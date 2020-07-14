RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6415641664176418
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:04

  zРадио написав:Чтобы были понятны моральные принципы участников этой помойки

Если StopFake – помойка (зато всяческие страны.юа – Ок), делаю вывод, для вас истина – все, что ресурс разоблачает, вплоть до распятых мальчиков.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1467
З нами з: 08.09.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:29

  Schmit написав:
  zРадио написав:Чтобы были понятны моральные принципы участников этой помойки

Если StopFake – помойка (зато всяческие страны.юа – Ок), делаю вывод, для вас истина – все, что ресурс разоблачает, вплоть до распятых мальчиков.


Без клише, пож-ста. Чтобы понять фейковость распятых мальчиков, мне не нужен никакой StopFake! Вам, я так полагаю, нужен? Зато посмотрите на травлю "арийскими" проектами "неарийских". По-вашему, HRW защищала бы продажную российскую журналистку? Или все-таки защищает независимую, которой угрожает помойка StopFake?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6608
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1135 раз.
Подякували: 2591 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 19:29

  pesikot написав:
  unicdima написав:знову брешеш, твій пост : Вів 14 лип, 2020 19:05
а повідомлення на сайті Президента 14 липня 2020 року - 17:43

А ты думаешь, что я пишу свои итоги за 1 минуту ? :)

И ты так не ответил. Почему Зеленский молчал до последнего ?
И, напоминаю, какие преступления Порошенко ?

Ты разместил свой пост через час с лишним после того как все СМИ цитировали сайт президента, то есть сознательно брехал.
Так чего ты ни разу не комментировал преступления Порошенко когда я выкладывал их тут?
Так когда я услышу комментарии по Славянску, Дебальцево, ДАПу, взорванным арсеналам тощо?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 622
З нами з: 10.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6415641664176418
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Renee і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (634)
15.07.2020 19:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.