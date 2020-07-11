Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Нашу ветку читают? Зашёл утром в ленты новостей, и уже все кому не лень "опровергают вагітність Мендель", или "опровергают опровержение"
на сайте "24 канала" 10 июля был опубликован материал о самых громких фейках. Первой в семерке самых громких фейков года значится беременность Мндель якобы от Зеленского. Авторами этой информации названы основатель политического движения в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко"25%" , журналист Роман Реведжук, а также бывший народный депутат Геннадий Балашов.
Вкладчик1234 написав:Нашу ветку читают? Зашёл утром в ленты новостей, и уже все кому не лень "опровергают вагітність Мендель", или "опровергают опровержение"
на сайте "24 канала" 10 июля был опубликован материал о самых громких фейках. Первой в семерке самых громких фейков года значится беременность Мндель якобы от Зеленского. Авторами этой информации названы основатель политического движения в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко"25%" , журналист Роман Реведжук, а также бывший народный депутат Геннадий Балашов.
Вкладчик1234 написав:Нашу ветку читают? Зашёл утром в ленты новостей, и уже все кому не лень "опровергают вагітність Мендель", или "опровергают опровержение"
на сайте "24 канала" 10 июля был опубликован материал о самых громких фейках. Первой в семерке самых громких фейков года значится беременность Мндель якобы от Зеленского. Авторами этой информации названы основатель политического движения в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко"25%" , журналист Роман Реведжук, а также бывший народный депутат Геннадий Балашов.
все сделали свой вклад. И те кто 5 грн смс-кой слал, и добробаты, и ЗСУ, и волонтеры. Ты точно ничего не сделал полезного. Даже не сомневаюсь, что радовался каждому обстрелу градами из-за поребрика, и чем хуже, тем было лучше твоей скотской комуняцкой морде. Надрачиввл на путлера и руSSкий мир. А я сделал что мог. И не жалел себя нигде. Как раз када начиналось, приехал из Африки с невостребованной зелёной катлетой, и так и сказал жене: если завалят, этого хватит и мелкую выучить, и на десяток лет не голодать. Ну а кто ты, ты тут и не скрыапешь - ватное говно, скучаещее за березками.
19yuriy91 написав:на сайте "24 канала" 10 июля был опубликован материал о самых громких фейках. Первой в семерке самых громких фейков года значится беременность Мндель якобы от Зеленского.
Фейк это или не фейк должны определять гинекологи Юли, а не продажные журналисты. Могу себе представить, какие вырванные годы устроила ей Ленка и какие деньги предложили за аборт, какие силы брошены, чтоб дезавуировать эту информацию.
В 1913 году 17-летний еврей Зеев Хомский из села Купиль на Волыни бежал от призыва на войну в США. Там Зеев сменил имя на Уильям и сделал университетскую карьеру в качестве знатока древнееврейского языка.
В 1927 году Уильям Хомский женился на беженке из советского Бобруйска. В 1928-м у них родился сын Наум (Ноам).
В 1945-м Ноам начал изучать лингвистику в Университете Пенсильвании. В 1953-м отправился с женой в Израиль жить в кибуце (израильском колхозе). В кибуце Ноаму не понравилось, и он вернулся в США, где начал преподавать лингвистику в MIT, а Израилю отказал в праве на существование.
В 1957 году он опубликовал прославившую его книгу «Синтаксические структуры». Это был пик его научной карьеры. Возможно поэтому Хомский сделался анархо-синдикалистом и либертарным социалистом и стал последовательно и беспощадно клеймить страну в которой жил.
В 60-х он боролся против войны во Вьетнаме. В 70-х защищал (словесно, разумеется) режим Пол Пота. В 80-х - никарагуанских марксистов. В 90-х - горевал о крушении СССР ("В начала этого века Россия выпуталась из системы. Несмотря на ужасные зверства Сталина и страшные военные разрушения, советская система всё-таки подверглась значительной индустриализации"). После 9-11 Хомский объявил США главным источником международного терроризма.
Все это время "главный источник терроризма" терпел Хомского, защищенного первой поправкой к конституции.
И вот мечты Хомского начали сбываться. Он 70 лет призывал народ к анархии. И вот теперь, когда народ, наконец, прислушался, Хомский подписывает петицию об угрозе свободе слова, которую создают обцелованные им марксисты.
Где новый Чехов? Кто напишет пьесу "Дядя Хомский?"
Себе впізнаєш?
Ну, спасибо. Знал что ты можешь лизнуть аж по самые гланды, но такого не ожидал - сравнить меня с известным ученым это нечто.Спасибо. А то что он левак как и вся профессура США ничего нового ты мне не открыл
shapo написав: Для мальчиков ходивших пешком под стол при КПСС в качестве бесплатной консультации - КПСС была не политической, а управляющей партией
Ёёёёёёёёёёё..... Парт-полит работа в твоем стройбате была поставлена из рук вон плохо. Видно только жрали водяру и толкали стройматериалы налево. Любая партия априори есть политическая организация, т.к. смыслом её деятельности есть политический вопрос о власти. КПСС не "управляющая" (управляют каким-то элементом системы, например, членом, струёй и т.д.), а "правящая" - от слова "править", как было зафиксировано в конституции, т.е. "осуществляющая верховную власть в государстве". Садись, кол тебе по ППР! А еще называется еврей, пиджак, из института! Типичный чернопогонный стройбатовский навоз. У нас в хозвзводе рядовые толковее были. И не евреи ...
Пост где я ткнул этого клоуна мордой в говно с 6-й статьей Конституции СССР о руководящнй роли КПСС куда-то испарился и даже среди удаленных не отмечен.