В 1913 году 17-летний еврей Зеев Хомский из села Купиль на Волыни бежал от призыва на войну в США. Там Зеев сменил имя на Уильям и сделал университетскую карьеру в качестве знатока древнееврейского языка.



В 1927 году Уильям Хомский женился на беженке из советского Бобруйска. В 1928-м у них родился сын Наум (Ноам).



В 1945-м Ноам начал изучать лингвистику в Университете Пенсильвании. В 1953-м отправился с женой в Израиль жить в кибуце (израильском колхозе). В кибуце Ноаму не понравилось, и он вернулся в США, где начал преподавать лингвистику в MIT, а Израилю отказал в праве на существование.



В 1957 году он опубликовал прославившую его книгу «Синтаксические структуры». Это был пик его научной карьеры. Возможно поэтому Хомский сделался анархо-синдикалистом и либертарным социалистом и стал последовательно и беспощадно клеймить страну в которой жил.



В 60-х он боролся против войны во Вьетнаме.

В 70-х защищал (словесно, разумеется) режим Пол Пота.

В 80-х - никарагуанских марксистов.

В 90-х - горевал о крушении СССР ("В начала этого века Россия выпуталась из системы. Несмотря на ужасные зверства Сталина и страшные военные разрушения, советская система всё-таки подверглась значительной индустриализации").

После 9-11 Хомский объявил США главным источником международного терроризма.



Все это время "главный источник терроризма" терпел Хомского, защищенного первой поправкой к конституции.



И вот мечты Хомского начали сбываться. Он 70 лет призывал народ к анархии. И вот теперь, когда народ, наконец, прислушался, Хомский подписывает петицию об угрозе свободе слова, которую создают обцелованные им марксисты.



Где новый Чехов? Кто напишет пьесу "Дядя Хомский?"