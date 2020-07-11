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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6411641264136414> Додано: Нед 12 лип, 2020 10:24 Ukrainian написав: Невероятный митинг завершился в Хабаровске. Акция в поддержку Сергея Фургала длилась более 3,5 часов, а численность определить сложно — называют цифры от 10 до 40 тысяч человек. Это абсолютный рекорд для нашего края и уникальное единение общества.

Невероятный митинг завершился в Хабаровске. Акция в поддержку Сергея Фургала длилась более 3,5 часов, а численность определить сложно — называют цифры от 10 до 40 тысяч человек. Это абсолютный рекорд для нашего края и уникальное единение общества.

Випадково включив.

На 1:50:30 скандують "Ющенко, Ющенко!!". Випадково включив.На 1:50:30 скандують "Ющенко, Ющенко!!". andrijk777

Повідомлень: 2281 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 10:29 zРадио , комплексно должно быть.

И давать возможность бесплатно учить,и одновременно не давать возможности достичь чего-либо как минимум на госслужбы,если не владеешь державною. Ну в общем-то то, что Вы называете "дискриминация других языков".

Вы бы выучили английский, если бы вам по работе сказали "можешь знать, можешь нет, мы тебя и так берём на работу, и платить будем так же"?

Ну именно английский может и выучили бы, так как без него нигде никуда, если пришлось сменить бы работу. А в аналогичной ситуации словенский бы стали учить? Hotab

Повідомлень: 2970 З нами з: 15.02.09 Подякував: 108 раз. Подякували: 1101 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 10:33 Hotab написав: И давать возможность бесплатно учить,и одновременно не давать возможности достичь чего-либо как минимум на госслужбы,если не владеешь державною. Ну в общем-то то, что Вы называете "дискриминация других языков". И давать возможность бесплатно учить,и одновременно не давать возможности достичь чего-либо как минимум на госслужбы,если не владеешь державною. Ну в общем-то то, что Вы называете "дискриминация других языков".



Нет, я к дискриминации других языков это не причисляю. Причисляю лишение возможности учиться в начальной и средней школе на родном языке по желанию родителей, и языковые требования для коммерческих компаний (вроде языка обслуживания и рекламы).



Hotab написав: Вы бы выучили английский, если бы вам по работе сказали "можешь знать, можешь нет, мы тебя и так берём на работу, и платить будем так же"?

Ну именно английский может и выучили бы, так как без него нигде никуда, если пришлось сменить бы работу. А в аналогичной ситуации словенский бы стали учить? Вы бы выучили английский, если бы вам по работе сказали "можешь знать, можешь нет, мы тебя и так берём на работу, и платить будем так же"?Ну именно английский может и выучили бы, так как без него нигде никуда, если пришлось сменить бы работу. А в аналогичной ситуации словенский бы стали учить?



Соответственно, этот вопрос отпадает. Игнорирую его Нет, я к дискриминации других языков это не причисляю. Причисляю лишение возможности учиться в начальной и средней школе на родном языке по желанию родителей, и языковые требования длякомпаний (вроде языка обслуживания и рекламы).Соответственно, этот вопрос отпадает. Игнорирую его zРадио

Повідомлень: 6556 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1125 раз. Подякували: 2568 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 10:41 shapo написав: Yuri_61 написав: Раньше я считал, что бедный, но честный человек ценнее богатого но подлого. Но я устал наблюдать, как везде вокруг честные прозябают, а мразь наверх вылазит и жирует, свои ж#пы в престижных авто катают.

Хочу стать подлым, мерзким но богатым.

Я голосовал за Зеленского так как, старый дурак, посчитал его другим, чем те, что были у власти. Но он ничего не сделал, чтоб честные люди стали жить лучше, чтоб незаконно обогатившихся мразей посадил он в тюрьму. Но при нём всё как было так и есть и все богатые откупаются, а чиновники, судьи, таможенники живут у нас, как в раю. А бедные влачат своё жалкое существование, как и я, на всём экономя. Я шоколадку последний раз съел год назад или больше, так как для меня плитка шоколадки за 30 грн это излишество, вот бы за 16 - самый раз.

