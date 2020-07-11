Випадково включив.
На 1:50:30 скандують "Ющенко, Ющенко!!".
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 12 лип, 2020 10:24
Випадково включив.
На 1:50:30 скандують "Ющенко, Ющенко!!".
Додано: Нед 12 лип, 2020 10:29
zРадио , комплексно должно быть.
И давать возможность бесплатно учить,и одновременно не давать возможности достичь чего-либо как минимум на госслужбы,если не владеешь державною. Ну в общем-то то, что Вы называете "дискриминация других языков".
Вы бы выучили английский, если бы вам по работе сказали "можешь знать, можешь нет, мы тебя и так берём на работу, и платить будем так же"?
Ну именно английский может и выучили бы, так как без него нигде никуда, если пришлось сменить бы работу. А в аналогичной ситуации словенский бы стали учить?
Додано: Нед 12 лип, 2020 10:33
Нет, я к дискриминации других языков это не причисляю. Причисляю лишение возможности учиться в начальной и средней школе на родном языке по желанию родителей, и языковые требования для коммерческих компаний (вроде языка обслуживания и рекламы).
Соответственно, этот вопрос отпадает. Игнорирую его
Додано: Нед 12 лип, 2020 10:41
Це наслідок совка.
Напевно ніде і ніколи в світі не було такого "експерименту" що провів Сталін і продовжили Хрущов і Брежнєв.
Сталін провів "чистку" і залишив нащадкам досить справедливу і чесну систему. В тій системі правда всі жили рівно, але всі жили бідно(навіть дуже бідно).
"Хочу стать подлым, мерзким но богатым." - фактично це кредо капіталізму. Зараз капіталізм вже не той. Можна і чесно непогано жити. Але в часи його розвитку це 100% було кредо.
Совок ж навпаки, коли розвивався був непоганою системою. А коли почав "гнити", то підлі і мєрзкі слати в шоколаді, а "народ" в прольоті.
Додано: Нед 12 лип, 2020 10:54
Нашу ветку читают?
Зашёл утром в ленты новостей, и уже все кому не лень "опровергают вагітність Мендель", или "опровергают опровержение"
Украина - богатая страна!
Додано: Нед 12 лип, 2020 11:03
Ёёёёёёёёёёё.....
Парт-полит работа в твоем стройбате была поставлена из рук вон плохо. Видно только жрали водяру и толкали стройматериалы налево.
Любая партия априори есть политическая организация, т.к. смыслом её деятельности есть политический вопрос о власти. КПСС не "управляющая" (управляют каким-то элементом системы, например, членом, струёй и т.д.), а "правящая" - от слова "править", как было зафиксировано в конституции, т.е. "осуществляющая верховную власть в государстве".
Садись, кол тебе по ППР!
А еще называется еврей, пиджак, из института!
Типичный чернопогонный стройбатовский навоз.
У нас в хозвзводе рядовые толковее были. И не евреи ...
Додано: Нед 12 лип, 2020 11:08
Нет, воздушный извозчик, в моем поколении такого дерьма и педрил было поменьше чем сейчас хотя не без этого судя по переобувшимся кравчукам,турчиновым,фарионам.
Для того чтобы что-то массажировать нужно уметь это делать.
на этом форуме ты судорожно пытаешься понять как можно зарабатывать на инвестициях в бетон или иные цацки не понимая или забыв из своей единственной профессии что везде чтобы что-то понять и достигнуть нужно пройти в профессии начиная с нуля и по ходу набить шишки и набраться опыта, а не так как ты не отходя от кассы.
При совке тоже было полно выезжающих за чеками ВПТ в Анголу,Йемен,Эфиопию - геологов, строителей, вояк - но никто их "хероями" никогда не считал. Так, заробитчане.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 12 лип, 2020 11:13
На 1:50:30 скандируют - Путин,вор !
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Нед 12 лип, 2020 11:16
Вот еще один херой-патриот вылез не протрезвев.
Кретин, видимо, в силу нежного возраста или пропитых мозгов ты и не знаешь какая борьба развернулась перед распадом СССР за отмену 6 статьи Конституции о руководящей и направляющей силе советского общества КПСС
Таких бздящих танкистов как ты в моем стройбате куда я попал быстро ставили туда куда им и положено - на парашу.
И не бросайся ты словами о которых понятия не имеешь типа ППР - то, что ты глуп, и так видно.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 12 лип, 2020 11:21
Re: Політичні дискусії
Неактуально))
Уверовал в длительный нисходящий тренд. Ну и если ты поднимешь тяжёлые старческие обрюзгшие от водяры веки, то увидишь,что регистрация моя задоооолго до бетонных мыслей ))
Ну так и есть, а что? Заробитчанин, под эгидой ООН. Официально от государства Украина, со всеми налогами. Со всеми правами, гарантиями, страховками и т д. А героями становятся на Донбассе, безусловно. Я не стал,впрочем не расстроен. Своим вкладом я и так доволен)).
А ты действительно стройбат-овец?))))
Во умора)))
Так ты когда к своим березкам, неюный сталинец?)))
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