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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6412641364146415
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 11:10

  airmax78 написав:Адептам "МВФ - зло" и "Нет ничего страшного в дефолте": https://www.facebook.com/1295354333/pos ... 107628161/

да ладно, страшилки, більше половини населення переконано, що гірше дефолта тільки Порох :)
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:17

Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:16

  zРадио написав:Турция возвращается в средневековье. Еще один звоночек - превращение Айя София из музея свободного доступа в мечеть для "верных". Жаль. Только религиозно-озабоченного султаната нам рядом не хватало... Весь мир секуляризируется, а наши соседи - клерикализируются :evil: Да и нас самих туда же потянул один известный любитель рукопожатий... 21-й, блин, век!

Томос - это клерикализация :?: :shock:
Клерикализация началась сразу после 1991, когда ылита государства начала отстаивать службы в церквях на Пасху и Рождество.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:29

  19yuriy91 написав:а дядя то, точно, йопнутый
Ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с присоединением Крыма к РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
https://tass.ru/politika/8945395

Не дядя, а вся нация.
Точь в точь, как Германия при Адольфе.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:33

  shapo написав:
  Hotab написав:shapo , ну чего ты истеришь..Удаляют, предвзятость....
Ты ж понимаешь,что при прочих равных обстоятельствах заипашат тебя, потому что ты сюда тащишь ватный мир, а я от него оборонялся.
Нет, убогие заробитчане, шпиены -скупщики серебра, политинформаторы и псевдо-строители,нечего вам ответить по сути потому и стер услужливый модер все мои посты.
Ну и бог с ним и с вами - зарекался в эту помойную ветку заглядывать но сдуру опять не сдержался - обещаю исправиться

Исправляйся поскорее.
Ты у меня давно в игноре, но тебя, к сожалению, цитируют, поэтому твои словесные помои приходится видеть :evil:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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