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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6415641664176418>
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 07:20

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 13:16

  unicdima написав:знову брешеш, твій пост : Вів 14 лип, 2020 19:05
а повідомлення на сайті Президента 14 липня 2020 року - 17:43

А ты думаешь, что я пишу свои итоги за 1 минуту ? :)

И ты так не ответил. Почему Зеленский молчал до последнего ?
И, напоминаю, какие преступления Порошенко ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:22

Шапо та іншим українофобам до читання.
Архивы КГБ. Секретная «Документальная справка о массовых репрессиях в Украине в 1937–38 гг
Закон о декоммунизации Украины, принятый в 2015 году, полностью открыл архивы репрессивных советских органов: ЧК–ОГПУ–НКВД–КГБ. В последние годы украинские архивы являются одним из главных источников уникальных документов для исследователей, занимающихся изучением периода Большого террора в СССР.
…В 1937–1938 гг. органами Народного комиссариата внутренних дел УССР на территории Украины проводились массовые аресты советских граждан, среди которых были многочисленные руководящие кадры партийных, советских, хозяйственных органов, командно-политический состав Рабоче-Крестьянской Красной Армии, пограничной и внутренней охраны и сотрудники органов НКВД.

Согласно архивным материалам Комитета государственной безопасности при Совете Министров УССР, органами НКВД на территории Украины в 1937–1938 году всего было арестовано 267 579 человек…»
https://cripo.com.ua/stories/arhivy-kgb ... 937-38-gg/


Ваша армія веде на розстріли...

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Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 14:37

  pesikot написав:
  unicdima написав:знову брешеш, твій пост : Вів 14 лип, 2020 19:05
а повідомлення на сайті Президента 14 липня 2020 року - 17:43

А ты думаешь, что я пишу свои итоги за 1 минуту ? :)

И ты так не ответил. Почему Зеленский молчал до последнего ?
И, напоминаю, какие преступления Порошенко ?

И чего нельзя было просто поднять дроны, предупредить что пойдут забирать, и если будут вести огонь, накрыть огневые точки. Но это не вписывается в теорию Бубочки "просто перестать стрелять..."
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 15:27

  Ethereum написав:Шапо та іншим українофобам до читання.
Архивы КГБ. Секретная «Документальная справка о массовых репрессиях в Украине в 1937–38 гг
Закон о декоммунизации Украины, принятый в 2015 году, полностью открыл архивы репрессивных советских органов: ЧК–ОГПУ–НКВД–КГБ. В последние годы украинские архивы являются одним из главных источников уникальных документов для исследователей, занимающихся изучением периода Большого террора в СССР.
…В 1937–1938 гг. органами Народного комиссариата внутренних дел УССР на территории Украины проводились массовые аресты советских граждан, среди которых были многочисленные руководящие кадры партийных, советских, хозяйственных органов, командно-политический состав Рабоче-Крестьянской Красной Армии, пограничной и внутренней охраны и сотрудники органов НКВД.

Согласно архивным материалам Комитета государственной безопасности при Совете Министров УССР, органами НКВД на территории Украины в 1937–1938 году всего было арестовано 267 579 человек…»
https://cripo.com.ua/stories/arhivy-kgb ... 937-38-gg/


Ваша армія веде на розстріли...

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Все правильно пишешь. Только не забывай, что советская не значит "неукраинская". И вот тот с ружжом вполне может быть украинцем "ашоподелатьжистьтакая". Так же, как и тот который в бабином яру с ружжом стоял.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 17:33

  vano80 написав:Все правильно пишешь. Только не забывай, что советская не значит "неукраинская". И вот тот с ружжом вполне может быть украинцем "ашоподелатьжистьтакая". Так же, как и тот который в бабином яру с ружжом стоял.

Тоже все правильно пишешь. Только тут есть принципиальная разница. Современная Украина осудила массовые репрессии в Украине времен УССР. А путинская роисся – нет.
Тот, который с ружжом, - скорее всего, уже покинул наш мир – либо погиб на войне, либо позже, в силу естественных причин. Поэтому с этой точки зрения ему все равно, осуждаем мы его сейчас или нет. Это нужно современному поколению, чтобы оно понимало, что моральное осуждение таких явлений не имеет срока давности, независимо от того, какой национальности был тот, с ружжом.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 18:03

Вот это поворот - американская правозащитная организация Human Rights Watch обвинила т.н. "StopFake", одним из авторов которого является муж Супрун Марко, в давлении на журналистов и связи с нацистскими организациями.

Чтобы были понятны моральные принципы участников этой помойки - в сеть ими были слиты не только персональные данные неугодной журналистки Сергацковой, на защиту которой стала HRW, но и фотографии ее 5-летнего сына...

