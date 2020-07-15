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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6416641764186419 Додано: Чет 16 лип, 2020 08:03

Говорят Петр Алексеевич недобро на это смотрит. Кто-то хочет оттяпать кусочек его пирога. Смотрю Центр Разумкова и Фонд Деминициативы ненавязчиво стали вставлять в свои соцопросы наряду с Зеленским, Порошенко, Бойко и тд Серёжу Стерненко )))Говорят Петр Алексеевич недобро на это смотрит. Кто-то хочет оттяпать кусочек его пирога. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17642 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4302 раз. Подякували: 6950 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 лип, 2020 08:10 Да, как было сказано у классика - Вернёмся к нашим баранам.





Новый соцопрос Фонда Разумкова и Деминициатив показывает, что случись сейчас новые президентские, во второй тур выходит Зеленский - 36,8 % и Бойко - 17,2 %.

Во втором туре разгромно побеждает Зеленский, примерно с тем же результатом как и в апреле 2019 года - около 70 %.

Впрочем с таким же счётом Зеленский побеждает и любого другого кандидата, в том числе Петра, если тот неведомо как с его антирейтингом всё-таки попадёт во второй тур.



Вопрос - рейтинг Зеленского падает, падает, недоверие растёт, а цифры на табло теже. Какая-то мистика, ей Богу.



А по парламентским выборам по тому же опросу в Раду проходят всего четыре партии -



"Слуга народа" – 34,1%

"Оппозиционная платформа – За жизнь" (19,1%)

"Европейская солидарность" (15,1%)

"Батьківщина" (8,4%). Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17642 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4302 раз. Подякували: 6950 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 лип, 2020 09:52 freeze написав: Да, как было сказано у классика - Вернёмся к нашим баранам.





Новый соцопрос Фонда Разумкова и Деминициатив показывает, что случись сейчас новые президентские, во второй тур выходит Зеленский - 36,8 % и Бойко - 17,2 %.

Во втором туре разгромно побеждает Зеленский, примерно с тем же результатом как и в апреле 2019 года - около 70 %.

Впрочем с таким же счётом Зеленский побеждает и любого другого кандидата, в том числе Петра, если тот неведомо как с его антирейтингом всё-таки попадёт во второй тур.



Вопрос - рейтинг Зеленского падает, падает, недоверие растёт, а цифры на табло теже. Какая-то мистика, ей Богу.



А по парламентским выборам по тому же опросу в Раду проходят всего четыре партии -



"Слуга народа" – 34,1%

"Оппозиционная платформа – За жизнь" (19,1%)

"Европейская солидарность" (15,1%)

"Батьківщина" (8,4%). Да, как было сказано у классика - Вернёмся к нашим баранам.Новый соцопрос Фонда Разумкова и Деминициатив показывает, что случись сейчас новые президентские, во второй тур выходит Зеленский - 36,8 % и Бойко - 17,2 %.Во втором туре разгромно побеждает Зеленский, примерно с тем же результатом как и в апреле 2019 года - около 70 %.Впрочем с таким же счётом Зеленский побеждает и любого другого кандидата, в том числе Петра, если тот неведомо как с его антирейтингом всё-таки попадёт во второй тур.Вопрос - рейтинг Зеленского падает, падает, недоверие растёт, а цифры на табло теже. Какая-то мистика, ей Богу.А по парламентским выборам по тому же опросу в Раду проходят всего четыре партии -"Слуга народа" – 34,1%"Оппозиционная платформа – За жизнь" (19,1%)"Европейская солидарность" (15,1%)"Батьківщина" (8,4%).

А якщо добавити "противсіх" то рейтинг та голосування заграє новими фарбами. А якщо добавити "противсіх" то рейтинг та голосування заграє новими фарбами. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 20525 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1131 раз. Подякували: 1452 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 лип, 2020 09:59 flyman написав: freeze написав: Да, как было сказано у классика - Вернёмся к нашим баранам.





Новый соцопрос Фонда Разумкова и Деминициатив показывает, что случись сейчас новые президентские, во второй тур выходит Зеленский - 36,8 % и Бойко - 17,2 %.

Во втором туре разгромно побеждает Зеленский, примерно с тем же результатом как и в апреле 2019 года - около 70 %.

Впрочем с таким же счётом Зеленский побеждает и любого другого кандидата, в том числе Петра, если тот неведомо как с его антирейтингом всё-таки попадёт во второй тур.



Вопрос - рейтинг Зеленского падает, падает, недоверие растёт, а цифры на табло теже. Какая-то мистика, ей Богу.



