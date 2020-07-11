Помойка у тебя в голове.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 12 лип, 2020 18:15
Помойка у тебя в голове.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 12 лип, 2020 18:45
Re: Політичні дискусії
Рф не признала боевика, который воевал в ДНР/ЛНР
И даже больше, признала в нём угрозу национальной безопасности РФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 12 лип, 2020 19:02
Нет, убогие заробитчане, шпиены -скупщики серебра, политинформаторы и псевдо-строители,нечего вам ответить по сути потому и стер услужливый модер все мои посты.
Ну и бог с ним и с вами - зарекался в эту помойную ветку заглядывать но сдуру опять не сдержался - обещаю исправиться
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 12 лип, 2020 19:13
Україні пороблено, як і всім пострадянським країнам (окрім -3 х прибалтійський країн.
То в совок народ пихали, тепер в звірячий капіталізм, від якого, навіть в Штатах, форпосту капіталізма, вже давно відмовилися, не згадуючи про соціальні країни типу Швеції і Данії і Германії і Франці (далі продовжувати?).
Конєшно, нам всєм подфартило родиться хотя бы не в Зимбабве или Сомали или нищеском квартале Индии. И зато, Господу нашему спасибо. Но нам есть во многом в чём позавидовать народам Европы и США. Не зря все стремятся попасть туда жить даже на пособие. То ли нас собрали здесь за не очень хорошую карму (не самую плохую, но и не достаточно положительную). То ли такие испытания наш Создатель нам уготовил (чем больше здесь страдаем, тем больше душа очищается от скверны.) Теорий много.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 12 лип, 2020 19:21, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 12 лип, 2020 19:50
да ты ещё и жираф?
остограммившись?
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