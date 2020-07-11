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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6411641264136414>
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:24

  Ukrainian написав:Невероятный митинг завершился в Хабаровске. Акция в поддержку Сергея Фургала длилась более 3,5 часов, а численность определить сложно — называют цифры от 10 до 40 тысяч человек. Это абсолютный рекорд для нашего края и уникальное единение общества.

Випадково включив.
На 1:50:30 скандують "Ющенко, Ющенко!!". :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:29

zРадио , комплексно должно быть.
И давать возможность бесплатно учить,и одновременно не давать возможности достичь чего-либо как минимум на госслужбы,если не владеешь державною. Ну в общем-то то, что Вы называете "дискриминация других языков".
Вы бы выучили английский, если бы вам по работе сказали "можешь знать, можешь нет, мы тебя и так берём на работу, и платить будем так же"?
Ну именно английский может и выучили бы, так как без него нигде никуда, если пришлось сменить бы работу. А в аналогичной ситуации словенский бы стали учить?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:33

  Hotab написав:И давать возможность бесплатно учить,и одновременно не давать возможности достичь чего-либо как минимум на госслужбы,если не владеешь державною. Ну в общем-то то, что Вы называете "дискриминация других языков".


Нет, я к дискриминации других языков это не причисляю. Причисляю лишение возможности учиться в начальной и средней школе на родном языке по желанию родителей, и языковые требования для коммерческих компаний (вроде языка обслуживания и рекламы).

  Hotab написав:Вы бы выучили английский, если бы вам по работе сказали "можешь знать, можешь нет, мы тебя и так берём на работу, и платить будем так же"?
Ну именно английский может и выучили бы, так как без него нигде никуда, если пришлось сменить бы работу. А в аналогичной ситуации словенский бы стали учить?


Соответственно, этот вопрос отпадает. Игнорирую его
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:41

  shapo написав:
  Yuri_61 написав:Раньше я считал, что бедный, но честный человек ценнее богатого но подлого. Но я устал наблюдать, как везде вокруг честные прозябают, а мразь наверх вылазит и жирует, свои ж#пы в престижных авто катают.
Хочу стать подлым, мерзким но богатым.
Я голосовал за Зеленского так как, старый дурак, посчитал его другим, чем те, что были у власти. Но он ничего не сделал, чтоб честные люди стали жить лучше, чтоб незаконно обогатившихся мразей посадил он в тюрьму. Но при нём всё как было так и есть и все богатые откупаются, а чиновники, судьи, таможенники живут у нас, как в раю. А бедные влачат своё жалкое существование, как и я, на всём экономя. Я шоколадку последний раз съел год назад или больше, так как для меня плитка шоколадки за 30 грн это излишество, вот бы за 16 - самый раз.
Ничего не поменял Зеленский для улучшения жизни честного народа, поэтому за него и его слуг народа не буду голосовать

Надо же, такой старый а такой наивный.
Перечитывайте Р. Бернса "Честная бедность" - с 18 века ничего не изменилось

Це наслідок совка.
Напевно ніде і ніколи в світі не було такого "експерименту" що провів Сталін і продовжили Хрущов і Брежнєв.
Сталін провів "чистку" і залишив нащадкам досить справедливу і чесну систему. В тій системі правда всі жили рівно, але всі жили бідно(навіть дуже бідно).

"Хочу стать подлым, мерзким но богатым." - фактично це кредо капіталізму. Зараз капіталізм вже не той. Можна і чесно непогано жити. Але в часи його розвитку це 100% було кредо.
Совок ж навпаки, коли розвивався був непоганою системою. А коли почав "гнити", то підлі і мєрзкі слати в шоколаді, а "народ" в прольоті.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:54

Нашу ветку читают?
Зашёл утром в ленты новостей, и уже все кому не лень "опровергают вагітність Мендель", или "опровергают опровержение" :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 11:03

  shapo написав:
Для мальчиков ходивших пешком под стол при КПСС в качестве бесплатной консультации - КПСС была не политической, а управляющей партией



