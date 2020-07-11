Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:на этом форуме ты судорожно пытаешься понять как можно зарабатывать на инвестициях в бетон
Неактуально)) Уверовал в длительный нисходящий тренд. Ну и если ты поднимешь тяжёлые старческие обрюзгшие от водяры веки, то увидишь,что регистрация моя задоооолго до бетонных мыслей ))
Ага, и потому не вылазишь с ветки о недвижимости.Видимо, хочешь убедиться что не ошибся. А насчет водяры к своему коллеге-танкисту либо обратись - и бухнете, и он тебя как патриот патриота научит инвестировать в серебрянные ложки и золотой лом.
shapo написав:но никто их "хероями" никогда не считал. Так, заробитчане.
Hotab написав:Ну так и есть, а что? Зарлитчанин, под эгидой ООН. Со всеми правами, гарантиями, страховками и т д. А героями становятся на Донбассе, безусловно. Я не стал,впрочем не расстроен. Своим вкладом я и так доволен)).
Да-да, и войну на Донбассе выграл победив супостата, и негры друг друга уже не мочат.Маладца. Я всю жизнь делом занимался -строил, а вы что с вашими коллегами-патриотами оставили после себя?
shapo написав:При совке тоже было полно выезжающих за чеками ВПТ в Анголу,Йемен,Эфиопию - геологов, строителей, вояк - но никто их "хероями" никогда не считал. Так, заробитчане.
Это называлось тогда просто десятка ... Нет, не попадание в десятку мишени, а попадание в 10-е управления кадров МО СССР ...
Журналист Андрей Константинов
Я посвящаю эту книгу всем советским военным и гражданским советникам, специалистам и переводчикам, в разное время работавшим во многих странах мира, — живым и мертвым, тем, кто смог вернуться и найти свою дорогу в жизни, и тем, кому на это не хватило сил. Посвящение не распространяется на тех, кто предал всех, когда-то деливших с ним кусок хлеба, кров, даривших тепло; кому нет прощения, потому что они перестали быть людьми, превратившись в оборотней. Многие мои бывшие коллеги поймут, к кому это относится.
Книга, которую вы, уважаемый читатель, держите в руках, — художественное произведение, поэтому все, изложенное в ней — авторский вымысел, а фактура не может быть использована в суде. Любые совпадения с имевшими место реальными событиями — случайны, а расхождения — наоборот, закономерны.
На самом деле все происходило не совсем так, как описано в романе. Возможно, в действительности все было еще страшнее и тяжелее. Может быть, именно поэтому я так долго не мог написать эту книгу.
shapo написав:Ага, и потому не вылазишь с ветки о недвижимости.Видимо, хочешь убедиться что не ошибся
Там ещё один маразматик, вроде тебя, нельзя его тоже оставлять))) Для каждого есть по черенку)))
shapo написав:Да-да, и войну на Донбассе выграл, и негры друг друга уже не мочат.Маладца
Канешна маладца)) . К тебе в Киев и к себе в Херсон помог не пустить твой рузкемир - значит уже молодца)) Где-то черные рэбалы сожгли на пару деревень меньше - снова молодца)) А ты там хоть зубы сотри, те что доневыпали, , но ООН будет, и Украина будет в ООН,и миссии будут расширяться. Мали ещё ждёт))
shapo написав:При совке тоже было полно выезжающих за чеками ВПТ в Анголу,Йемен,Эфиопию - геологов, строителей, вояк - но никто их "хероями" никогда не считал. Так, заробитчане.
Это называлось тогда просто десятка ... Нет, не попадание в десятку мишени, а попадание в 10-е управления кадров МО СССР ...
Журналист Андрей Константинов
Я посвящаю эту книгу всем советским военным и гражданским советникам, специалистам и переводчикам, в разное время работавшим во многих странах мира, — живым и мертвым, тем, кто смог вернуться и найти свою дорогу в жизни, и тем, кому на это не хватило сил. Посвящение не распространяется на тех, кто предал всех, когда-то деливших с ним кусок хлеба, кров, даривших тепло; кому нет прощения, потому что они перестали быть людьми, превратившись в оборотней. Многие мои бывшие коллеги поймут, к кому это относится.
