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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6414641564166417 Додано: Сер 15 лип, 2020 07:20 Schmit

Повідомлень: 1466 З нами з: 08.09.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 лип, 2020 13:16 unicdima написав: знову брешеш, твій пост : Вів 14 лип, 2020 19:05

а повідомлення на сайті Президента 14 липня 2020 року - 17:43 знову брешеш, твій пост : Вів 14 лип, 2020 19:05а повідомлення на сайті Президента 14 липня 2020 року - 17:43

А ты думаешь, что я пишу свои итоги за 1 минуту ?



И ты так не ответил. Почему Зеленский молчал до последнего ?

И, напоминаю, какие преступления Порошенко ? А ты думаешь, что я пишу свои итоги за 1 минуту ?И ты так не ответил. Почему Зеленский молчал до последнего ?И, напоминаю, какие преступления Порошенко ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4885 З нами з: 31.08.09 Подякував: 332 раз. Подякували: 1028 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 лип, 2020 14:22

Архивы КГБ. Секретная «Документальная справка о массовых репрессиях в Украине в 1937–38 гг

Закон о декоммунизации Украины, принятый в 2015 году, полностью открыл архивы репрессивных советских органов: ЧК–ОГПУ–НКВД–КГБ. В последние годы украинские архивы являются одним из главных источников уникальных документов для исследователей, занимающихся изучением периода Большого террора в СССР.

…В 1937–1938 гг. органами Народного комиссариата внутренних дел УССР на территории Украины проводились массовые аресты советских граждан, среди которых были многочисленные руководящие кадры партийных, советских, хозяйственных органов, командно-политический состав Рабоче-Крестьянской Красной Армии, пограничной и внутренней охраны и сотрудники органов НКВД.



Согласно архивным материалам Комитета государственной безопасности при Совете Министров УССР, органами НКВД на территории Украины в 1937–1938 году всего было арестовано 267 579 человек…»

https://cripo.com.ua/stories/arhivy-kgb ... 937-38-gg/





Ваша армія веде на розстріли...



Шапо та іншим українофобам до читання.Архивы КГБ. Секретная «Документальная справка о массовых репрессиях в Украине в 1937–38 ггЗакон о декоммунизации Украины, принятый в 2015 году, полностью открыл архивы репрессивных советских органов: ЧК–ОГПУ–НКВД–КГБ. В последние годы украинские архивы являются одним из главных источников уникальных документов для исследователей, занимающихся изучением периода Большого террора в СССР.…В 1937–1938 гг. органами Народного комиссариата внутренних дел УССР на территории Украины проводились массовые аресты советских граждан, среди которых были многочисленные руководящие кадры партийных, советских, хозяйственных органов, командно-политический состав Рабоче-Крестьянской Красной Армии, пограничной и внутренней охраны и сотрудники органов НКВД.Согласно архивным материалам Комитета государственной безопасности при Совете Министров УССР, органами НКВД на территории Украины в 1937–1938 году всего было арестовано 267 579 человек…»Ваша армія веде на розстріли... Ethereum Повідомлень: 1262 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 83 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6414641564166417 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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