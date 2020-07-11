Додано: Нед 12 лип, 2020 17:54

В США у каждого хорошее авто и акции и домик с лужайкой и газонокосилкой и системой полива. И мне нравятся американские кладбиша, не то что у нас, на песке ставят гранитные памятник, они через несколько лет наклоняются и надо платить за их выравнивание бешенные деньги эти делкам по памятникам.

А в США памятнички одинаковые, на зелёной лужайке. А у нас и тут народ кичится друг перед другом, у кого раскошней и больше памятник.

Я люблю Америку за её демократичность! Хотел бы жить и умереть в США!

А у нас барыга на барыге сто шкур сдерут. И правители богачи за народ простой не думают.