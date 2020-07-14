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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6414641564166417
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 00:02

  pesikot написав:"Я тебе одну вещь скажу, только ты не обижайся". Есть такое понятие, как время.
На момент написание моих итогов не было на сайте https://www.president.gov.ua/ этой новости. Я специально перепроверял

И не кажется ли тебе странным, что Президент страны реагирует позже всех на эту трагедию. Или Бубочка выкуривал все айкосы
Посольство США и то, отреагировало раньше

И по факту произошедшего высшее военное начальство должно выезжать сами, а не ждать, пока Бубочка докурит все айкосы и выдаст указания

знову брешеш, твій пост : Вів 14 лип, 2020 19:05
а повідомлення на сайті Президента 14 липня 2020 року - 17:43
Увага, на форумі порохата цензура.
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