Передали бы они (HRW) это там у себя - из Нью-Йорка в Вашингтон в соответствующие органы. Да забрали бы всю эту ксенофобскую семейку назад на родину...

Ukraine: Independent Journalist Threatened
https://www.hrw.org/news/2020/07/14/ukr ... threatened

Марко Супрун во всей красе:
https://www.youtube.com/channel/UCVOpI8 ... GegCDezdEg
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 18:32

  zРадио написав:Вот это поворот - американская правозащитная организация Human Rights Watch обвинила т.н. "StopFake", одним из авторов которого является муж Супрун Марко, в давлении на журналистов и связи с нацистскими организациями.

Ссылки ты уже научился вставлять, но вот только HRW не обвиняля StopFake в связях с "нацисткими" организациями

Чтобы были понятны моральные принципы участников этой помойки - в сеть ими были слиты не только персональные данные неугодной журналистки Сергацковой, на защиту которой стала HRW, но и фотографии ее 5-летнего сына...

Вот цитата
The journalist, Katerina Sergatskova, co-founder of the online media outlet Zaborona, was targeted in Facebook posts in which people posted information, including her home address, a photo of her home, and photographs of her five-year-old son.

Здесь сказано, что некоторые люди в её FaceBook постах публиковали персональные данные. Также упоминается некий украинский журналист
Не указано, что это делали организаторы StopFake.

Но мы молодец, зраду разгоняешь. Тут и StopFake, и Супрун :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 18:44

  pesikot написав:
Но мы молодец


Мы - это сообщество порохоботов? :mrgreen: Ок, пусть будет.

А по сути - читай всю статью, она больше процитированного. Да, явного упоминания о Марко Супрун нет, но я и не говорил, что есть. Я специально привел вторую ссылку, чтобы кто не знал о его связи со StopFake, был в курсе. Марко - ключевой (а может и единственный) ее англоязычный автор.

PS: и про нацистские организации у HRW есть - не отвертишься!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 18:55

Ітогі подвєдьом. 2020-07-15

Ітогі подвєдьом. 2020-07-15

1) Боевики на Донбассе отрыли огонь из ПТРК "Фагот": шестеро военных ранены

На Донбассе за сутки ранены семь украинских военных

2) Рада назначила дату местных выборов в Украине
Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№ 3809).

3) Путин в разговоре с Меркель пожаловался на Украину
Кроме того, у Путина говорят, что собеседники также согласились на «безальтернативности минских соглашений». Однако такой информации на сайте правительства ФРГ нет.

Вот так и с "поздравлением" Порошенко с днём россии

4) Под прикрытием борьбы с пьянством за рулем: как депутаты расширили права полиции
Замість того, щоб посилити відповідальність за керування авто в нетверезому стані, - встановили надмірні повноваження поліції в частині виявлення та фіксації правопорушень.

5) Пів року в умовах пандемії: що змінилося в настроях та електоральних уподобаннях українців
21,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі,
60,5% – що події розвиваються в неправильному напрямі.

В. Зеленський лишається політиком з найвищим рівнем довіри (44%), однак не довіряє йому 49%, що робить баланс довіри та недовіри негативним

40,5% громадян погоджуються, що Президент Володимир Зеленський є чесною і порядною людиною, але про більшість членів його політичної команди цього не можна сказати.

сЦарь хороший, бояре плохие
33% українців вважають, що чинна влада вдається до політичних репресій, а 40% не погоджуються із цим

Далее, СН, следом ОПЗЖ. Или Зеленский, следом Бойко

6) Фигуранты громкого расследования о пророссийских telegram-каналах атакуют автора
После публикации резонансного расследования о влиянии telegram-каналов на народных депутатов Слуги народа автора статьи журналистку Любовь Величко начали атаковать в Facebook и поливать грязью

Приняла участие в обсуждении публикации и жена видеоблогера и главы партии имени себя Анатолия Шария - Ольга Шарий. Она опубликовала на своем ютуб-канале видео, в котором, используя нецензурные выражения, прокомментировала свой взгляд на статью, telegram-каналы и медиаресурсы.

Вчера я давал ссылку на эту ссылку. "Хорошие сапоги, надо брать" (с)

7) "На грани остановки": Ярославский обратился с письмом к Зеленскому из-за ситуации на заводе "Электротяжмаш" (документ)
По словам Ярославского, не имеет значения, кто станет владельцем завода после его приватизации. Важно, чтобы завод полноценно работал.

"Какая разница", Ярославский, так Ярославский станет следующим владельцем
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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