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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6411641264136414 Додано: Нед 12 лип, 2020 11:26 Hotab написав: shapo написав: на этом форуме ты судорожно пытаешься понять как можно зарабатывать на инвестициях в бетон на этом форуме ты судорожно пытаешься понять как можно зарабатывать на инвестициях в бетон

Неактуально))

Уверовал в длительный нисходящий тренд. Ну и если ты поднимешь тяжёлые старческие обрюзгшие от водяры веки, то увидишь,что регистрация моя задоооолго до бетонных мыслей )) Неактуально))Уверовал в длительный нисходящий тренд. Ну и если ты поднимешь тяжёлые старческие обрюзгшие от водяры веки, то увидишь,что регистрация моя задоооолго до бетонных мыслей ))



Ага, и потому не вылазишь с ветки о недвижимости.Видимо, хочешь убедиться что не ошибся.

А насчет водяры к своему коллеге-танкисту либо обратись - и бухнете, и он тебя как патриот патриота научит инвестировать в серебрянные ложки и золотой лом.





shapo написав: но никто их "хероями" никогда не считал. Так, заробитчане. но никто их "хероями" никогда не считал. Так, заробитчане.

Hotab написав: Ну так и есть, а что? Зарлитчанин, под эгидой ООН. Со всеми правами, гарантиями, страховками и т д. А героями становятся на Донбассе, безусловно. Я не стал,впрочем не расстроен. Своим вкладом я и так доволен)). Ну так и есть, а что? Зарлитчанин, под эгидой ООН. Со всеми правами, гарантиями, страховками и т д. А героями становятся на Донбассе, безусловно. Я не стал,впрочем не расстроен. Своим вкладом я и так доволен)).



Да-да, и войну на Донбассе выграл победив супостата, и негры друг друга уже не мочат.Маладца.

Я всю жизнь делом занимался -строил, а вы что с вашими коллегами-патриотами оставили после себя? Ага, и потому не вылазишь с ветки о недвижимости.Видимо, хочешь убедиться что не ошибся.А насчет водяры к своему коллеге-танкисту либо обратись - и бухнете, и он тебя как патриот патриота научит инвестировать в серебрянные ложки и золотой лом.Да-да, и войну на Донбассе выграл победив супостата, и негры друг друга уже не мочат.Маладца.Я всю жизнь делом занимался -строил, а вы что с вашими коллегами-патриотами оставили после себя? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3812 З нами з: 29.05.18 Подякував: 99 раз. Подякували: 640 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 11:28 shapo написав: При совке тоже было полно выезжающих за чеками ВПТ в Анголу,Йемен,Эфиопию - геологов, строителей, вояк - но никто их "хероями" никогда не считал. Так, заробитчане. При совке тоже было полно выезжающих за чеками ВПТ в Анголу,Йемен,Эфиопию - геологов, строителей, вояк - но никто их "хероями" никогда не считал. Так, заробитчане.



Это называлось тогда просто десятка ... Нет, не попадание в десятку мишени, а попадание в 10-е управления кадров МО СССР ...



Журналист

Андрей Константинов



Я посвящаю эту книгу всем советским военным и гражданским советникам, специалистам и переводчикам, в разное время работавшим во многих странах мира, — живым и мертвым, тем, кто смог вернуться и найти свою дорогу в жизни, и тем, кому на это не хватило сил. Посвящение не распространяется на тех, кто предал всех, когда-то деливших с ним кусок хлеба, кров, даривших тепло; кому нет прощения, потому что они перестали быть людьми, превратившись в оборотней. Многие мои бывшие коллеги поймут, к кому это относится.



Книга, которую вы, уважаемый читатель, держите в руках, — художественное произведение, поэтому все, изложенное в ней — авторский вымысел, а фактура не может быть использована в суде. Любые совпадения с имевшими место реальными событиями — случайны, а расхождения — наоборот, закономерны.