Книга, которую вы, уважаемый читатель, держите в руках, — художественное произведение, поэтому все, изложенное в ней — авторский вымысел, а фактура не может быть использована в суде. Любые совпадения с имевшими место реальными событиями — случайны, а расхождения — наоборот, закономерны.
На самом деле все происходило не совсем так, как описано в романе. Возможно, в действительности все было еще страшнее и тяжелее. Может быть, именно поэтому я так долго не мог написать эту книгу.
Это для таких как ты ни хрена не знающих о том времени сейчас пишут такие книжки, а у меня отец был геолог которого вербовали несколько раз на Кубу, в Чили, последний раз в Афган, но он по разным причинам не поехал, а дальний родственник закончивший блатной факультет переводчиков в Москве отслужил двухгодичником в Эфиопии с 1979 по 1981г и подробно рассказывал мне о той жизни
shapo написав:Да-да, и войну на Донбассе выграл, и негры друг друга уже не мочат.Маладца
Канешна маладца)) . К тебе в Киев и к себе в Херсон помог не пустить твой рузкемир - значит уже молодца)) Где-то черные рэбалы сожгли на пару деревень меньше - снова молодца)) А ты там хоть зубы сотри, те что доневыпали, , но ООН будет, и Украина будет в ООН,и миссии будут расширяться. Мали ещё ждёт))
Так вот кто, оказывается, россиян в Украину не пустил. А я-то думал что это барыга Беня который начал финансировать и комплектовать добробаты когда вся укро-элита обосралась. Проблема в том, что кроме сбитого с Алмазовым самолёта других боёв не припомню как и участия российских летунов. А в Мали ты уже вряд ли заработаешь когда штаты перестанут этой бездарной конторе деньги отчислять
Востаннє редагувалось shapo в Нед 12 лип, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз.
В 1913 году 17-летний еврей Зеев Хомский из села Купиль на Волыни бежал от призыва на войну в США. Там Зеев сменил имя на Уильям и сделал университетскую карьеру в качестве знатока древнееврейского языка.
В 1927 году Уильям Хомский женился на беженке из советского Бобруйска. В 1928-м у них родился сын Наум (Ноам).
В 1945-м Ноам начал изучать лингвистику в Университете Пенсильвании. В 1953-м отправился с женой в Израиль жить в кибуце (израильском колхозе). В кибуце Ноаму не понравилось, и он вернулся в США, где начал преподавать лингвистику в MIT, а Израилю отказал в праве на существование.
В 1957 году он опубликовал прославившую его книгу «Синтаксические структуры». Это был пик его научной карьеры. Возможно поэтому Хомский сделался анархо-синдикалистом и либертарным социалистом и стал последовательно и беспощадно клеймить страну в которой жил.
В 60-х он боролся против войны во Вьетнаме. В 70-х защищал (словесно, разумеется) режим Пол Пота. В 80-х - никарагуанских марксистов. В 90-х - горевал о крушении СССР ("В начала этого века Россия выпуталась из системы. Несмотря на ужасные зверства Сталина и страшные военные разрушения, советская система всё-таки подверглась значительной индустриализации"). После 9-11 Хомский объявил США главным источником международного терроризма.
Все это время "главный источник терроризма" терпел Хомского, защищенного первой поправкой к конституции.
И вот мечты Хомского начали сбываться. Он 70 лет призывал народ к анархии. И вот теперь, когда народ, наконец, прислушался, Хомский подписывает петицию об угрозе свободе слова, которую создают обцелованные им марксисты.
Где новый Чехов? Кто напишет пьесу "Дядя Хомский?"
shapo написав: мне клятое совковое воспитание не позволяет сделать
Тебя совок воспитал?! Ой ли?! А не сионисты-антисоветчики по заветам Протоколов сионских мудрецов? Антисоветские кружки посещал, антисоветской деятельностью занимался? Отож. Совок вас по 5-й графе людьми не считал и деньги на ваше воспитание не тратил. Только на трудовое перевоспитание в лагерях. А если где-то кого-то принимали, то вышвыривал вас вон. Но тебя ни Израиль, никто другой не принял. Потому что бездарь и обуза. Нам на шею повесили. Кормим теперь эту погань.