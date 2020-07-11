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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6411641264136414
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:15

  shapo написав:
Политическая система Украины это какая-то вечно воняющая помойка подсовывающая лоху-избирателю разные сорта говна.
И просвета не видно

Помойка у тебя в голове.
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"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:45

Re: Політичні дискусії



Рф не признала боевика, который воевал в ДНР/ЛНР
И даже больше, признала в нём угрозу национальной безопасности РФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 19:02

  Hotab написав:shapo , ну чего ты истеришь..Удаляют, предвзятость....
Ты ж понимаешь,что при прочих равных обстоятельствах заипашат тебя, потому что ты сюда тащишь ватный мир, а я от него оборонялся.


Нет, убогие заробитчане, шпиены -скупщики серебра, политинформаторы и псевдо-строители,нечего вам ответить по сути потому и стер услужливый модер все мои посты.
Ну и бог с ним и с вами - зарекался в эту помойную ветку заглядывать но сдуру опять не сдержался - обещаю исправиться
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 19:13

  pesikot написав:
  shapo написав:
Политическая система Украины это какая-то вечно воняющая помойка подсовывающая лоху-избирателю разные сорта говна.
И просвета не видно

Помойка у тебя в голове.


Україні пороблено, як і всім пострадянським країнам (окрім -3 х прибалтійський країн.
То в совок народ пихали, тепер в звірячий капіталізм, від якого, навіть в Штатах, форпосту капіталізма, вже давно відмовилися, не згадуючи про соціальні країни типу Швеції і Данії і Германії і Франці (далі продовжувати?).
Конєшно, нам всєм подфартило родиться хотя бы не в Зимбабве или Сомали или нищеском квартале Индии. И зато, Господу нашему спасибо. Но нам есть во многом в чём позавидовать народам Европы и США. Не зря все стремятся попасть туда жить даже на пособие. То ли нас собрали здесь за не очень хорошую карму (не самую плохую, но и не достаточно положительную). То ли такие испытания наш Создатель нам уготовил (чем больше здесь страдаем, тем больше душа очищается от скверны.) Теорий много.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 12 лип, 2020 19:21, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 19:18

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 19:50

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:а дядя то, точно, йопнутый

Ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с присоединением Крыма к РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
https://tass.ru/politika/8945395

Об этом пишется давно на этом форуме
До кого-то дошло, как до жирафа, только сейчас


да ты ещё и жираф?
остограммившись?
:mrgreen:
19yuriy91
 
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