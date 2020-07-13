Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Криза жанру ? От ви мені поясніть краще - укрупнення районів - це для чого реально . Бо офіційні думки я зрозумів , але суттєвої критики чи альтернативи щось не бачив . Ну і бувають цікаві центри нових районів ( типа Бучі ) ...
Puente написав:укрупнення районів - це для чого реально
1 Раніше райони нарізали таким чином ,щоб до райцентру було якнайближче максимальній кількості мешканців.при цьому,як правило до райцентру було не більше 50 км. Такий підхід потребував великої кількості районів.що в свою чергу приводило до великої кількості працівників районних комітетів всіх штибів 2 Станом на сьогодні .починають масово просуватись електронні сервіси. Тому тепер не настільки критична відстань до району.бо 70% питань можна виконати не встаючи від компютера. Таким чином укрупнення районів веде до зменшення кількості працівників при збереженні якості надання послуг.
Puente написав:укрупнення районів - це для чого реально
1 Раніше райони нарізали таким чином ,щоб до райцентру було якнайближче максимальній кількості мешканців.при цьому,як правило до райцентру було не більше 50 км. Такий підхід потребував великої кількості районів.що в свою чергу приводило до великої кількості працівників районних комітетів всіх штибів 2 Станом на сьогодні .починають масово просуватись електронні сервіси. Тому тепер не настільки критична відстань до району.бо 70% питань можна виконати не встаючи від компютера. Таким чином укрупнення районів веде до зменшення кількості працівників при збереженні якості надання послуг.
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