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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6412641364146415>
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:10

shapo
Что-то Вы загнули...
Мирное население, недовольное Майданом, это одно, а сепаратисты-боевики, пополченцы, отпускники и т.п. - это другое.

Воевать (защищать от) со вторыми нужно и необходимо.
Героически воевавшие - герои.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:12

  shapo написав:Чмо, ты так и не ответил кого и когда ты на Донбассе сбил или разбомбил кроме мирного населения которое было не в восторге от киевского майдана.


Я лично сожалею, что это "мирное" население, которое было не в восторге от киевского майдана, тогда не превратили в фарш и не сожгли напалмом. Внесте с "мирным" населением соседнего государства-свинарника.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:54

Re: Політичні дискусії

В США у каждого хорошее авто и акции и домик с лужайкой и газонокосилкой и системой полива. И мне нравятся американские кладбиша, не то что у нас, на песке ставят гранитные памятник, они через несколько лет наклоняются и надо платить за их выравнивание бешенные деньги эти делкам по памятникам.
А в США памятнички одинаковые, на зелёной лужайке. А у нас и тут народ кичится друг перед другом, у кого раскошней и больше памятник.
Я люблю Америку за её демократичность! Хотел бы жить и умереть в США!
А у нас барыга на барыге сто шкур сдерут. И правители богачи за народ простой не думают.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:09

  shapo написав:
Ау, модераторы позволяющие оскорблять меня и удалять мои ответы на такие посты, совсем тяжело вашим подшефным порохоботам?

сколько раз тебе говорить: - не хами, ***
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:11

  19yuriy91 написав:а дядя то, точно, йопнутый

Ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с присоединением Крыма к РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
https://tass.ru/politika/8945395

Об этом пишется давно на этом форуме
До кого-то дошло, как до жирафа, только сейчас
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:12

  Hotab написав:
  shapo написав:Чмо, ты так и не ответил кого и когда ты на Донбассе сбил или разбомбил кроме мирного населения которое было не в восторге от киевского майдана.
Мне истерить без надобности, я же тут в отличие от тебя и бздящего в танке любителя лома серебра героя и спасителя родины не изображаю.
А удаляют мои посты потому, чтобы ты и тебе подобные тут выглядели победителями, а не жалкими клоунами не способными ответить на элементарные вопросы

Случай, чучело.. Ты хочешь конечно же конкретики.. Ну то что помню.. 3 боевых вылета на применение в день взятия в плен прошмандовки Нади Савченко. .
И именно туда же,на гольф-клуб между Щастье и Металлистом. Назавтра то канеш уже ясно было, что ебанутая эта Надя. И подвела ребят. Но это было "завтра". А сегодня я эти 3 боевых выполнил. И таких дней было немало. Просто прошмвндовка (а я ее и до этого знал не с лучшей стороны)запомнилась конечно больше всего.

Что-то кроме прошмандовки и Счастья откуда был знакомый молодой прораб рассказавший мне в 2015г про договорняки между воюющими сторонами я так ничего и не понял что же ты добился своими вылетами, херой.
Ты российских лётчиков сбивал или хотя бы их танки и бтр с воздуха бомбил или одни ж*** возил как и полагается извозчику?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:13

  Libo написав:
  shapo написав:Чмо, ты так и не ответил кого и когда ты на Донбассе сбил или разбомбил кроме мирного населения которое было не в восторге от киевского майдана.


Я лично сожалею, что это "мирное" население, которое было не в восторге от киевского майдана, тогда не превратили в фарш и не сожгли напалмом. Внесте с "мирным" населением соседнего государства-свинарника.
:lol: :lol: :lol:

Так иди и сожги, а не ляпай тут языком, херой из танка
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:15

  detroytred написав:shapo
Что-то Вы загнули...
Мирное население, недовольное Майданом, это одно, а сепаратисты-боевики, пополченцы, отпускники и т.п. - это другое.

Воевать (защищать от) со вторыми нужно и необходимо.
Героически воевавшие - герои.

А мирное население перед тем как начинать обстреливать и бомбить населённые пункты предупреждали об этом предлагая покинуть эту территорию?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:15

  shapo написав:
Политическая система Украины это какая-то вечно воняющая помойка подсовывающая лоху-избирателю разные сорта говна.
И просвета не видно

Помойка у тебя в голове.
Зображення
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:17

  pesikot написав:
  shapo написав:
Ау, модераторы позволяющие оскорблять меня и удалять мои ответы на такие посты, совсем тяжело вашим подшефным порохоботам?

сколько раз тебе говорить: - не хами, ***

Врешь, политинформатор, хамлю только в ответ, сам никогда не начинаю
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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