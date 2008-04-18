ПʼЯТНИЦЯ, 18 КВІТНЯ 2008 Р.

Дружба vs государство

Дружба — это все. Дружба превыше таланта. Сильнее любого правительства. Дружба значит лишь немногим меньше, чем семья. Никогда этого не забывай. Все для AWMа.

Россияне никак не поймут, почему в Украине в 2004-ом году был Майдан. А я объясню. Появилась группа лиц, для которой дружба означала "ВСЕ". Дружба превыше страны, превыше правтельства, народа, жизни. И такая сплоченная структура как "Партия Регионов" во главе с Януковичем реально вызывала страх. Украинцы привыкли при марионеточных лидерах делать все, что им хочется. По крайней мере я при своей жизни не помню ни одного сильного политика, и не слышал, чтобы кто-то пытался навести в чем то порядок. И меня это до сих пор абсолютно устраивает.



Второй украинский президент утверждал в своей книге "Записки президента", что Януковича демонизировали: Газета 2000



Но есть и другая точка зрения - самого богатого украинца Коломойского:

Мы все должны отдавать себе отчет в том, что Янукович и компания – это устоявшаяся, хорошо структурированная, сплоченная и циничная промышленно–политическая корпорация, которая убеждена, что ее интересы выше интересов страны и народа, живущего в этой стране.

Для нее власть – это и цель и средство, и они ни перед чем не остановятся на пути к власти и для удержания этой власти. Пусть рухнет Украина, но останется Партия регионов. Украинская Правда

Хотя Коломойский, вместе с украинским "яблочником" Бродским, в том числе и с помощью интернет, конкретно приложил сил на демонизацию Януковича, наивно полагать, что Партию Регионов боялся только крупный и средний бизнес. Любая "офисная крыса" понимала, что их начальник, вступив в Партию регионов захочет стать рабовладельцем, и ничто не станет на его пути в достижении этой цели. Ибо дружба, семья, команда, важнее народа, который уже и не электорат вовсе. И еще, у рядовых граждан хотели отобрать самое главное - звание "электорат", т.е. формализировать выборы до назначений сверху.



По поводу Ющенко - лично у меня не было иллюзий насчет "пасечника". Знал только одно - при нем, влияние государства на жизнь украинцев будет минимально. Так оно и оказалось: кабинет министров крепко держат за яйца грудь, партия президента развалилась, верховная рада не работает уже 3-ий год. И что странно, - в Украине экономический подъем: налоговая нагрузка легко минимизируется до нуля, границы прозрачные, контроль минимальный. Любые вопросы решаемы.

