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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6410641164126413
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 15:38

  Hotab написав:все сделали свой вклад. И те кто 5 грн смс-кой слал, и добробаты, и ЗСУ, и волонтеры. Ты точно ничего не сделал полезного. Даже не сомневаюсь, что радовался каждому обстрелу градами из-за поребрика, и чем хуже, тем было лучше твоей скотской комуняцкой морде. Надрачиввл на путлера и руSSкий мир.
А я сделал что мог. И не жалел себя нигде. Как раз када начиналось, приехал из Африки с невостребованной зелёной катлетой, и так и сказал жене: если завалят, этого хватит и мелкую выучить, и на десяток лет не голодать.
Ну а кто ты, ты тут и не скрыапешь - ватное говно, скучаещее за березками.


Ау, модераторы позволяющие оскорблять меня и удалять мои ответы на такие посты, совсем тяжело вашим подшефным порохоботам?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 15:54

shapo

Все советские военнослужащие в группах советников и специалистов были приписаны к конкретным эфиопским частям и несли в них службувместе с эфиопами на трех фронтах - Восточный (vs Сомали), Северный ( vs эритрейские сепаратисты), Южный (vs Сомали). Кроме того, на Восточном фронте действовали 4 кубинские бригады (танковая, артиллерийская и две мотострелковые, а также авиаотряд МИГ-15 и МИГ-21), южнойеменский артиллерийский дивизион 130 мм и авиаотряд МИ-8. Кроме того, против сомалийской армии Сиада Барре воевали также подразделения ФСС (Фронта спасения Сомали) и некоторые другие спецподразделения других государств.
Где служил твой карандаш? :roll:
Номер дивизии по эфиопской нумерации? :roll:
Хотя бы фронт? :roll:
Я вас сионистов выведу на чистую воду. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 16:00

  Libo написав:shapo

Все советские военнослужащие в группах советников и специалистов были приписаны к конкретным эфиопским частям и несли в них службувместе с эфиопами на трех фронтах - Восточный (vs Сомали), Северный ( vs эритрейские сепаратисты), Южный (vs Сомали). Кроме того, на Восточном фронте действовали 4 кубинские бригады (танковая, артиллерийская и две мотострелковые, а также авиаотряд МИГ-15 и МИГ-21), южнойеменский артиллерийский дивизион 130 мм и авиаотряд МИ-8. Кроме того, против сомалийской армии Сиада Барре воевали также подразделения ФСС (Фронта спасения Сомали) и некоторые другие спецподразделения других государств.
Где служил твой карандаш? :roll:
Номер дивизии по эфиопской нумерации? :roll:
Хотя бы фронт? :roll:
Я вас сионистов выведу на чистую воду. :lol:


Клоун, это было 40 лет назад и все что ты тут накропал это значит нарыл где-то в инете.
Я и номер своей части (УНР) не помню,только УИР 130 на Байконуре - можешь проверить,шпиен,тем более это в инете доступно, а его про части и не спрашивал никогда - мне это неинтересно.
PS Единственное, что ты можешь куда-то вывезти это свои яйца из своего кармана
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 16:09

  shapo написав:
  Libo написав:shapo

Все советские военнослужащие в группах советников и специалистов были приписаны к конкретным эфиопским частям и несли в них службувместе с эфиопами на трех фронтах - Восточный (vs Сомали), Северный ( vs эритрейские сепаратисты), Южный (vs Сомали). Кроме того, на Восточном фронте действовали 4 кубинские бригады (танковая, артиллерийская и две мотострелковые, а также авиаотряд МИГ-15 и МИГ-21), южнойеменский артиллерийский дивизион 130 мм и авиаотряд МИ-8. Кроме того, против сомалийской армии Сиада Барре воевали также подразделения ФСС (Фронта спасения Сомали) и некоторые другие спецподразделения других государств.
Где служил твой карандаш? :roll:
Номер дивизии по эфиопской нумерации? :roll:
Хотя бы фронт? :roll:
Я вас сионистов выведу на чистую воду. :lol:


Клоун, это было 40 лет назад и все что ты тут накропал это значит нарыл где-то в инете.


А найди-ка плиз ты эту информацию в инете? Может я в чем ошибся? Проверь. И скинь мне ссылку, плиз ... :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 16:20

а дядя то, точно, йопнутый

Ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с присоединением Крыма к РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
https://tass.ru/politika/8945395
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 16:22

shapo , ну чего ты истеришь..Удаляют, предвзятость....
Ты ж понимаешь,что при прочих равных обстоятельствах заипашат тебя, потому что ты сюда тащишь ватный мир, а я от него оборонялся.
И я ж не преувеличивал и не пистел , что я действительно в 14-м был фанатиком. Лез туда, куда сегодня бы не полез. И не жалел себя. Был уверен,что семья будет в поряде , а больше мне и не надо было. С тех пор безусловно оразжирел (не по телу,а по сбережениям, перебегать могу м сегодня многих) и стал дорожить своей жизнью. И не последнее место занимает недоверие сегодняшним ребятам у власти. Завтра они сделают героев убийцами.
А ты что??? Ты ватное говно же.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 16:27

Libo

Просвещайся))
http://alerozin.narod.ru/OgadenWar.htm

Подробней некуда))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 16:45

  Hotab написав:shapo , ну чего ты истеришь..Удаляют, предвзятость....
Ты ж понимаешь,что при прочих равных обстоятельствах заипашат тебя, потому что ты сюда тащишь ватный мир, а я от него оборонялся.
И я ж не преувеличивал и не пистел , что я действительно в 14-м был фанатиком. Лез туда, куда сегодня бы не полез. И не жалел себя. Был уверен,что семья будет в поряде , а больше мне и не надо было. С тех пор безусловно оразжирел (не по телу,а по сбережениям, перебегать могу м сегодня многих) и стал дорожить своей жизнью. И не последнее место занимает недоверие сегодняшним ребятам у власти. Завтра они сделают героев убийцами.
А ты что??? Ты ватное говно же.

Чмо, ты так и не ответил кого и когда ты на Донбассе сбил или разбомбил кроме мирного населения которое было не в восторге от киевского майдана.
Мне истерить без надобности, я же тут в отличие от тебя и бздящего в танке любителя лома серебра героя и спасителя родины не изображаю.
А удаляют мои посты потому, чтобы ты и тебе подобные тут выглядели победителями, а не жалкими клоунами не способными ответить на элементарные вопросы
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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