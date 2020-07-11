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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6410641164126413 Додано: Нед 12 лип, 2020 10:24 Ukrainian написав: Невероятный митинг завершился в Хабаровске. Акция в поддержку Сергея Фургала длилась более 3,5 часов, а численность определить сложно — называют цифры от 10 до 40 тысяч человек. Это абсолютный рекорд для нашего края и уникальное единение общества.

Невероятный митинг завершился в Хабаровске. Акция в поддержку Сергея Фургала длилась более 3,5 часов, а численность определить сложно — называют цифры от 10 до 40 тысяч человек. Это абсолютный рекорд для нашего края и уникальное единение общества.

Випадково включив.

На 1:50:30 скандують "Ющенко, Ющенко!!". Випадково включив.На 1:50:30 скандують "Ющенко, Ющенко!!". andrijk777

Повідомлень: 2281 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 10:29 zРадио , комплексно должно быть.

И давать возможность бесплатно учить,и одновременно не давать возможности достичь чего-либо как минимум на госслужбы,если не владеешь державною. Ну в общем-то то, что Вы называете "дискриминация других языков".

Вы бы выучили английский, если бы вам по работе сказали "можешь знать, можешь нет, мы тебя и так берём на работу, и платить будем так же"?

Ну именно английский может и выучили бы, так как без него нигде никуда, если пришлось сменить бы работу. А в аналогичной ситуации словенский бы стали учить? Hotab

Повідомлень: 2969 З нами з: 15.02.09 Подякував: 108 раз. Подякували: 1101 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 10:33 Hotab написав: И давать возможность бесплатно учить,и одновременно не давать возможности достичь чего-либо как минимум на госслужбы,если не владеешь державною. Ну в общем-то то, что Вы называете "дискриминация других языков". И давать возможность бесплатно учить,и одновременно не давать возможности достичь чего-либо как минимум на госслужбы,если не владеешь державною. Ну в общем-то то, что Вы называете "дискриминация других языков".



Нет, я к дискриминации других языков это не причисляю. Причисляю лишение возможности учиться в начальной и средней школе на родном языке по желанию родителей, и языковые требования для коммерческих компаний (вроде языка обслуживания и рекламы).



Hotab написав: Вы бы выучили английский, если бы вам по работе сказали "можешь знать, можешь нет, мы тебя и так берём на работу, и платить будем так же"?

Ну именно английский может и выучили бы, так как без него нигде никуда, если пришлось сменить бы работу. А в аналогичной ситуации словенский бы стали учить? Вы бы выучили английский, если бы вам по работе сказали "можешь знать, можешь нет, мы тебя и так берём на работу, и платить будем так же"?Ну именно английский может и выучили бы, так как без него нигде никуда, если пришлось сменить бы работу. А в аналогичной ситуации словенский бы стали учить?



Соответственно, этот вопрос отпадает. Игнорирую его Нет, я к дискриминации других языков это не причисляю. Причисляю лишение возможности учиться в начальной и средней школе на родном языке по желанию родителей, и языковые требования длякомпаний (вроде языка обслуживания и рекламы).Соответственно, этот вопрос отпадает. Игнорирую его zРадио

Повідомлень: 6558 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1125 раз. Подякували: 2568 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 10:41 shapo написав: Yuri_61 написав: Раньше я считал, что бедный, но честный человек ценнее богатого но подлого. Но я устал наблюдать, как везде вокруг честные прозябают, а мразь наверх вылазит и жирует, свои ж#пы в престижных авто катают.

Хочу стать подлым, мерзким но богатым.

Я голосовал за Зеленского так как, старый дурак, посчитал его другим, чем те, что были у власти. Но он ничего не сделал, чтоб честные люди стали жить лучше, чтоб незаконно обогатившихся мразей посадил он в тюрьму. Но при нём всё как было так и есть и все богатые откупаются, а чиновники, судьи, таможенники живут у нас, как в раю. А бедные влачат своё жалкое существование, как и я, на всём экономя. Я шоколадку последний раз съел год назад или больше, так как для меня плитка шоколадки за 30 грн это излишество, вот бы за 16 - самый раз.

Ничего не поменял Зеленский для улучшения жизни честного народа, поэтому за него и его слуг народа не буду голосовать Раньше я считал, что бедный, но честный человек ценнее богатого но подлого. Но я устал наблюдать, как везде вокруг честные прозябают, а мразь наверх вылазит и жирует, свои ж#пы в престижных авто катают.Хочу стать подлым, мерзким но богатым.Я голосовал за Зеленского так как, старый дурак, посчитал его другим, чем те, что были у власти. Но он ничего не сделал, чтоб честные люди стали жить лучше, чтоб незаконно обогатившихся мразей посадил он в тюрьму. Но при нём всё как было так и есть и все богатые откупаются, а чиновники, судьи, таможенники живут у нас, как в раю. А бедные влачат своё жалкое существование, как и я, на всём экономя. Я шоколадку последний раз съел год назад или больше, так как для меня плитка шоколадки за 30 грн это излишество, вот бы за 16 - самый раз.Ничего не поменял Зеленский для улучшения жизни честного народа, поэтому за него и его слуг народа не буду голосовать

Надо же, такой старый а такой наивный.

Перечитывайте Р. Бернса "Честная бедность" - с 18 века ничего не изменилось Надо же, такой старый а такой наивный.Перечитывайте Р. Бернса "Честная бедность" - с 18 века ничего не изменилось

Це наслідок совка.

Напевно ніде і ніколи в світі не було такого "експерименту" що провів Сталін і продовжили Хрущов і Брежнєв.

Сталін провів "чистку" і залишив нащадкам досить справедливу і чесну систему. В тій системі правда всі жили рівно, але всі жили бідно(навіть дуже бідно).



"Хочу стать подлым, мерзким но богатым." - фактично це кредо капіталізму. Зараз капіталізм вже не той. Можна і чесно непогано жити. Але в часи його розвитку це 100% було кредо.

Совок ж навпаки, коли розвивався був непоганою системою. А коли почав "гнити", то підлі і мєрзкі слати в шоколаді, а "народ" в прольоті. Це наслідок совка.Напевно ніде і ніколи в світі не було такого "експерименту" що провів Сталін і продовжили Хрущов і Брежнєв.Сталін провів "чистку" і залишив нащадкам досить справедливу і чесну систему. В тій системі правда всі жили рівно, але всі жили бідно(навіть дуже бідно)."Хочу стать подлым, мерзким но богатым." - фактично це кредо капіталізму. Зараз капіталізм вже не той. Можна і чесно непогано жити. Але в часи його розвитку це 100% було кредо.Совок ж навпаки, коли розвивався був непоганою системою. А коли почав "гнити", то підлі і мєрзкі слати в шоколаді, а "народ" в прольоті. andrijk777

Повідомлень: 2281 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6410641164126413 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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