На самом деле все происходило не совсем так, как описано в романе. Возможно, в действительности все было еще страшнее и тяжелее. Может быть, именно поэтому я так долго не мог написать эту книгу.



http://loveread.ec/read_book.php?id=23044&p=1

Я посвящаю эту книгу всем советским военным и гражданским советникам, специалистам и переводчикам, в разное время работавшим во многих странах мира, — живым и мертвым, тем, кто смог вернуться и найти свою дорогу в жизни, и тем, кому на это не хватило сил. Посвящение не распространяется на тех, кто предал всех, когда-то деливших с ним кусок хлеба, кров, даривших тепло; кому нет прощения, потому что они перестали быть людьми, превратившись в оборотней. Многие мои бывшие коллеги поймут, к кому это относится.Книга, которую вы, уважаемый читатель, держите в руках, — художественное произведение, поэтому все, изложенное в ней — авторский вымысел, а фактура не может быть использована в суде. Любые совпадения с имевшими место реальными событиями — случайны, а расхождения — наоборот, закономерны.На самом деле все происходило не совсем так, как описано в романе. Возможно, в действительности все было еще страшнее и тяжелее. Может быть, именно поэтому я так долго не мог написать эту книгу. Это называлось тогда просто десятка ... Нет, не попадание в десятку мишени, а попадание в 10-е управления кадров МО СССР ... Libo 2

Повідомлень: 8272 З нами з: 14.11.11 Подякував: 348 раз. Подякували: 4019 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 11:32 Re: Політичні дискусії shapo написав: Ага, и потому не вылазишь с ветки о недвижимости.Видимо, хочешь убедиться что не ошибся Ага, и потому не вылазишь с ветки о недвижимости.Видимо, хочешь убедиться что не ошибся

Там ещё один маразматик, вроде тебя, нельзя его тоже оставлять)))

Для каждого есть по черенку)))







shapo написав: Да-да, и войну на Донбассе выграл, и негры друг друга уже не мочат.Маладца Да-да, и войну на Донбассе выграл, и негры друг друга уже не мочат.Маладца



Канешна маладца)) . К тебе в Киев и к себе в Херсон помог не пустить твой рузкемир - значит уже молодца))

Где-то черные рэбалы сожгли на пару деревень меньше - снова молодца))

А ты там хоть зубы сотри, те что доневыпали, , но ООН будет, и Украина будет в ООН,и миссии будут расширяться. Мали ещё ждёт)) Там ещё один маразматик, вроде тебя, нельзя его тоже оставлять)))Для каждого есть по черенку)))Канешна маладца)) . К тебе в Киев и к себе в Херсон помог не пустить твой рузкемир - значит уже молодца))Где-то черные рэбалы сожгли на пару деревень меньше - снова молодца))А ты там хоть зубы сотри, те что доневыпали, , но ООН будет, и Украина будет в ООН,и миссии будут расширяться. Мали ещё ждёт)) Hotab

Повідомлень: 2970 З нами з: 15.02.09 Подякував: 108 раз. Подякували: 1101 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 11:53 Libo написав: shapo написав: При совке тоже было полно выезжающих за чеками ВПТ в Анголу,Йемен,Эфиопию - геологов, строителей, вояк - но никто их "хероями" никогда не считал. Так, заробитчане. При совке тоже было полно выезжающих за чеками ВПТ в Анголу,Йемен,Эфиопию - геологов, строителей, вояк - но никто их "хероями" никогда не считал. Так, заробитчане.



Это называлось тогда просто десятка ... Нет, не попадание в десятку мишени, а попадание в 10-е управления кадров МО СССР ...



Журналист

Андрей Константинов



Я посвящаю эту книгу всем советским военным и гражданским советникам, специалистам и переводчикам, в разное время работавшим во многих странах мира, — живым и мертвым, тем, кто смог вернуться и найти свою дорогу в жизни, и тем, кому на это не хватило сил. Посвящение не распространяется на тех, кто предал всех, когда-то деливших с ним кусок хлеба, кров, даривших тепло; кому нет прощения, потому что они перестали быть людьми, превратившись в оборотней. Многие мои бывшие коллеги поймут, к кому это относится.



Книга, которую вы, уважаемый читатель, держите в руках, — художественное произведение, поэтому все, изложенное в ней — авторский вымысел, а фактура не может быть использована в суде. Любые совпадения с имевшими место реальными событиями — случайны, а расхождения — наоборот, закономерны.



