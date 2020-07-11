Додано: Нед 12 лип, 2020 13:10

Старый кусок грязной ваты, все сделали свой вклад. И те кто 5 грн смс-кой слал, и добробаты, и ЗСУ, и волонтеры. Ты точно ничего не сделал полезного. Даже не сомневаюсь, что радовался каждому обстрелу градами из-за поребрика, и чем хуже, тем было лучше твоей скотской комуняцкой морде. Надрачиввл на путлера и руSSкий мир.

А я сделал что мог. И не жалел себя нигде. Как раз када начиналось, приехал из Африки с невостребованной зелёной катлетой, и так и сказал жене: если завалят, этого хватит и мелкую выучить, и на десяток лет не голодать.

Ну а кто ты, ты тут и не скрыапешь - ватное говно, скучаещее за березками.