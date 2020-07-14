Додано: Сер 15 лип, 2020 17:33

vano80 написав: Все правильно пишешь. Только не забывай, что советская не значит "неукраинская". И вот тот с ружжом вполне может быть украинцем "ашоподелатьжистьтакая". Так же, как и тот который в бабином яру с ружжом стоял. Все правильно пишешь. Только не забывай, что советская не значит "неукраинская". И вот тот с ружжом вполне может быть украинцем "ашоподелатьжистьтакая". Так же, как и тот который в бабином яру с ружжом стоял.

Тоже все правильно пишешь. Только тут есть принципиальная разница. Современная Украина осудила массовые репрессии в Украине времен УССР. А путинская роисся – нет.Тот, который с ружжом, - скорее всего, уже покинул наш мир – либо погиб на войне, либо позже, в силу естественных причин. Поэтому с этой точки зрения ему все равно, осуждаем мы его сейчас или нет. Это нужно современному поколению, чтобы оно понимало, что моральное осуждение таких явлений не имеет срока давности, независимо от того, какой национальности был тот, с ружжом.