А по парламентским выборам по тому же опросу в Раду проходят всего четыре партии -



"Слуга народа" – 34,1%

"Оппозиционная платформа – За жизнь" (19,1%)

"Европейская солидарность" (15,1%)

"Батьківщина" (8,4%). Да, как было сказано у классика - Вернёмся к нашим баранам.Новый соцопрос Фонда Разумкова и Деминициатив показывает, что случись сейчас новые президентские, во второй тур выходит Зеленский - 36,8 % и Бойко - 17,2 %.Во втором туре разгромно побеждает Зеленский, примерно с тем же результатом как и в апреле 2019 года - около 70 %.Впрочем с таким же счётом Зеленский побеждает и любого другого кандидата, в том числе Петра, если тот неведомо как с его антирейтингом всё-таки попадёт во второй тур.Вопрос - рейтинг Зеленского падает, падает, недоверие растёт, а цифры на табло теже. Какая-то мистика, ей Богу.А по парламентским выборам по тому же опросу в Раду проходят всего четыре партии -"Слуга народа" – 34,1%"Оппозиционная платформа – За жизнь" (19,1%)"Европейская солидарность" (15,1%)"Батьківщина" (8,4%).

А якщо добавити "противсіх" то рейтинг та голосування заграє новими фарбами. А якщо добавити "противсіх" то рейтинг та голосування заграє новими фарбами.



Такой графы в бюллетене - Против всех у нас - уже давно нет.

Эти люди ничего не решают. За них решают те, кто пошёл на предвыборные участки. Такой графы в бюллетене - Против всех у нас - уже давно нет.Эти люди ничего не решают. За них решают те, кто пошёл на предвыборные участки. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17642 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4302 раз. Подякували: 6950 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 лип, 2020 10:09 freeze написав: "Слуга народа" – 34,1%

"Оппозиционная платформа – За жизнь" (19,1%)

"Европейская солидарность" (15,1%)

"Батьківщина" (8,4%). "Слуга народа" – 34,1%"Оппозиционная платформа – За жизнь" (19,1%)"Европейская солидарность" (15,1%)"Батьківщина" (8,4%).

Похоже ватный лохторат уже почти весь утек от Зе к оккупационной платформе и всяческим шмариям. Остались более-менее проукраинские и "какая разница". Но когда волна зубожиння накроет оставшихся, куда же побегут эти 34%? Похоже ватный лохторат уже почти весь утек от Зе к оккупационной платформе и всяческим шмариям. Остались более-менее проукраинские и "какая разница". Но когда волна зубожиння накроет оставшихся, куда же побегут эти 34%? Schmit

Повідомлень: 1470 З нами з: 08.09.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 лип, 2020 10:49 Schmit написав: freeze написав: "Слуга народа" – 34,1%

"Оппозиционная платформа – За жизнь" (19,1%)

"Европейская солидарность" (15,1%)

"Батьківщина" (8,4%). "Слуга народа" – 34,1%"Оппозиционная платформа – За жизнь" (19,1%)"Европейская солидарность" (15,1%)"Батьківщина" (8,4%).

Похоже ватный лохторат уже почти весь утек от Зе к оккупационной платформе и всяческим шмариям. Остались более-менее проукраинские и "какая разница". Но когда волна зубожиння накроет оставшихся, куда же побегут эти 34%? Похоже ватный лохторат уже почти весь утек от Зе к оккупационной платформе и всяческим шмариям. Остались более-менее проукраинские и "какая разница". Но когда волна зубожиння накроет оставшихся, куда же побегут эти 34%?



В новый проект. Думаю, это будет Дмитрий Разумков, он наиболее полно отвечает запросам оставшихся 34 процентов. Если его конечно интриганы из ОП не собьют раньше каким-то компроматом, а то как-то рано стартует, впереди еще четыре года. В новый проект. Думаю, это будет Дмитрий Разумков, он наиболее полно отвечает запросам оставшихся 34 процентов. Если его конечно интриганы из ОП не собьют раньше каким-то компроматом, а то как-то рано стартует, впереди еще четыре года. Не читаю Будивельника и Trast. freeze 4 Повідомлень: 17642 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4302 раз. Подякували: 6950 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 лип, 2020 10:53 Tegularius написав: AlexxK написав: Тоже все правильно пишешь. Только тут есть принципиальная разница. Современная Украина осудила массовые репрессии в Украине времен УССР. А путинская роисся – нет. Тоже все правильно пишешь. Только тут есть принципиальная разница. Современная Украина осудила массовые репрессии в Украине времен УССР. А путинская роисся – нет. Массовые репрессии какбы осудил еще хрущевский СССР на 20-ом съезде. Массовые репрессии какбы осудил еще хрущевский СССР на 20-ом съезде. Він то как би осудив...але чомусь через 60 років ,таке собі пуйло без как-би заявляє що це все(осудження) фігня..і так на хвильку-в цьому пуйло підтримують мільйони його громадян.

Звідси логічне питання

Так осудив чи как-би осудив? Він то как би осудив...але чомусь через 60 років ,таке собі пуйло без как-би заявляє що це все(осудження) фігня..і так на хвильку-в цьому пуйло підтримують мільйони його громадян.Звідси логічне питанняТак осудив чи как-би осудив? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23209 З нами з: 15.01.09 Подякував: 179 раз. Подякували: 2379 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6416641764186419 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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