На самом деле все происходило не совсем так, как описано в романе. Возможно, в действительности все было еще страшнее и тяжелее. Может быть, именно поэтому я так долго не мог написать эту книгу.



http://loveread.ec/read_book.php?id=23044&p=1

Я посвящаю эту книгу всем советским военным и гражданским советникам, специалистам и переводчикам, в разное время работавшим во многих странах мира, — живым и мертвым, тем, кто смог вернуться и найти свою дорогу в жизни, и тем, кому на это не хватило сил. Посвящение не распространяется на тех, кто предал всех, когда-то деливших с ним кусок хлеба, кров, даривших тепло; кому нет прощения, потому что они перестали быть людьми, превратившись в оборотней. Многие мои бывшие коллеги поймут, к кому это относится.Книга, которую вы, уважаемый читатель, держите в руках, — художественное произведение, поэтому все, изложенное в ней — авторский вымысел, а фактура не может быть использована в суде. Любые совпадения с имевшими место реальными событиями — случайны, а расхождения — наоборот, закономерны.На самом деле все происходило не совсем так, как описано в романе. Возможно, в действительности все было еще страшнее и тяжелее. Может быть, именно поэтому я так долго не мог написать эту книгу. Это называлось тогда просто десятка ... Нет, не попадание в десятку мишени, а попадание в 10-е управления кадров МО СССР ...



Это для таких как ты ни хрена не знающих о том времени сейчас пишут такие книжки, а у меня отец был геолог которого вербовали несколько раз на Кубу, в Чили, последний раз в Афган, но он по разным причинам не поехал, а дальний родственник закончивший блатной факультет переводчиков в Москве отслужил двухгодичником в Эфиопии с 1979 по 1981г и подробно рассказывал мне о той жизни Это для таких как ты ни хрена не знающих о том времени сейчас пишут такие книжки, а у меня отец был геолог которого вербовали несколько раз на Кубу, в Чили, последний раз в Афган, но он по разным причинам не поехал, а дальний родственник закончивший блатной факультет переводчиков в Москве отслужил двухгодичником в Эфиопии с 1979 по 1981г и подробно рассказывал мне о той жизни Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3812 З нами з: 29.05.18 Подякував: 99 раз. Подякували: 640 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 11:57 Hotab написав:

shapo написав: Да-да, и войну на Донбассе выграл, и негры друг друга уже не мочат.Маладца Да-да, и войну на Донбассе выграл, и негры друг друга уже не мочат.Маладца



Канешна маладца)) . К тебе в Киев и к себе в Херсон помог не пустить твой рузкемир - значит уже молодца))

Где-то черные рэбалы сожгли на пару деревень меньше - снова молодца))

А ты там хоть зубы сотри, те что доневыпали, , но ООН будет, и Украина будет в ООН,и миссии будут расширяться. Мали ещё ждёт)) Канешна маладца)) . К тебе в Киев и к себе в Херсон помог не пустить твой рузкемир - значит уже молодца))Где-то черные рэбалы сожгли на пару деревень меньше - снова молодца))А ты там хоть зубы сотри, те что доневыпали, , но ООН будет, и Украина будет в ООН,и миссии будут расширяться. Мали ещё ждёт))

Так вот кто, оказывается, россиян в Украину не пустил. А я-то думал что это барыга Беня который начал финансировать и комплектовать добробаты когда вся укро-элита обосралась.

Проблема в том, что кроме сбитого с Алмазовым самолёта других боёв не припомню как и участия российских летунов. А в Мали ты уже вряд ли заработаешь когда штаты перестанут этой бездарной конторе деньги отчислять Так вот кто, оказывается, россиян в Украину не пустил. А я-то думал что это барыга Беня который начал финансировать и комплектовать добробаты когда вся укро-элита обосралась.Проблема в том, что кроме сбитого с Алмазовым самолёта других боёв не припомню как и участия российских летунов. А в Мали ты уже вряд ли заработаешь когда штаты перестанут этой бездарной конторе деньги отчислять Востаннє редагувалось shapo в Нед 12 лип, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3812 З нами з: 29.05.18 Подякував: 99 раз. Подякували: 640 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 11:57 shapo

В 1913 году 17-летний еврей Зеев Хомский из села Купиль на Волыни бежал от призыва на войну в США. Там Зеев сменил имя на Уильям и сделал университетскую карьеру в качестве знатока древнееврейского языка.



