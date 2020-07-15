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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6416641764186419
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:03

Смотрю Центр Разумкова и Фонд Деминициативы ненавязчиво стали вставлять в свои соцопросы наряду с Зеленским, Порошенко, Бойко и тд Серёжу Стерненко )))
Говорят Петр Алексеевич недобро на это смотрит. Кто-то хочет оттяпать кусочек его пирога. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:10

Да, как было сказано у классика - Вернёмся к нашим баранам.


Новый соцопрос Фонда Разумкова и Деминициатив показывает, что случись сейчас новые президентские, во второй тур выходит Зеленский - 36,8 % и Бойко - 17,2 %.
Во втором туре разгромно побеждает Зеленский, примерно с тем же результатом как и в апреле 2019 года - около 70 %.
Впрочем с таким же счётом Зеленский побеждает и любого другого кандидата, в том числе Петра, если тот неведомо как с его антирейтингом всё-таки попадёт во второй тур.

Вопрос - рейтинг Зеленского падает, падает, недоверие растёт, а цифры на табло теже. Какая-то мистика, ей Богу.

А по парламентским выборам по тому же опросу в Раду проходят всего четыре партии -

"Слуга народа" – 34,1%
"Оппозиционная платформа – За жизнь" (19,1%)
"Европейская солидарность" (15,1%)
"Батьківщина" (8,4%).
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:52

  freeze написав:Да, как было сказано у классика - Вернёмся к нашим баранам.


Новый соцопрос Фонда Разумкова и Деминициатив показывает, что случись сейчас новые президентские, во второй тур выходит Зеленский - 36,8 % и Бойко - 17,2 %.
Во втором туре разгромно побеждает Зеленский, примерно с тем же результатом как и в апреле 2019 года - около 70 %.
Впрочем с таким же счётом Зеленский побеждает и любого другого кандидата, в том числе Петра, если тот неведомо как с его антирейтингом всё-таки попадёт во второй тур.

Вопрос - рейтинг Зеленского падает, падает, недоверие растёт, а цифры на табло теже. Какая-то мистика, ей Богу.

А по парламентским выборам по тому же опросу в Раду проходят всего четыре партии -

"Слуга народа" – 34,1%
"Оппозиционная платформа – За жизнь" (19,1%)
"Европейская солидарность" (15,1%)
"Батьківщина" (8,4%).

А якщо добавити "противсіх" то рейтинг та голосування заграє новими фарбами.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:59

  flyman написав:
  freeze написав:Да, как было сказано у классика - Вернёмся к нашим баранам.


Новый соцопрос Фонда Разумкова и Деминициатив показывает, что случись сейчас новые президентские, во второй тур выходит Зеленский - 36,8 % и Бойко - 17,2 %.
Во втором туре разгромно побеждает Зеленский, примерно с тем же результатом как и в апреле 2019 года - около 70 %.
Впрочем с таким же счётом Зеленский побеждает и любого другого кандидата, в том числе Петра, если тот неведомо как с его антирейтингом всё-таки попадёт во второй тур.

Вопрос - рейтинг Зеленского падает, падает, недоверие растёт, а цифры на табло теже. Какая-то мистика, ей Богу.

А по парламентским выборам по тому же опросу в Раду проходят всего четыре партии -

"Слуга народа" – 34,1%
"Оппозиционная платформа – За жизнь" (19,1%)
"Европейская солидарность" (15,1%)
"Батьківщина" (8,4%).

А якщо добавити "противсіх" то рейтинг та голосування заграє новими фарбами.


Такой графы в бюллетене - Против всех у нас - уже давно нет.
Эти люди ничего не решают. За них решают те, кто пошёл на предвыборные участки.
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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:09

  freeze написав:"Слуга народа" – 34,1%
"Оппозиционная платформа – За жизнь" (19,1%)
"Европейская солидарность" (15,1%)
"Батьківщина" (8,4%).

Похоже ватный лохторат уже почти весь утек от Зе к оккупационной платформе и всяческим шмариям. Остались более-менее проукраинские и "какая разница". Но когда волна зубожиння накроет оставшихся, куда же побегут эти 34%?
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:49

  Schmit написав:
  freeze написав:"Слуга народа" – 34,1%
"Оппозиционная платформа – За жизнь" (19,1%)
"Европейская солидарность" (15,1%)
"Батьківщина" (8,4%).

Похоже ватный лохторат уже почти весь утек от Зе к оккупационной платформе и всяческим шмариям. Остались более-менее проукраинские и "какая разница". Но когда волна зубожиння накроет оставшихся, куда же побегут эти 34%?


В новый проект. Думаю, это будет Дмитрий Разумков, он наиболее полно отвечает запросам оставшихся 34 процентов. Если его конечно интриганы из ОП не собьют раньше каким-то компроматом, а то как-то рано стартует, впереди еще четыре года.
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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:53

  Tegularius написав:
  AlexxK написав:Тоже все правильно пишешь. Только тут есть принципиальная разница. Современная Украина осудила массовые репрессии в Украине времен УССР. А путинская роисся – нет.
Массовые репрессии какбы осудил еще хрущевский СССР на 20-ом съезде.
Він то как би осудив...але чомусь через 60 років ,таке собі пуйло без как-би заявляє що це все(осудження) фігня..і так на хвильку-в цьому пуйло підтримують мільйони його громадян.
Звідси логічне питання
Так осудив чи как-би осудив?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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