Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Чтобы были понятны моральные принципы участников этой помойки
Если StopFake – помойка (зато всяческие страны.юа – Ок), делаю вывод, для вас истина – все, что ресурс разоблачает, вплоть до распятых мальчиков.
Без клише, пож-ста. Чтобы понять фейковость распятых мальчиков, мне не нужен никакой StopFake! Вам, я так полагаю, нужен? Зато посмотрите на травлю "арийскими" проектами "неарийских". По-вашему, HRW защищала бы продажную российскую журналистку? Или все-таки защищает независимую, которой угрожает помойка StopFake?
unicdima написав:знову брешеш, твій пост : Вів 14 лип, 2020 19:05 а повідомлення на сайті Президента 14 липня 2020 року - 17:43
А ты думаешь, что я пишу свои итоги за 1 минуту ?
И ты так не ответил. Почему Зеленский молчал до последнего ? И, напоминаю, какие преступления Порошенко ?
Ты разместил свой пост через час с лишним после того как все СМИ цитировали сайт президента, то есть сознательно брехал. Так чего ты ни разу не комментировал преступления Порошенко когда я выкладывал их тут? Так когда я услышу комментарии по Славянску, Дебальцево, ДАПу, взорванным арсеналам тощо?
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima написав:знову брешеш, твій пост : Вів 14 лип, 2020 19:05 а повідомлення на сайті Президента 14 липня 2020 року - 17:43
А ты думаешь, что я пишу свои итоги за 1 минуту ?
И ты так не ответил. Почему Зеленский молчал до последнего ? И, напоминаю, какие преступления Порошенко ?
Ты разместил свой пост через час с лишним после того как все СМИ цитировали сайт президента, то есть сознательно брехал. Так чего ты ни разу не комментировал преступления Порошенко когда я выкладывал их тут? Так когда я услышу комментарии по Славянску, Дебальцево, ДАПу, взорванным арсеналам тощо?
Даже Зю не рискнул это предъявить Пороху, а нашли только трудоустройство Семочко Хватит звездеть...
unicdima написав:знову брешеш, твій пост : Вів 14 лип, 2020 19:05 а повідомлення на сайті Президента 14 липня 2020 року - 17:43
А ты думаешь, что я пишу свои итоги за 1 минуту ?
И ты так не ответил. Почему Зеленский молчал до последнего ? И, напоминаю, какие преступления Порошенко ?
Ты разместил свой пост через час с лишним после того как все СМИ цитировали сайт президента, то есть сознательно брехал.
Успокойтесь уже в самом деле. Не нравится - подведите себе свои итоги и не разводите ср_ч. Открою Вам секрет - новость на сайте обозначена временем, но это не всегда означает, что она появилась там строго в это время.