В 1927 году Уильям Хомский женился на беженке из советского Бобруйска. В 1928-м у них родился сын Наум (Ноам).



В 1945-м Ноам начал изучать лингвистику в Университете Пенсильвании. В 1953-м отправился с женой в Израиль жить в кибуце (израильском колхозе). В кибуце Ноаму не понравилось, и он вернулся в США, где начал преподавать лингвистику в MIT, а Израилю отказал в праве на существование.



В 1957 году он опубликовал прославившую его книгу «Синтаксические структуры». Это был пик его научной карьеры. Возможно поэтому Хомский сделался анархо-синдикалистом и либертарным социалистом и стал последовательно и беспощадно клеймить страну в которой жил.



В 60-х он боролся против войны во Вьетнаме.

В 70-х защищал (словесно, разумеется) режим Пол Пота.

В 80-х - никарагуанских марксистов.

В 90-х - горевал о крушении СССР ("В начала этого века Россия выпуталась из системы. Несмотря на ужасные зверства Сталина и страшные военные разрушения, советская система всё-таки подверглась значительной индустриализации").

После 9-11 Хомский объявил США главным источником международного терроризма.



Все это время "главный источник терроризма" терпел Хомского, защищенного первой поправкой к конституции.



И вот мечты Хомского начали сбываться. Он 70 лет призывал народ к анархии. И вот теперь, когда народ, наконец, прислушался, Хомский подписывает петицию об угрозе свободе слова, которую создают обцелованные им марксисты.



Где новый Чехов? Кто напишет пьесу "Дядя Хомский?" Себе впізнаєш? Себе впізнаєш? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23200 З нами з: 15.01.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 2378 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 11:59 shapo написав: Так вот кто, оказывается, россиян в Украину не пустил. А я-то думал что это барыга Беня который начал финансировать и комплектовать добробаты когда вся укро-элита обосралась. Так вот кто, оказывается, россиян в Украину не пустил. А я-то думал что это барыга Беня который начал финансировать и комплектовать добробаты когда вся укро-элита обосралась. А бійці добробатів-також приймали участь в недопуску руССкага міра...

чи тільки беня воював?

І який до речі в процентному відношенні вклад десятків тисяч бійців в порівнянні з бєнєю? А бійці добробатів-також приймали участь в недопуску руССкага міра...чи тільки беня воював?І який до речі в процентному відношенні вклад десятків тисяч бійців в порівнянні з бєнєю? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23200 З нами з: 15.01.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 2378 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 12:01 shapo написав: мне клятое совковое воспитание не позволяет сделать мне клятое совковое воспитание не позволяет сделать



Тебя совок воспитал?!

Ой ли?!

А не сионисты-антисоветчики по заветам Протоколов сионских мудрецов? Антисоветские кружки посещал, антисоветской деятельностью занимался?

Отож.

Совок вас по 5-й графе людьми не считал и деньги на ваше воспитание не тратил. Только на трудовое перевоспитание в лагерях. А если где-то кого-то принимали, то вышвыривал вас вон. Но тебя ни Израиль, никто другой не принял. Потому что бездарь и обуза. Нам на шею повесили. Кормим теперь эту погань. Тебя совок воспитал?!Ой ли?!А не сионисты-антисоветчики по заветам Протоколов сионских мудрецов? Антисоветские кружки посещал, антисоветской деятельностью занимался?Отож.Совок вас по 5-й графе людьми не считал и деньги на ваше воспитание не тратил. Только на трудовое перевоспитание в лагерях. А если где-то кого-то принимали, то вышвыривал вас вон. Но тебя ни Израиль, никто другой не принял. Потому что бездарь и обуза. Нам на шею повесили. Кормим теперь эту погань. Libo 2

Повідомлень: 8272 З нами з: 14.11.11 Подякував: 348 раз. Подякували: 4019 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 лип, 2020 12:12 Schmit

Повідомлень: 1461 З нами з: 08.09.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6411641264136414 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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