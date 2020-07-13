Криза жанру ?
От ви мені поясніть краще - укрупнення районів - це для чого реально . Бо офіційні думки я зрозумів , але суттєвої критики чи альтернативи щось не бачив . Ну і бувають цікаві центри нових районів ( типа Бучі ) ...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 14 лип, 2020 13:43
Re: Політичні дискусії
Криза жанру ?
От ви мені поясніть краще - укрупнення районів - це для чого реально . Бо офіційні думки я зрозумів , але суттєвої критики чи альтернативи щось не бачив . Ну і бувають цікаві центри нових районів ( типа Бучі ) ...
Додано: Вів 14 лип, 2020 16:38
1 Раніше райони нарізали таким чином ,щоб до райцентру було якнайближче максимальній кількості мешканців.при цьому,як правило до райцентру було не більше 50 км.
Такий підхід потребував великої кількості районів.що в свою чергу приводило до великої кількості працівників районних комітетів всіх штибів
2 Станом на сьогодні .починають масово просуватись електронні сервіси.
Тому тепер не настільки критична відстань до району.бо 70% питань можна виконати не встаючи від компютера.
Таким чином укрупнення районів веде до зменшення кількості працівників при збереженні якості надання послуг.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 14 лип, 2020 17:13
в нас реформи супроводжуються ростом держапарату та зниженням якості.
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