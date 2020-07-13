Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Турция возвращается в средневековье. Еще один звоночек - превращение Айя София из музея свободного доступа в мечеть для "верных". Жаль. Только религиозно-озабоченного султаната нам рядом не хватало... Весь мир секуляризируется, а наши соседи - клерикализируются Да и нас самих туда же потянул один известный любитель рукопожатий... 21-й, блин, век!
Томос - это клерикализация Клерикализация началась сразу после 1991, когда ылита государства начала отстаивать службы в церквях на Пасху и Рождество.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
19yuriy91 написав:а дядя то, точно, йопнутый Ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с присоединением Крыма к РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". https://tass.ru/politika/8945395
Не дядя, а вся нация. Точь в точь, как Германия при Адольфе.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Hotab написав:shapo , ну чего ты истеришь..Удаляют, предвзятость.... Ты ж понимаешь,что при прочих равных обстоятельствах заипашат тебя, потому что ты сюда тащишь ватный мир, а я от него оборонялся.
Нет, убогие заробитчане, шпиены -скупщики серебра, политинформаторы и псевдо-строители,нечего вам ответить по сути потому и стер услужливый модер все мои посты. Ну и бог с ним и с вами - зарекался в эту помойную ветку заглядывать но сдуру опять не сдержался - обещаю исправиться
Исправляйся поскорее. Ты у меня давно в игноре, но тебя, к сожалению, цитируют, поэтому твои словесные помои приходится видеть
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Такі антиконкурентні пропозиції влади суперечать обов’язкам України як в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, так і Угоди про Державні закупівлі в межах Світової організації торгівлі.
Ми вже мали ситуації, коли український товар під час закупівель коштував так само, або навіть дорожче, ніж іноземний. Причин кілька: національний виробник не платить митні збори, не витрачає кошти на транспортування/страхування товару:, та й робоча сила у нас набагато дешевша. Можливо, відповідь у банальному бажанні наших "бізнесменів" отримувати надприбутки, не дивлячись на сумнівну якість своїх товарів?
"Починається засідання фракції "СН". У будівлі прийняті небачені раніше заходи безпеки. Навіть депутатів на автомобілях не пускали на територію БЦ. Чекаємо Президента і Прем'єра", – пише https://rubryka.com/2020/07/13/zasidann ... odrobytsi/ Останній тиждень перед канікулами. Роздача вказівок як правильно голосувати завтра та на інших 2-3 засіданнях, підготовка до виборів, різне...
Hotab написав:shapo , ну чего ты истеришь..Удаляют, предвзятость.... Ты ж понимаешь,что при прочих равных обстоятельствах заипашат тебя, потому что ты сюда тащишь ватный мир, а я от него оборонялся.
Нет, убогие заробитчане, шпиены -скупщики серебра, политинформаторы и псевдо-строители,нечего вам ответить по сути потому и стер услужливый модер все мои посты. Ну и бог с ним и с вами - зарекался в эту помойную ветку заглядывать но сдуру опять не сдержался - обещаю исправиться
Исправляйся поскорее. Ты у меня давно в игноре, но тебя, к сожалению, цитируют, поэтому твои словесные помои приходится видеть
Если я у тебя в игноре как и ты у меня, то зачем сейчас пукнул, убогий?