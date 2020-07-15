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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 16 лип, 2020 00:38
Re: Політичні дискусії
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Чет 16 лип, 2020 05:44
Массовые репрессии какбы осудил еще хрущевский СССР на 20-ом съезде.
In HODL we trust
Додано: Чет 16 лип, 2020 07:50
Ну, что через три месяца - 25 октября выборы.
Ветка сильно оживает в предвыборный период.
Напоминает объявление на сцене в одном известном блокбастере - Голодные игры начинаются
Хотя я до конца и не понял - сейчас почти на голосовании административная реформа, все районы перекраиваются, что там с этими райсоветами будет, опять потом на них перевыборы, или что, или хотят принять новые районы до выборов, но вроде на неделе и сессия заканчивается ? Зелёная команда обладает редкой способностью запутать даже простую ситуацию.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Чет 16 лип, 2020 08:03
Смотрю Центр Разумкова и Фонд Деминициативы ненавязчиво стали вставлять в свои соцопросы наряду с Зеленским, Порошенко, Бойко и тд Серёжу Стерненко )))
Говорят Петр Алексеевич недобро на это смотрит. Кто-то хочет оттяпать кусочек его пирога.
Не читаю Будивельника и Trast.
Додано: Чет 16 лип, 2020 08:10
Да, как было сказано у классика - Вернёмся к нашим баранам.
Новый соцопрос Фонда Разумкова и Деминициатив показывает, что случись сейчас новые президентские, во второй тур выходит Зеленский - 36,8 % и Бойко - 17,2 %.
Во втором туре разгромно побеждает Зеленский, примерно с тем же результатом как и в апреле 2019 года - около 70 %.
Впрочем с таким же счётом Зеленский побеждает и любого другого кандидата, в том числе Петра, если тот неведомо как с его антирейтингом всё-таки попадёт во второй тур.
Вопрос - рейтинг Зеленского падает, падает, недоверие растёт, а цифры на табло теже. Какая-то мистика, ей Богу.
А по парламентским выборам по тому же опросу в Раду проходят всего четыре партии -
"Слуга народа" – 34,1%
"Оппозиционная платформа – За жизнь" (19,1%)
"Европейская солидарность" (15,1%)
"Батьківщина" (8,4%).
Не читаю Будивельника и Trast.
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