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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6410641164126413
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:24

  Ukrainian написав:Невероятный митинг завершился в Хабаровске. Акция в поддержку Сергея Фургала длилась более 3,5 часов, а численность определить сложно — называют цифры от 10 до 40 тысяч человек. Это абсолютный рекорд для нашего края и уникальное единение общества.

Випадково включив.
На 1:50:30 скандують "Ющенко, Ющенко!!". :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:29

zРадио , комплексно должно быть.
И давать возможность бесплатно учить,и одновременно не давать возможности достичь чего-либо как минимум на госслужбы,если не владеешь державною. Ну в общем-то то, что Вы называете "дискриминация других языков".
Вы бы выучили английский, если бы вам по работе сказали "можешь знать, можешь нет, мы тебя и так берём на работу, и платить будем так же"?
Ну именно английский может и выучили бы, так как без него нигде никуда, если пришлось сменить бы работу. А в аналогичной ситуации словенский бы стали учить?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:33

  Hotab написав:И давать возможность бесплатно учить,и одновременно не давать возможности достичь чего-либо как минимум на госслужбы,если не владеешь державною. Ну в общем-то то, что Вы называете "дискриминация других языков".


Нет, я к дискриминации других языков это не причисляю. Причисляю лишение возможности учиться в начальной и средней школе на родном языке по желанию родителей, и языковые требования для коммерческих компаний (вроде языка обслуживания и рекламы).

  Hotab написав:Вы бы выучили английский, если бы вам по работе сказали "можешь знать, можешь нет, мы тебя и так берём на работу, и платить будем так же"?
Ну именно английский может и выучили бы, так как без него нигде никуда, если пришлось сменить бы работу. А в аналогичной ситуации словенский бы стали учить?


Соответственно, этот вопрос отпадает. Игнорирую его
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:41

  shapo написав:
  Yuri_61 написав:Раньше я считал, что бедный, но честный человек ценнее богатого но подлого. Но я устал наблюдать, как везде вокруг честные прозябают, а мразь наверх вылазит и жирует, свои ж#пы в престижных авто катают.
Хочу стать подлым, мерзким но богатым.
Я голосовал за Зеленского так как, старый дурак, посчитал его другим, чем те, что были у власти. Но он ничего не сделал, чтоб честные люди стали жить лучше, чтоб незаконно обогатившихся мразей посадил он в тюрьму. Но при нём всё как было так и есть и все богатые откупаются, а чиновники, судьи, таможенники живут у нас, как в раю. А бедные влачат своё жалкое существование, как и я, на всём экономя. Я шоколадку последний раз съел год назад или больше, так как для меня плитка шоколадки за 30 грн это излишество, вот бы за 16 - самый раз.
Ничего не поменял Зеленский для улучшения жизни честного народа, поэтому за него и его слуг народа не буду голосовать

Надо же, такой старый а такой наивный.
Перечитывайте Р. Бернса "Честная бедность" - с 18 века ничего не изменилось

Це наслідок совка.
Напевно ніде і ніколи в світі не було такого "експерименту" що провів Сталін і продовжили Хрущов і Брежнєв.
Сталін провів "чистку" і залишив нащадкам досить справедливу і чесну систему. В тій системі правда всі жили рівно, але всі жили бідно(навіть дуже бідно).

"Хочу стать подлым, мерзким но богатым." - фактично це кредо капіталізму. Зараз капіталізм вже не той. Можна і чесно непогано жити. Але в часи його розвитку це 100% було кредо.
Совок ж навпаки, коли розвивався був непоганою системою. А коли почав "гнити", то підлі і мєрзкі слати в шоколаді, а "народ" в прольоті.
andrijk777
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