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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6413641464156416
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 13:43

Re: Політичні дискусії

Криза жанру ?
От ви мені поясніть краще - укрупнення районів - це для чого реально . Бо офіційні думки я зрозумів , але суттєвої критики чи альтернативи щось не бачив . Ну і бувають цікаві центри нових районів ( типа Бучі ) ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 16:38

  Puente написав:укрупнення районів - це для чого реально
1 Раніше райони нарізали таким чином ,щоб до райцентру було якнайближче максимальній кількості мешканців.при цьому,як правило до райцентру було не більше 50 км.
Такий підхід потребував великої кількості районів.що в свою чергу приводило до великої кількості працівників районних комітетів всіх штибів
2 Станом на сьогодні .починають масово просуватись електронні сервіси.
Тому тепер не настільки критична відстань до району.бо 70% питань можна виконати не встаючи від компютера.
Таким чином укрупнення районів веде до зменшення кількості працівників при збереженні якості надання послуг.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 17:13

  budivelnik написав:
  Puente написав:укрупнення районів - це для чого реально
1 Раніше райони нарізали таким чином ,щоб до райцентру було якнайближче максимальній кількості мешканців.при цьому,як правило до райцентру було не більше 50 км.
Такий підхід потребував великої кількості районів.що в свою чергу приводило до великої кількості працівників районних комітетів всіх штибів
2 Станом на сьогодні .починають масово просуватись електронні сервіси.
Тому тепер не настільки критична відстань до району.бо 70% питань можна виконати не встаючи від компютера.
Таким чином укрупнення районів веде до зменшення кількості працівників при збереженні якості надання послуг.

в нас реформи супроводжуються ростом держапарату та зниженням якості.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:05

Ітогі подвєдьом. 2020-07-14

Ітогі подвєдьом. 2020-07-14

1) Прокуратура: убийство военного медика – это третий зарегистрированный факт вероломства оккупантов после Иловайска и ДАПа
13 июля оккупанты на Донбассе обстреляли эвакуационную группу Объединенных сил возле Зайцево, в результате обстрела погиб военный медик.
Группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти несколько метров до тела ранее убитого украинского бойца. Также в результате обстрела ранены двое военнослужащих ВСУ.

США отреагировали на убийство оккупантами на Донбассе военного медика во время эвакуации погибшего
Посольство Соединенных Штатов Америки осуждает убийство российскими оккупантами на Донбассе украинского военного медика во время эвакуации тела погибшего бойца.

Офис Президента и сам Президент молчат по данному поводу.
Война в голове Бубочки давно окончена.

2) Украина не согласна с иранской версией катастрофы "Боинга" МАУ - Кулеба
В переводе на нормальный язык означает, что Иран не собирается вести переговоры о компенсациях. Или готов, но на своих условиях

3) Рада легализовала игорный бизнес в Украине
Ну теперь заживём

4) Дубинский запустил проект по планированию "пятилеток" в громадах Киевщины
План каждой ОТГ должен быть написан с учетом наказов от представителей громад.

Какое-то большевистское комуняцтво

5) Рожкова: Не может быть, чтобы была высокая инфляция и низкие ставки
“Я не видела ни одной процветающей страны и ни благополучной экономики, в которой бы экономика работала по указу правительства или по решению парламента. Существуют экономические законы. Все имеет цену и свою стоимость.

Гонтарева раскритиковала Зеленского за жалобы на крепкую гривню
“Вот читаю и думаю, что этот Зе-президент уже потерялся. В прошлом году на дебатах на Олимпийском стадионе он кричал Порошенко: “Почему ваша Гонтарева обвалила курс?”.
А теперь он требует девальвировать гривну до 30, поскольку такой курс записан в бюджет. Может, просто бюджет переписать…” — сказала Гонтарева.

6) Писарук: НАБУ беспочвенно обвинило сотрудников НБУ в деле VAB банка и отказывается теперь это признавать
Однако НАБУ оттягивает принятие процессуального решения о закрытии уголовного дела, так как не может объяснить общественности те безосновательные публичные заявления, которые они делали во время расследования.

Из-за давления САП и НАБУ "Авангард" будет вынужден закрыть 6 птицефабрик - Бахматюк
будет вынужден на протяжении месяца-двух закрыть шесть из 27 птицефабрик в различных регионах, на которые приходится около 20% объема производства агрохолдинга.

7) Новая система пенсионного обеспечения - почему она не сработает

PS. День взятия Бастилии не должен пройти впустую :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:09

Re: Політичні дискусії

А де Петро?)
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unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:21

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-07-14
Офис Президента и сам Президент молчат по данному поводу.
Война в голове Бубочки давно окончена.

Порохатий бреше як завжди.
"Президент України Володимир Зеленський тримає під особистим контролем ситуацію з убивством військового медика та пораненням бійців під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця в районі Зайцевого Донецької області. На виконання завдання Глави держави на місце виїхали Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак та заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

«Висловлюємо найщиріші співчуття сім'ям загиблих. Це незбагненна трагедія для них, для нас, для країни», – заявив Глава держави.

Президент наголосив, що вчорашнє вбивство українських військових, які хотіли забрати тіло загиблого бійця з поля бою поблизу Зайцевого, – «це черговий доказ цинізму, брехливості й нелюдяності бойовиків».
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Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 19:30

  unicdima написав:
  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-07-14
Офис Президента и сам Президент молчат по данному поводу.
Война в голове Бубочки давно окончена.

Порохатий бреше як завжди.
"Президент України Володимир Зеленський тримає під особистим контролем ситуацію з убивством військового медика та пораненням бійців під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця в районі Зайцевого Донецької області. На виконання завдання Глави держави на місце виїхали Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак та заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

«Висловлюємо найщиріші співчуття сім'ям загиблих. Це незбагненна трагедія для них, для нас, для країни», – заявив Глава держави.

Президент наголосив, що вчорашнє вбивство українських військових, які хотіли забрати тіло загиблого бійця з поля бою поблизу Зайцевого, – «це черговий доказ цинізму, брехливості й нелюдяності бойовиків».

Не прошло и недели ... Когда уже все СМИ гудели: где реакция ОП? И получили ... це трагедия ... Трубить надо на весь мир и не о боевиках!
Кстати, что он вам обещал? Надо перестать стрелять. А может и забыть? :evil:
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 20:03

  Puente написав:Криза жанру ?
От ви мені поясніть краще - укрупнення районів - це для чого реально . ...

Все просто. Економія на витратах. Було, наприклад, 2 бюджета, а стане один 8)
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 21:02

  unicdima написав:
  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-07-14
Офис Президента и сам Президент молчат по данному поводу.
Война в голове Бубочки давно окончена.

Президент наголосив, що вчорашнє вбивство українських військових, які хотіли забрати тіло загиблого бійця з поля бою поблизу Зайцевого, – «це черговий доказ цинізму, брехливості й нелюдяності бойовиків».

"Я тебе одну вещь скажу, только ты не обижайся". Есть такое понятие, как время.
На момент написание моих итогов не было на сайте https://www.president.gov.ua/ этой новости. Я специально перепроверял

И не кажется ли тебе странным, что Президент страны реагирует позже всех на эту трагедию. Или Бубочка выкуривал все айкосы
Посольство США и то, отреагировало раньше

И по факту произошедшего высшее военное начальство должно выезжать сами, а не ждать, пока Бубочка докурит все айкосы и выдаст указания
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 6413641464156416
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