быть иначе?Мы платили за всех, и не нужно сдачи.



Раньше я считал, что бедный, но честный человек ценнее богатого но подлого. Но я устал наблюдать, как везде вокруг честные прозябают, а мразь наверх вылазит и жирует, свои ж#пы в престижных авто катают.

Хочу стать подлым, мерзким но богатым.

Я голосовал за Зеленского так как, старый дурак, посчитал его другим, чем те, что были у власти. Но он ничего не сделал, чтоб честные люди стали жить лучше, чтоб незаконно обогатившихся мразей посадил он в тюрьму. Но при нём всё как было так и есть и все богатые откупаются, а чиновники, судьи, таможенники живут у нас, как в раю. А бедные влачат своё жалкое существование, как и я, на всём экономя. Я шоколадку последний раз съел год назад или больше, так как для меня плитка шоколадки за 30 грн это излишество, вот бы за 16 - самый раз.

Ничего не поменял Зеленский для улучшения жизни честного народа, поэтому за него и его слуг народа не буду голосовать Раньше я считал, что бедный, но честный человек ценнее богатого но подлого. Но я устал наблюдать, как везде вокруг честные прозябают, а мразь наверх вылазит и жирует, свои ж#пы в престижных авто катают.Хочу стать подлым, мерзким но богатым.Я голосовал за Зеленского так как, старый дурак, посчитал его другим, чем те, что были у власти. Но он ничего не сделал, чтоб честные люди стали жить лучше, чтоб незаконно обогатившихся мразей посадил он в тюрьму. Но при нём всё как было так и есть и все богатые откупаются, а чиновники, судьи, таможенники живут у нас, как в раю. А бедные влачат своё жалкое существование, как и я, на всём экономя. Я шоколадку последний раз съел год назад или больше, так как для меня плитка шоколадки за 30 грн это излишество, вот бы за 16 - самый раз.Ничего не поменял Зеленский для улучшения жизни честного народа, поэтому за него и его слуг народа не буду голосовать

Надо же, такой старый а такой наивный.

Перечитывайте Р. Бернса "Честная бедность" - с 18 века ничего не изменилось Надо же, такой старый а такой наивный.Перечитывайте Р. Бернса "Честная бедность" - с 18 века ничего не изменилось Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3807 З нами з: 29.05.18 Подякував: 99 раз. Подякували: 640 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 10:11 Hotab написав: shapo написав: Напугался и правильно.

Неважно что ты тут начеркал, главное, что из этого вытащат и как подадут в МО твои коллеги-конкуренты жаждущие сменить тебя в благородном деле братоубийства негритянских племён за неплохую по украинским меркам зарплату.

И вылетишь ты вначале из контингента бесполезной организации ООН, а потом сам обидевшись уйдёшь из ВСУ.

И пристроится сможешь только в какой-нибудь ЧВК. В ней по пьяному делу тебя и пришьет такой же бывший российский летун.

Так что дружеский тебе совет - меньше тут щеки надувай и не искушай судьбу, а то могут и нахомяченные в Африке деньги не понадобятся даже если тебя к тому времени муха це-це не укусит или эбола не догонит Напугался и правильно.Неважно что ты тут начеркал, главное, что из этого вытащат и как подадут в МО твои коллеги-конкуренты жаждущие сменить тебя в благородном деле братоубийства негритянских племён за неплохую по украинским меркам зарплату.И вылетишь ты вначале из контингента бесполезной организации ООН, а потом сам обидевшись уйдёшь из ВСУ.И пристроится сможешь только в какой-нибудь ЧВК. В ней по пьяному делу тебя и пришьет такой же бывший российский летун.Так что дружеский тебе совет - меньше тут щеки надувай и не искушай судьбу, а то могут и нахомяченные в Африке деньги не понадобятся даже если тебя к тому времени муха це-це не укусит или эбола не догонит



Маразматик, тебя уже шиза одолевает)))

Я давно ничего не боюсь)). Тем более всегда знаю, что я пишу)).

А с окончившимся контактом и нежеланием его продлевать в армии, идущей назад, так и подавно.

Ты уж вспомни свое коммунистическое пошлое и настучи на меня,чисто поржать))). Маразматик, тебя уже шиза одолевает)))Я давно ничего не боюсь)). Тем более всегда знаю, что я пишу)).А с окончившимся контактом и нежеланием его продлевать в армии, идущей назад, так и подавно.Ты уж вспомни свое коммунистическое пошлое и настучи на меня,чисто поржать))).

Все бахвалишься, воин света, вот только таких педрил я по жизни видел вагон и маленькую тележку.

Про свою храбрость и профессиональные перспективы расскажи в другом месте.

Здесь на форуме наивных мало, а вот тех кому ты тут нахамил достаточно и они помоложе меня и могут осуществить то что мне клятое совковое воспитание не позволяет сделать Все бахвалишься, воин света, вот только таких педрил я по жизни видел вагон и маленькую тележку.Про свою храбрость и профессиональные перспективы расскажи в другом месте.Здесь на форуме наивных мало, а вот тех кому ты тут нахамил достаточно и они помоложе меня и могут осуществить то что мне клятое совковое воспитание не позволяет сделать Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3807 З нами з: 29.05.18 Подякував: 99 раз. Подякували: 640 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 10:14 Re: Політичні дискусії shapo написав: только таких педрил я по жизни видел вагон и маленькую тележку. только таких педрил я по жизни видел вагон и маленькую тележку.

Ясен пень. Комуняцкая жизнь она такая. Сплошные педрилы, твои друзья, коллеги))

Совет отклоняется, массажировать черенком лопаты твой пропутинский зад будем дальше. )))



Про свою храбрость и профессиональные перспективы расскажи в другом месте.



Зачем мне про них рассказывать, ты все уже рассказал. "ЧВК так ЧВК")) Ясен пень. Комуняцкая жизнь она такая. Сплошные педрилы, твои друзья, коллеги))Совет отклоняется, массажировать черенком лопаты твой пропутинский зад будем дальше. )))Зачем мне про них рассказывать, ты все уже рассказал. "ЧВК так ЧВК")) Hotab

Повідомлень: 2969 З нами з: 15.02.09 Подякував: 108 раз. Подякували: 1101 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 10:22



В Украине появятся бесплатные курсы украинского языка

https://www.segodnya.ua/politics/v-ukra ... 63094.html Вот это правильный инструмент культивирования украинского языка. Приветствую! А путем дискриминации других языков ничего, кроме украинофобии, добиться невозможно... zРадио

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