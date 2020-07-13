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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6412641364146415
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 11:10

  airmax78 написав:Адептам "МВФ - зло" и "Нет ничего страшного в дефолте": https://www.facebook.com/1295354333/pos ... 107628161/

да ладно, страшилки, більше половини населення переконано, що гірше дефолта тільки Порох :)
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:17

Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:16

  zРадио написав:Турция возвращается в средневековье. Еще один звоночек - превращение Айя София из музея свободного доступа в мечеть для "верных". Жаль. Только религиозно-озабоченного султаната нам рядом не хватало... Весь мир секуляризируется, а наши соседи - клерикализируются :evil: Да и нас самих туда же потянул один известный любитель рукопожатий... 21-й, блин, век!

Томос - это клерикализация :?: :shock:
Клерикализация началась сразу после 1991, когда ылита государства начала отстаивать службы в церквях на Пасху и Рождество.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:29

  19yuriy91 написав:а дядя то, точно, йопнутый
Ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с присоединением Крыма к РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
https://tass.ru/politika/8945395

Не дядя, а вся нация.
Точь в точь, как Германия при Адольфе.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:33

  shapo написав:
  Hotab написав:shapo , ну чего ты истеришь..Удаляют, предвзятость....
Ты ж понимаешь,что при прочих равных обстоятельствах заипашат тебя, потому что ты сюда тащишь ватный мир, а я от него оборонялся.
Нет, убогие заробитчане, шпиены -скупщики серебра, политинформаторы и псевдо-строители,нечего вам ответить по сути потому и стер услужливый модер все мои посты.
Ну и бог с ним и с вами - зарекался в эту помойную ветку заглядывать но сдуру опять не сдержался - обещаю исправиться

Исправляйся поскорее.
Ты у меня давно в игноре, но тебя, к сожалению, цитируют, поэтому твои словесные помои приходится видеть :evil:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:06

Ітогі подвєдьом. 2020-07-13

Ітогі подвєдьом. 2020-07-13

1) На границе Азербайджана и Армении вспыхнули бои, есть потери

На границе Армении и Азербайджана снова столкновения: обстреливают из минометов и танков
Не к добру это

2) Остается на второй срок: Дуда победил на выборах президента Польши

3) ВР сегодня рассмотрит вопрос о назначении местных выборов на 25 октября (прямая трансляция)

Зеленский отозвал из Рады постановление о местных выборах
А времени для принятия постановления всё меньше.
Пытаются оттянуть дату местных выборов ?

4) Единые правила для всех. Верховная Рада приняла закон об авиационных сборах
Платите деньги, холопы, за каждый вылет из страны

Как депутаты хотят уничтожить конкуренцию в ProZorro и вызвать торговую войну
Такі антиконкурентні пропозиції влади суперечать обов’язкам України як в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, так і Угоди про Державні закупівлі в межах Світової організації торгівлі.

Ми вже мали ситуації, коли український товар під час закупівель коштував так само, або навіть дорожче, ніж іноземний. Причин кілька: національний виробник не платить митні збори, не витрачає кошти на транспортування/страхування товару:, та й робоча сила у нас набагато дешевша. Можливо, відповідь у банальному бажанні наших "бізнесменів" отримувати надприбутки, не дивлячись на сумнівну якість своїх товарів?

5) Центрэнерго будет покупать уголь по формуле Роттердам+ за кредитные деньги
"Министерство энергетики по поручению президента Владимира Зеленского завершило медиацию между представителями угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго"

"Сколько лично вам занесли с "Роттердам+"?" (с) Зеленский на дебатах

6) "Казаки-разбойники". Зачем запорожские "адепты Путина" хотят "взять под контроль" Мелитополь и границу
В Мелитополе ряженные кизяки готовы взять под контроль границу. Несложно догадаться для чего именно. Так и начинались всякие "ДНР" и "ЛНР"
Но СБУ молчит по этому поводу, зато комментирует слова Гонтаревой.

7) Убийство Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

Дело Шеремета: суд отказался изменять меру пресечения Кузьменко

Дело Шеремета: с подозреваемой Яны Дугарь снимут электронный браслет

Стерненко: Дело по нападению на меня остановили, заказчика не ищут
По словам Стерненко, поиск заказчиков и организаторов нападения теперь может не происходить годами

Вот такой вот "убийца" Стерненко

PS. Немного чтива
Медиагигиена | Сытник - исчадие ада, а Путин - мудрый. Что Telegram-каналы вбивают в голову нардепам
Неплохой анализ. Очень многие нарративы часто звучат на этом форуме.

Основатель банка Аваль, Яготинского и Оберига: "Не люблю большие доли в больших бизнесах"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:54

"Починається засідання фракції "СН". У будівлі прийняті небачені раніше заходи безпеки. Навіть депутатів на автомобілях не пускали на територію БЦ. Чекаємо Президента і Прем'єра", – пише https://rubryka.com/2020/07/13/zasidann ... odrobytsi/
Останній тиждень перед канікулами. Роздача вказівок як правильно голосувати завтра та на інших 2-3 засіданнях, підготовка до виборів, різне... :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:17

Re: Політичні дискусії

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:37

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 00:05

  Starikan написав:
  shapo написав:
  Hotab написав:shapo , ну чего ты истеришь..Удаляют, предвзятость....
Ты ж понимаешь,что при прочих равных обстоятельствах заипашат тебя, потому что ты сюда тащишь ватный мир, а я от него оборонялся.
Нет, убогие заробитчане, шпиены -скупщики серебра, политинформаторы и псевдо-строители,нечего вам ответить по сути потому и стер услужливый модер все мои посты.
Ну и бог с ним и с вами - зарекался в эту помойную ветку заглядывать но сдуру опять не сдержался - обещаю исправиться

Исправляйся поскорее.
Ты у меня давно в игноре, но тебя, к сожалению, цитируют, поэтому твои словесные помои приходится видеть :evil:

Если я у тебя в игноре как и ты у меня, то зачем сейчас пукнул, убогий?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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