Ёёёёёёёёёёё..... :shock:
Парт-полит работа в твоем стройбате была поставлена из рук вон плохо. Видно только жрали водяру и толкали стройматериалы налево.
Любая партия априори есть политическая организация, т.к. смыслом её деятельности есть политический вопрос о власти. КПСС не "управляющая" (управляют каким-то элементом системы, например, членом, струёй и т.д.), а "правящая" - от слова "править", как было зафиксировано в конституции, т.е. "осуществляющая верховную власть в государстве".
Садись, кол тебе по ППР! :shock:
А еще называется еврей, пиджак, из института! :?
Типичный чернопогонный стройбатовский навоз.
У нас в хозвзводе рядовые толковее были. И не евреи ... :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 11:08

  Hotab написав:Ясен пень. Комуняцкая жизнь она такая. Сплошные педрилы, твои друзья, коллеги))
Совет отклоняется, массажировать черенком лопаты твой пропутинский зад будем дальше. )))


Нет, воздушный извозчик, в моем поколении такого дерьма и педрил было поменьше чем сейчас хотя не без этого судя по переобувшимся кравчукам,турчиновым,фарионам.
Для того чтобы что-то массажировать нужно уметь это делать.
на этом форуме ты судорожно пытаешься понять как можно зарабатывать на инвестициях в бетон или иные цацки не понимая или забыв из своей единственной профессии что везде чтобы что-то понять и достигнуть нужно пройти в профессии начиная с нуля и по ходу набить шишки и набраться опыта, а не так как ты не отходя от кассы.


Про свою храбрость и профессиональные перспективы расскажи в другом месте.


Зачем мне про них рассказывать, ты все уже рассказал. "ЧВК так ЧВК"))


При совке тоже было полно выезжающих за чеками ВПТ в Анголу,Йемен,Эфиопию - геологов, строителей, вояк - но никто их "хероями" никогда не считал. Так, заробитчане.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 11:13

  andrijk777 написав:
  Ukrainian написав:Невероятный митинг завершился в Хабаровске. Акция в поддержку Сергея Фургала длилась более 3,5 часов, а численность определить сложно — называют цифры от 10 до 40 тысяч человек. Это абсолютный рекорд для нашего края и уникальное единение общества.

Випадково включив.
На 1:50:30 скандують "Ющенко, Ющенко!!". :D :D


На 1:50:30 скандируют - Путин,вор !
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 11:16

  Libo написав:
  shapo написав:
Для мальчиков ходивших пешком под стол при КПСС в качестве бесплатной консультации - КПСС была не политической, а управляющей партией



Ёёёёёёёёёёё..... :shock:
Парт-полит работа в твоем стройбате была поставлена из рук вон плохо. Видно только жрали водяру и толкали стройматериалы налево.
Любая партия априори есть политическая организация, т.к. смыслом её деятельности есть политический вопрос о власти. КПСС не "управляющая" (управляют каким-то элементом системы, например, членом, струёй и т.д.), а "правящая" - от слова "править", как было зафиксировано в конституции, т.е. "осуществляющая верховную власть в государстве".
Садись, кол тебе по ППР! :shock:
А еще называется еврей, пиджак, из института! :?
Типичный чернопогонный стройбатовский навоз.
У нас в хозвзводе рядовые толковее были. И не евреи ... :roll:


Вот еще один херой-патриот вылез не протрезвев.
Кретин, видимо, в силу нежного возраста или пропитых мозгов ты и не знаешь какая борьба развернулась перед распадом СССР за отмену 6 статьи Конституции о руководящей и направляющей силе советского общества КПСС https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B4%D0%B0.
Таких бздящих танкистов как ты в моем стройбате куда я попал быстро ставили туда куда им и положено - на парашу.
И не бросайся ты словами о которых понятия не имеешь типа ППР - то, что ты глуп, и так видно.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 11:21

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:на этом форуме ты судорожно пытаешься понять как можно зарабатывать на инвестициях в бетон

Неактуально))
Уверовал в длительный нисходящий тренд. Ну и если ты поднимешь тяжёлые старческие обрюзгшие от водяры веки, то увидишь,что регистрация моя задоооолго до бетонных мыслей ))


  shapo написав:но никто их "хероями" никогда не считал. Так, заробитчане.

Ну так и есть, а что? Заробитчанин, под эгидой ООН. Официально от государства Украина, со всеми налогами. Со всеми правами, гарантиями, страховками и т д. А героями становятся на Донбассе, безусловно. Я не стал,впрочем не расстроен. Своим вкладом я и так доволен)).

А ты действительно стройбат-овец?))))
Во умора))) :mrgreen: :mrgreen:
Так ты когда к своим березкам, неюный сталинец?)))
Hotab
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