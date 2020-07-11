shapo
Что-то Вы загнули...
Мирное население, недовольное Майданом, это одно, а сепаратисты-боевики, пополченцы, отпускники и т.п. - это другое.
Воевать (защищать от) со вторыми нужно и необходимо.
Героически воевавшие - герои.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 12 лип, 2020 17:10
shapo
Что-то Вы загнули...
Мирное население, недовольное Майданом, это одно, а сепаратисты-боевики, пополченцы, отпускники и т.п. - это другое.
Воевать (защищать от) со вторыми нужно и необходимо.
Героически воевавшие - герои.
Додано: Нед 12 лип, 2020 17:12
Я лично сожалею, что это "мирное" население, которое было не в восторге от киевского майдана, тогда не превратили в фарш и не сожгли напалмом. Внесте с "мирным" населением соседнего государства-свинарника.
Додано: Нед 12 лип, 2020 17:54
Re: Політичні дискусії
В США у каждого хорошее авто и акции и домик с лужайкой и газонокосилкой и системой полива. И мне нравятся американские кладбиша, не то что у нас, на песке ставят гранитные памятник, они через несколько лет наклоняются и надо платить за их выравнивание бешенные деньги эти делкам по памятникам.
А в США памятнички одинаковые, на зелёной лужайке. А у нас и тут народ кичится друг перед другом, у кого раскошней и больше памятник.
Я люблю Америку за её демократичность! Хотел бы жить и умереть в США!
А у нас барыга на барыге сто шкур сдерут. И правители богачи за народ простой не думают.
Додано: Нед 12 лип, 2020 18:09
сколько раз тебе говорить: - не хами, ***
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 12 лип, 2020 18:11
Об этом пишется давно на этом форуме
До кого-то дошло, как до жирафа, только сейчас
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 12 лип, 2020 18:12
Что-то кроме прошмандовки и Счастья откуда был знакомый молодой прораб рассказавший мне в 2015г про договорняки между воюющими сторонами я так ничего и не понял что же ты добился своими вылетами, херой.
Ты российских лётчиков сбивал или хотя бы их танки и бтр с воздуха бомбил или одни ж*** возил как и полагается извозчику?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 12 лип, 2020 18:13
Так иди и сожги, а не ляпай тут языком, херой из танка
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 12 лип, 2020 18:15
А мирное население перед тем как начинать обстреливать и бомбить населённые пункты предупреждали об этом предлагая покинуть эту территорию?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 12 лип, 2020 18:15
Помойка у тебя в голове.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 12 лип, 2020 18:17
Врешь, политинформатор, хамлю только в ответ, сам никогда не начинаю
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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