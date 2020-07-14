Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Шапо та іншим українофобам до читання. Архивы КГБ. Секретная «Документальная справка о массовых репрессиях в Украине в 1937–38 гг Закон о декоммунизации Украины, принятый в 2015 году, полностью открыл архивы репрессивных советских органов: ЧК–ОГПУ–НКВД–КГБ. В последние годы украинские архивы являются одним из главных источников уникальных документов для исследователей, занимающихся изучением периода Большого террора в СССР. …В 1937–1938 гг. органами Народного комиссариата внутренних дел УССР на территории Украины проводились массовые аресты советских граждан, среди которых были многочисленные руководящие кадры партийных, советских, хозяйственных органов, командно-политический состав Рабоче-Крестьянской Красной Армии, пограничной и внутренней охраны и сотрудники органов НКВД.
Ethereum написав:Шапо та іншим українофобам до читання. Архивы КГБ. Секретная «Документальная справка о массовых репрессиях в Украине в 1937–38 гг Закон о декоммунизации Украины, принятый в 2015 году, полностью открыл архивы репрессивных советских органов: ЧК–ОГПУ–НКВД–КГБ. В последние годы украинские архивы являются одним из главных источников уникальных документов для исследователей, занимающихся изучением периода Большого террора в СССР. …В 1937–1938 гг. органами Народного комиссариата внутренних дел УССР на территории Украины проводились массовые аресты советских граждан, среди которых были многочисленные руководящие кадры партийных, советских, хозяйственных органов, командно-политический состав Рабоче-Крестьянской Красной Армии, пограничной и внутренней охраны и сотрудники органов НКВД.
Все правильно пишешь. Только не забывай, что советская не значит "неукраинская". И вот тот с ружжом вполне может быть украинцем "ашоподелатьжистьтакая". Так же, как и тот который в бабином яру с ружжом стоял.
vano80 написав:Все правильно пишешь. Только не забывай, что советская не значит "неукраинская". И вот тот с ружжом вполне может быть украинцем "ашоподелатьжистьтакая". Так же, как и тот который в бабином яру с ружжом стоял.
Тоже все правильно пишешь. Только тут есть принципиальная разница. Современная Украина осудила массовые репрессии в Украине времен УССР. А путинская роисся – нет. Тот, который с ружжом, - скорее всего, уже покинул наш мир – либо погиб на войне, либо позже, в силу естественных причин. Поэтому с этой точки зрения ему все равно, осуждаем мы его сейчас или нет. Это нужно современному поколению, чтобы оно понимало, что моральное осуждение таких явлений не имеет срока давности, независимо от того, какой национальности был тот, с ружжом.
Вот это поворот - американская правозащитная организация Human Rights Watch обвинила т.н. "StopFake", одним из авторов которого является муж Супрун Марко, в давлении на журналистов и связи с нацистскими организациями.
Чтобы были понятны моральные принципы участников этой помойки - в сеть ими были слиты не только персональные данные неугодной журналистки Сергацковой, на защиту которой стала HRW, но и фотографии ее 5-летнего сына...
Передали бы они (HRW) это там у себя - из Нью-Йорка в Вашингтон в соответствующие органы. Да забрали бы всю эту ксенофобскую семейку назад на родину...
zРадио написав:Вот это поворот - американская правозащитная организация Human Rights Watch обвинила т.н. "StopFake", одним из авторов которого является муж Супрун Марко, в давлении на журналистов и связи с нацистскими организациями.
Ссылки ты уже научился вставлять, но вот только HRW не обвиняля StopFake в связях с "нацисткими" организациями
Чтобы были понятны моральные принципы участников этой помойки - в сеть ими были слиты не только персональные данные неугодной журналистки Сергацковой, на защиту которой стала HRW, но и фотографии ее 5-летнего сына...
Вот цитата
The journalist, Katerina Sergatskova, co-founder of the online media outlet Zaborona, was targeted in Facebook posts in which people posted information, including her home address, a photo of her home, and photographs of her five-year-old son.
Здесь сказано, что некоторые люди в её FaceBook постах публиковали персональные данные. Также упоминается некий украинский журналист Не указано, что это делали организаторы StopFake.
Но мы молодец, зраду разгоняешь. Тут и StopFake, и Супрун
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
А по сути - читай всю статью, она больше процитированного. Да, явного упоминания о Марко Супрун нет, но я и не говорил, что есть. Я специально привел вторую ссылку, чтобы кто не знал о его связи со StopFake, был в курсе. Марко - ключевой (а может и единственный) ее англоязычный автор.
PS: и про нацистские организации у HRW есть - не отвертишься!
После публикации резонансного расследования о влиянии telegram-каналов на народных депутатов Слуги народа автора статьи журналистку Любовь Величко начали атаковать в Facebook и поливать грязью
Приняла участие в обсуждении публикации и жена видеоблогера и главы партии имени себя Анатолия Шария - Ольга Шарий. Она опубликовала на своем ютуб-канале видео, в котором, используя нецензурные выражения, прокомментировала свой взгляд на статью, telegram-каналы и медиаресурсы.
Вчера я давал ссылку на эту ссылку. "Хорошие сапоги, надо брать" (с)