А ты думаешь, что я пишу свои итоги за 1 минуту ?
И ты так не ответил. Почему Зеленский молчал до последнего ?
И, напоминаю, какие преступления Порошенко ?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 15 лип, 2020 13:16
А ты думаешь, что я пишу свои итоги за 1 минуту ?
И ты так не ответил. Почему Зеленский молчал до последнего ?
И, напоминаю, какие преступления Порошенко ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 15 лип, 2020 14:22
Шапо та іншим українофобам до читання.
Архивы КГБ. Секретная «Документальная справка о массовых репрессиях в Украине в 1937–38 гг
Закон о декоммунизации Украины, принятый в 2015 году, полностью открыл архивы репрессивных советских органов: ЧК–ОГПУ–НКВД–КГБ. В последние годы украинские архивы являются одним из главных источников уникальных документов для исследователей, занимающихся изучением периода Большого террора в СССР.
…В 1937–1938 гг. органами Народного комиссариата внутренних дел УССР на территории Украины проводились массовые аресты советских граждан, среди которых были многочисленные руководящие кадры партийных, советских, хозяйственных органов, командно-политический состав Рабоче-Крестьянской Красной Армии, пограничной и внутренней охраны и сотрудники органов НКВД.
Согласно архивным материалам Комитета государственной безопасности при Совете Министров УССР, органами НКВД на территории Украины в 1937–1938 году всего было арестовано 267 579 человек…»
Ваша армія веде на розстріли...
Додано: Сер 15 лип, 2020 14:37
И чего нельзя было просто поднять дроны, предупредить что пойдут забирать, и если будут вести огонь, накрыть огневые точки. Но это не вписывается в теорию Бубочки "просто перестать стрелять..."
Додано: Сер 15 лип, 2020 15:27
Все правильно пишешь. Только не забывай, что советская не значит "неукраинская". И вот тот с ружжом вполне может быть украинцем "ашоподелатьжистьтакая". Так же, как и тот который в бабином яру с ружжом стоял.
Додано: Сер 15 лип, 2020 17:33
Тоже все правильно пишешь. Только тут есть принципиальная разница. Современная Украина осудила массовые репрессии в Украине времен УССР. А путинская роисся – нет.
Тот, который с ружжом, - скорее всего, уже покинул наш мир – либо погиб на войне, либо позже, в силу естественных причин. Поэтому с этой точки зрения ему все равно, осуждаем мы его сейчас или нет. Это нужно современному поколению, чтобы оно понимало, что моральное осуждение таких явлений не имеет срока давности, независимо от того, какой национальности был тот, с ружжом.
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