Ничего не поменял Зеленский для улучшения жизни честного народа, поэтому за него и его слуг народа не буду голосовать Раньше я считал, что бедный, но честный человек ценнее богатого но подлого. Но я устал наблюдать, как везде вокруг честные прозябают, а мразь наверх вылазит и жирует, свои ж#пы в престижных авто катают.Хочу стать подлым, мерзким но богатым.Я голосовал за Зеленского так как, старый дурак, посчитал его другим, чем те, что были у власти. Но он ничего не сделал, чтоб честные люди стали жить лучше, чтоб незаконно обогатившихся мразей посадил он в тюрьму. Но при нём всё как было так и есть и все богатые откупаются, а чиновники, судьи, таможенники живут у нас, как в раю. А бедные влачат своё жалкое существование, как и я, на всём экономя. Я шоколадку последний раз съел год назад или больше, так как для меня плитка шоколадки за 30 грн это излишество, вот бы за 16 - самый раз.Ничего не поменял Зеленский для улучшения жизни честного народа, поэтому за него и его слуг народа не буду голосовать

Надо же, такой старый а такой наивный.

Перечитывайте Р. Бернса "Честная бедность" - с 18 века ничего не изменилось Надо же, такой старый а такой наивный.Перечитывайте Р. Бернса "Честная бедность" - с 18 века ничего не изменилось

Це наслідок совка.

Напевно ніде і ніколи в світі не було такого "експерименту" що провів Сталін і продовжили Хрущов і Брежнєв.

Сталін провів "чистку" і залишив нащадкам досить справедливу і чесну систему. В тій системі правда всі жили рівно, але всі жили бідно(навіть дуже бідно).



"Хочу стать подлым, мерзким но богатым." - фактично це кредо капіталізму. Зараз капіталізм вже не той. Можна і чесно непогано жити. Але в часи його розвитку це 100% було кредо.

Совок ж навпаки, коли розвивався був непоганою системою. А коли почав "гнити", то підлі і мєрзкі слати в шоколаді, а "народ" в прольоті. Це наслідок совка.Напевно ніде і ніколи в світі не було такого "експерименту" що провів Сталін і продовжили Хрущов і Брежнєв.Сталін провів "чистку" і залишив нащадкам досить справедливу і чесну систему. В тій системі правда всі жили рівно, але всі жили бідно(навіть дуже бідно)."Хочу стать подлым, мерзким но богатым." - фактично це кредо капіталізму. Зараз капіталізм вже не той. Можна і чесно непогано жити. Але в часи його розвитку це 100% було кредо.Совок ж навпаки, коли розвивався був непоганою системою. А коли почав "гнити", то підлі і мєрзкі слати в шоколаді, а "народ" в прольоті. andrijk777

Повідомлень: 2281 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 10:54

Зашёл утром в ленты новостей, и уже все кому не лень "опровергают вагітність Мендель", или "опровергают опровержение" Нашу ветку читают?Зашёл утром в ленты новостей, и уже все кому не лень "опровергают вагітність Мендель", или "опровергают опровержение" Украина - богатая страна! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11948 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6978 раз. Подякували: 3163 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 11:03 shapo написав:

Для мальчиков ходивших пешком под стол при КПСС в качестве бесплатной консультации - КПСС была не политической, а управляющей партией



Для мальчиков ходивших пешком под стол при КПСС в качестве бесплатной консультации - КПСС была не политической, а управляющей партией



Ёёёёёёёёёёё.....

Парт-полит работа в твоем стройбате была поставлена из рук вон плохо. Видно только жрали водяру и толкали стройматериалы налево.

Любая партия априори есть политическая организация, т.к. смыслом её деятельности есть политический вопрос о власти. КПСС не "управляющая" (управляют каким-то элементом системы, например, членом, струёй и т.д.), а "правящая" - от слова "править", как было зафиксировано в конституции, т.е. "осуществляющая верховную власть в государстве".

Садись, кол тебе по ППР!

А еще называется еврей, пиджак, из института!

Типичный чернопогонный стройбатовский навоз.

