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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6414641564166417
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 07:20

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:16

  unicdima написав:знову брешеш, твій пост : Вів 14 лип, 2020 19:05
а повідомлення на сайті Президента 14 липня 2020 року - 17:43

А ты думаешь, что я пишу свои итоги за 1 минуту ? :)

И ты так не ответил. Почему Зеленский молчал до последнего ?
И, напоминаю, какие преступления Порошенко ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:22

Шапо та іншим українофобам до читання.
Архивы КГБ. Секретная «Документальная справка о массовых репрессиях в Украине в 1937–38 гг
Закон о декоммунизации Украины, принятый в 2015 году, полностью открыл архивы репрессивных советских органов: ЧК–ОГПУ–НКВД–КГБ. В последние годы украинские архивы являются одним из главных источников уникальных документов для исследователей, занимающихся изучением периода Большого террора в СССР.
…В 1937–1938 гг. органами Народного комиссариата внутренних дел УССР на территории Украины проводились массовые аресты советских граждан, среди которых были многочисленные руководящие кадры партийных, советских, хозяйственных органов, командно-политический состав Рабоче-Крестьянской Красной Армии, пограничной и внутренней охраны и сотрудники органов НКВД.

Согласно архивным материалам Комитета государственной безопасности при Совете Министров УССР, органами НКВД на территории Украины в 1937–1938 году всего было арестовано 267 579 человек…»
https://cripo.com.ua/stories/arhivy-kgb ... 937-38-gg/


Ваша армія веде на розстріли...

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Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:37

  pesikot написав:
  unicdima написав:знову брешеш, твій пост : Вів 14 лип, 2020 19:05
а повідомлення на сайті Президента 14 липня 2020 року - 17:43

А ты думаешь, что я пишу свои итоги за 1 минуту ? :)

И ты так не ответил. Почему Зеленский молчал до последнего ?
И, напоминаю, какие преступления Порошенко ?

И чего нельзя было просто поднять дроны, предупредить что пойдут забирать, и если будут вести огонь, накрыть огневые точки. Но это не вписывается в теорию Бубочки "просто перестать стрелять..."
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:27

  Ethereum написав:Шапо та іншим українофобам до читання.
Архивы КГБ. Секретная «Документальная справка о массовых репрессиях в Украине в 1937–38 гг
Закон о декоммунизации Украины, принятый в 2015 году, полностью открыл архивы репрессивных советских органов: ЧК–ОГПУ–НКВД–КГБ. В последние годы украинские архивы являются одним из главных источников уникальных документов для исследователей, занимающихся изучением периода Большого террора в СССР.
…В 1937–1938 гг. органами Народного комиссариата внутренних дел УССР на территории Украины проводились массовые аресты советских граждан, среди которых были многочисленные руководящие кадры партийных, советских, хозяйственных органов, командно-политический состав Рабоче-Крестьянской Красной Армии, пограничной и внутренней охраны и сотрудники органов НКВД.

Согласно архивным материалам Комитета государственной безопасности при Совете Министров УССР, органами НКВД на территории Украины в 1937–1938 году всего было арестовано 267 579 человек…»
https://cripo.com.ua/stories/arhivy-kgb ... 937-38-gg/


Ваша армія веде на розстріли...

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Все правильно пишешь. Только не забывай, что советская не значит "неукраинская". И вот тот с ружжом вполне может быть украинцем "ашоподелатьжистьтакая". Так же, как и тот который в бабином яру с ружжом стоял.
vano80
 
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