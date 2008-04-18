Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Hotab написав:shapo , ну чего ты истеришь..Удаляют, предвзятость.... Ты ж понимаешь,что при прочих равных обстоятельствах заипашат тебя, потому что ты сюда тащишь ватный мир, а я от него оборонялся.
Нет, убогие заробитчане, шпиены -скупщики серебра, политинформаторы и псевдо-строители,нечего вам ответить по сути потому и стер услужливый модер все мои посты. Ну и бог с ним и с вами - зарекался в эту помойную ветку заглядывать но сдуру опять не сдержался - обещаю исправиться
Вкладчик1234 написав:Нашу ветку читают? Зашёл утром в ленты новостей, и уже все кому не лень "опровергают вагітність Мендель", или "опровергают опровержение"
на сайте "24 канала" 10 июля был опубликован материал о самых громких фейках. Первой в семерке самых громких фейков года значится беременность Мндель якобы от Зеленского. Авторами этой информации названы основатель политического движения в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко"25%" , журналист Роман Реведжук, а также бывший народный депутат Геннадий Балашов.
Вкладчик1234 написав:Нашу ветку читают? Зашёл утром в ленты новостей, и уже все кому не лень "опровергают вагітність Мендель", или "опровергают опровержение"
на сайте "24 канала" 10 июля был опубликован материал о самых громких фейках. Первой в семерке самых громких фейков года значится беременность Мндель якобы от Зеленского. Авторами этой информации названы основатель политического движения в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко"25%" , журналист Роман Реведжук, а также бывший народный депутат Геннадий Балашов.
Не понятна методика, по которой этот 24 канал определяет, что такое фейк, а что такое не фейк. На основании чего делаются выводы ? [/quote]
в даному випадку з профільним лікарем консультувалися, напевно [/quote] Второй раз пишу: эту якобы новость распространяют россми. Набереите в Гугле и увидите. На пятом канале - нет, на Эспрессо -нет. На Медведчуковских -да! И все пишут об основателе политдвижения... которого нет! Кстати, сама она опровержение дала. Сделала видосик в платье с декольте на фоне хвойного дерева...
Hotab написав:shapo , ну чего ты истеришь..Удаляют, предвзятость.... Ты ж понимаешь,что при прочих равных обстоятельствах заипашат тебя, потому что ты сюда тащишь ватный мир, а я от него оборонялся.
Нет, убогие заробитчане, шпиены -скупщики серебра, политинформаторы и псевдо-строители,нечего вам ответить по сути потому и стер услужливый модер все мои посты. Ну и бог с ним и с вами - зарекался в эту помойную ветку заглядывать но сдуру опять не сдержался - обещаю исправиться
ПʼЯТНИЦЯ, 18 КВІТНЯ 2008 Р. Дружба vs государство Дружба — это все. Дружба превыше таланта. Сильнее любого правительства. Дружба значит лишь немногим меньше, чем семья. Никогда этого не забывай. Все для AWMа. Россияне никак не поймут, почему в Украине в 2004-ом году был Майдан. А я объясню. Появилась группа лиц, для которой дружба означала "ВСЕ". Дружба превыше страны, превыше правтельства, народа, жизни. И такая сплоченная структура как "Партия Регионов" во главе с Януковичем реально вызывала страх. Украинцы привыкли при марионеточных лидерах делать все, что им хочется. По крайней мере я при своей жизни не помню ни одного сильного политика, и не слышал, чтобы кто-то пытался навести в чем то порядок. И меня это до сих пор абсолютно устраивает.
Второй украинский президент утверждал в своей книге "Записки президента", что Януковича демонизировали: Газета 2000
Но есть и другая точка зрения - самого богатого украинца Коломойского: Мы все должны отдавать себе отчет в том, что Янукович и компания – это устоявшаяся, хорошо структурированная, сплоченная и циничная промышленно–политическая корпорация, которая убеждена, что ее интересы выше интересов страны и народа, живущего в этой стране. Для нее власть – это и цель и средство, и они ни перед чем не остановятся на пути к власти и для удержания этой власти. Пусть рухнет Украина, но останется Партия регионов. Украинская Правда Хотя Коломойский, вместе с украинским "яблочником" Бродским, в том числе и с помощью интернет, конкретно приложил сил на демонизацию Януковича, наивно полагать, что Партию Регионов боялся только крупный и средний бизнес. Любая "офисная крыса" понимала, что их начальник, вступив в Партию регионов захочет стать рабовладельцем, и ничто не станет на его пути в достижении этой цели. Ибо дружба, семья, команда, важнее народа, который уже и не электорат вовсе. И еще, у рядовых граждан хотели отобрать самое главное - звание "электорат", т.е. формализировать выборы до назначений сверху.
По поводу Ющенко - лично у меня не было иллюзий насчет "пасечника". Знал только одно - при нем, влияние государства на жизнь украинцев будет минимально. Так оно и оказалось: кабинет министров крепко держат за яйца грудь, партия президента развалилась, верховная рада не работает уже 3-ий год. И что странно, - в Украине экономический подъем: налоговая нагрузка легко минимизируется до нуля, границы прозрачные, контроль минимальный. Любые вопросы решаемы.