У нас в хозвзводе рядовые толковее были. И не евреи ... Ёёёёёёёёёёё.....Парт-полит работа в твоем стройбате была поставлена из рук вон плохо. Видно только жрали водяру и толкали стройматериалы налево.Любая партия априори есть политическая организация, т.к. смыслом её деятельности есть политический вопрос о власти. КПСС не "управляющая" (управляют каким-то элементом системы, например, членом, струёй и т.д.), а "правящая" - от слова "править", как было зафиксировано в конституции, т.е. "осуществляющая верховную власть в государстве".Садись, кол тебе по ППР!А еще называется еврей, пиджак, из института!Типичный чернопогонный стройбатовский навоз.У нас в хозвзводе рядовые толковее были. И не евреи ... Libo 2

Повідомлень: 8272 З нами з: 14.11.11 Подякував: 348 раз. Подякували: 4019 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 11:08 Hotab написав: Ясен пень. Комуняцкая жизнь она такая. Сплошные педрилы, твои друзья, коллеги))

Совет отклоняется, массажировать черенком лопаты твой пропутинский зад будем дальше. ))) Ясен пень. Комуняцкая жизнь она такая. Сплошные педрилы, твои друзья, коллеги))Совет отклоняется, массажировать черенком лопаты твой пропутинский зад будем дальше. )))



Нет, воздушный извозчик, в моем поколении такого дерьма и педрил было поменьше чем сейчас хотя не без этого судя по переобувшимся кравчукам,турчиновым,фарионам.

Для того чтобы что-то массажировать нужно уметь это делать.

на этом форуме ты судорожно пытаешься понять как можно зарабатывать на инвестициях в бетон или иные цацки не понимая или забыв из своей единственной профессии что везде чтобы что-то понять и достигнуть нужно пройти в профессии начиная с нуля и по ходу набить шишки и набраться опыта, а не так как ты не отходя от кассы.





Про свою храбрость и профессиональные перспективы расскажи в другом месте.





Зачем мне про них рассказывать, ты все уже рассказал. "ЧВК так ЧВК"))



При совке тоже было полно выезжающих за чеками ВПТ в Анголу,Йемен,Эфиопию - геологов, строителей, вояк - но никто их "хероями" никогда не считал. Так, заробитчане. Нет, воздушный извозчик, в моем поколении такого дерьма и педрил было поменьше чем сейчас хотя не без этого судя по переобувшимся кравчукам,турчиновым,фарионам.Для того чтобы что-то массажировать нужно уметь это делать.на этом форуме ты судорожно пытаешься понять как можно зарабатывать на инвестициях в бетон или иные цацки не понимая или забыв из своей единственной профессии что везде чтобы что-то понять и достигнуть нужно пройти в профессии начиная с нуля и по ходу набить шишки и набраться опыта, а не так как ты не отходя от кассы.При совке тоже было полно выезжающих за чеками ВПТ в Анголу,Йемен,Эфиопию - геологов, строителей, вояк - но никто их "хероями" никогда не считал. Так, заробитчане. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3812 З нами з: 29.05.18 Подякував: 99 раз. Подякували: 640 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 11:13 andrijk777 написав: Ukrainian написав: Невероятный митинг завершился в Хабаровске. Акция в поддержку Сергея Фургала длилась более 3,5 часов, а численность определить сложно — называют цифры от 10 до 40 тысяч человек. Это абсолютный рекорд для нашего края и уникальное единение общества.

Невероятный митинг завершился в Хабаровске. Акция в поддержку Сергея Фургала длилась более 3,5 часов, а численность определить сложно — называют цифры от 10 до 40 тысяч человек. Это абсолютный рекорд для нашего края и уникальное единение общества.

Випадково включив.

На 1:50:30 скандують "Ющенко, Ющенко!!". Випадково включив.На 1:50:30 скандують "Ющенко, Ющенко!!".



На 1:50:30 скандируют - Путин,вор ! На 1:50:30 скандируют - Путин,вор ! Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17615 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4296 раз. Подякували: 6940 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 11:16 Libo написав: shapo написав:

Для мальчиков ходивших пешком под стол при КПСС в качестве бесплатной консультации - КПСС была не политической, а управляющей партией



Для мальчиков ходивших пешком под стол при КПСС в качестве бесплатной консультации - КПСС была не политической, а управляющей партией



Ёёёёёёёёёёё.....

