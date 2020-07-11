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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6409641064116412
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 11:59

  shapo написав:Так вот кто, оказывается, россиян в Украину не пустил. А я-то думал что это барыга Беня который начал финансировать и комплектовать добробаты когда вся укро-элита обосралась.
А бійці добробатів-також приймали участь в недопуску руССкага міра...
чи тільки беня воював?
І який до речі в процентному відношенні вклад десятків тисяч бійців в порівнянні з бєнєю?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 12:12

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 12:54

  Вкладчик1234 написав:Нашу ветку читают?
Зашёл утром в ленты новостей, и уже все кому не лень "опровергают вагітність Мендель", или "опровергают опровержение" :)


на сайте "24 канала" 10 июля был опубликован материал о самых громких фейках. Первой в семерке самых громких фейков года значится беременность Мндель якобы от Зеленского. Авторами этой информации названы основатель политического движения в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко "25%" :mrgreen: , журналист Роман Реведжук, а также бывший народный депутат Геннадий Балашов.

https://24tv.ua/vagitna-mendel-ni-top-f ... i_n1375695
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:06

  19yuriy91 написав:
  Вкладчик1234 написав:Нашу ветку читают?
Зашёл утром в ленты новостей, и уже все кому не лень "опровергают вагітність Мендель", или "опровергают опровержение" :)


на сайте "24 канала" 10 июля был опубликован материал о самых громких фейках. Первой в семерке самых громких фейков года значится беременность Мндель якобы от Зеленского. Авторами этой информации названы основатель политического движения в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко "25%" :mrgreen: , журналист Роман Реведжук, а также бывший народный депутат Геннадий Балашов.

https://24tv.ua/vagitna-mendel-ni-top-f ... i_n1375695

Чекаю з нетерпінням гучних судових справ "про наклеп", чи там у АП слабо?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:07

  19yuriy91 написав:
  Вкладчик1234 написав:Нашу ветку читают?
Зашёл утром в ленты новостей, и уже все кому не лень "опровергают вагітність Мендель", или "опровергают опровержение" :)


на сайте "24 канала" 10 июля был опубликован материал о самых громких фейках. Первой в семерке самых громких фейков года значится беременность Мндель якобы от Зеленского. Авторами этой информации названы основатель политического движения в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко "25%" :mrgreen: , журналист Роман Реведжук, а также бывший народный депутат Геннадий Балашов.

https://24tv.ua/vagitna-mendel-ni-top-f ... i_n1375695


Не понятна методика, по которой этот 24 канал определяет, что такое фейк, а что такое не фейк. На основании чего делаются выводы ? :roll:
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:10


Так вот откуда ноги ростут у всяческих "пленок".
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:10

Старый кусок грязной ваты, все сделали свой вклад. И те кто 5 грн смс-кой слал, и добробаты, и ЗСУ, и волонтеры. Ты точно ничего не сделал полезного. Даже не сомневаюсь, что радовался каждому обстрелу градами из-за поребрика, и чем хуже, тем было лучше твоей скотской комуняцкой морде. Надрачиввл на путлера и руSSкий мир.
А я сделал что мог. И не жалел себя нигде. Как раз када начиналось, приехал из Африки с невостребованной зелёной катлетой, и так и сказал жене: если завалят, этого хватит и мелкую выучить, и на десяток лет не голодать.
Ну а кто ты, ты тут и не скрыапешь - ватное говно, скучаещее за березками.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:10

  19yuriy91 написав:на сайте "24 канала" 10 июля был опубликован материал о самых громких фейках. Первой в семерке самых громких фейков года значится беременность Мндель якобы от Зеленского.


Фейк это или не фейк должны определять гинекологи Юли, а не продажные журналисты.
Могу себе представить, какие вырванные годы устроила ей Ленка и какие деньги предложили за аборт, какие силы брошены, чтоб дезавуировать эту информацию. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:38

  Schmit написав:

Один в один та сама примітивна маячня, що і від малолітньої кнуроботки Мадзігон, тому додатковий коментар тут не потрібний. Те що Луганський кончена брехлива мразь то я вже давно зрозумів, мені прикро, що ОмТВ себе знищили співпрацею з порохатим скотом, а колись у них були цікаві відео по російській агресії.
До речі, а де Петро? :D
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:41

  Libo написав:Фейк это или не фейк должны определять гинекологи Юли, а не продажные журналисты.
Могу себе представить, какие вырванные годы устроила ей Ленка и какие деньги предложили за аборт, какие силы брошены, чтоб дезавуировать эту информацию. :?

А какая такая информация? Где хоть какие-то факты? Вообще никаких фактов не было озвучено.
"Зеленской придумали коронавирус патамушта Мендель беременна"- вот я не могу понять эту логику кнуроскота.
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  #<1 ... 6409641064116412
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