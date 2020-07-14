Если StopFake – помойка (зато всяческие страны.юа – Ок), делаю вывод, для вас истина – все, что ресурс разоблачает, вплоть до распятых мальчиков.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 15 лип, 2020 19:04
Додано: Сер 15 лип, 2020 19:29
Без клише, пож-ста. Чтобы понять фейковость распятых мальчиков, мне не нужен никакой StopFake! Вам, я так полагаю, нужен? Зато посмотрите на травлю "арийскими" проектами "неарийских". По-вашему, HRW защищала бы продажную российскую журналистку? Или все-таки защищает независимую, которой угрожает помойка StopFake?
Додано: Сер 15 лип, 2020 19:29
Ты разместил свой пост через час с лишним после того как все СМИ цитировали сайт президента, то есть сознательно брехал.
Так чего ты ни разу не комментировал преступления Порошенко когда я выкладывал их тут?
Так когда я услышу комментарии по Славянску, Дебальцево, ДАПу, взорванным арсеналам тощо?
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