Парт-полит работа в твоем стройбате была поставлена из рук вон плохо. Видно только жрали водяру и толкали стройматериалы налево.

Любая партия априори есть политическая организация, т.к. смыслом её деятельности есть политический вопрос о власти. КПСС не "управляющая" (управляют каким-то элементом системы, например, членом, струёй и т.д.), а "правящая" - от слова "править", как было зафиксировано в конституции, т.е. "осуществляющая верховную власть в государстве".

Садись, кол тебе по ППР!

А еще называется еврей, пиджак, из института!

Типичный чернопогонный стройбатовский навоз.

У нас в хозвзводе рядовые толковее были. И не евреи ... Ёёёёёёёёёёё.....Парт-полит работа в твоем стройбате была поставлена из рук вон плохо. Видно только жрали водяру и толкали стройматериалы налево.Любая партия априори есть политическая организация, т.к. смыслом её деятельности есть политический вопрос о власти. КПСС не "управляющая" (управляют каким-то элементом системы, например, членом, струёй и т.д.), а "правящая" - от слова "править", как было зафиксировано в конституции, т.е. "осуществляющая верховную власть в государстве".Садись, кол тебе по ППР!А еще называется еврей, пиджак, из института!Типичный чернопогонный стройбатовский навоз.У нас в хозвзводе рядовые толковее были. И не евреи ...



Вот еще один херой-патриот вылез не протрезвев.

Кретин, видимо, в силу нежного возраста или пропитых мозгов ты и не знаешь какая борьба развернулась перед распадом СССР за отмену 6 статьи Конституции о руководящей и направляющей силе советского общества КПСС https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B4%D0%B0 .

Таких бздящих танкистов как ты в моем стройбате куда я попал быстро ставили туда куда им и положено - на парашу.

И не бросайся ты словами о которых понятия не имеешь типа ППР - то, что ты глуп, и так видно. Вот еще один херой-патриот вылез не протрезвев.Кретин, видимо, в силу нежного возраста или пропитых мозгов ты и не знаешь какая борьба развернулась перед распадом СССР за отмену 6 статьи Конституции о руководящей и направляющей силе советского общества КПССТаких бздящих танкистов как ты в моем стройбате куда я попал быстро ставили туда куда им и положено - на парашу.И не бросайся ты словами о которых понятия не имеешь типа ППР - то, что ты глуп, и так видно. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3812 З нами з: 29.05.18 Подякував: 99 раз. Подякували: 640 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 11:21 Re: Політичні дискусії shapo написав: на этом форуме ты судорожно пытаешься понять как можно зарабатывать на инвестициях в бетон на этом форуме ты судорожно пытаешься понять как можно зарабатывать на инвестициях в бетон

Неактуально))

Уверовал в длительный нисходящий тренд. Ну и если ты поднимешь тяжёлые старческие обрюзгшие от водяры веки, то увидишь,что регистрация моя задоооолго до бетонных мыслей ))





shapo написав: но никто их "хероями" никогда не считал. Так, заробитчане. но никто их "хероями" никогда не считал. Так, заробитчане.

Ну так и есть, а что? Заробитчанин, под эгидой ООН. Официально от государства Украина, со всеми налогами. Со всеми правами, гарантиями, страховками и т д. А героями становятся на Донбассе, безусловно. Я не стал,впрочем не расстроен. Своим вкладом я и так доволен)).



А ты действительно стройбат-овец?))))

Во умора)))

Так ты когда к своим березкам, неюный сталинец?))) Неактуально))Уверовал в длительный нисходящий тренд. Ну и если ты поднимешь тяжёлые старческие обрюзгшие от водяры веки, то увидишь,что регистрация моя задоооолго до бетонных мыслей ))Ну так и есть, а что? Заробитчанин, под эгидой ООН. Официально от государства Украина, со всеми налогами. Со всеми правами, гарантиями, страховками и т д. А героями становятся на Донбассе, безусловно. Я не стал,впрочем не расстроен. Своим вкладом я и так доволен)).А ты действительно стройбат-овец?))))Во умора)))Так ты когда к своим березкам, неюный сталинец?))) Hotab

Повідомлень: 2970 З нами з: 15.02.09 Подякував: 108 раз. Подякували: 1101 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6411641264136414> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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