Випадково включив.
На 1:50:30 скандують "Ющенко, Ющенко!!".
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 12 лип, 2020 10:24
Випадково включив.
На 1:50:30 скандують "Ющенко, Ющенко!!".
Додано: Нед 12 лип, 2020 10:29
zРадио , комплексно должно быть.
И давать возможность бесплатно учить,и одновременно не давать возможности достичь чего-либо как минимум на госслужбы,если не владеешь державною. Ну в общем-то то, что Вы называете "дискриминация других языков".
Вы бы выучили английский, если бы вам по работе сказали "можешь знать, можешь нет, мы тебя и так берём на работу, и платить будем так же"?
Ну именно английский может и выучили бы, так как без него нигде никуда, если пришлось сменить бы работу. А в аналогичной ситуации словенский бы стали учить?
Додано: Нед 12 лип, 2020 10:33
Нет, я к дискриминации других языков это не причисляю. Причисляю лишение возможности учиться в начальной и средней школе на родном языке по желанию родителей, и языковые требования для коммерческих компаний (вроде языка обслуживания и рекламы).
Соответственно, этот вопрос отпадает. Игнорирую его
Додано: Нед 12 лип, 2020 10:41
Це наслідок совка.
Напевно ніде і ніколи в світі не було такого "експерименту" що провів Сталін і продовжили Хрущов і Брежнєв.
Сталін провів "чистку" і залишив нащадкам досить справедливу і чесну систему. В тій системі правда всі жили рівно, але всі жили бідно(навіть дуже бідно).
"Хочу стать подлым, мерзким но богатым." - фактично це кредо капіталізму. Зараз капіталізм вже не той. Можна і чесно непогано жити. Але в часи його розвитку це 100% було кредо.
Совок ж навпаки, коли розвивався був непоганою системою. А коли почав "гнити", то підлі і мєрзкі слати в шоколаді, а "народ" в прольоті.
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