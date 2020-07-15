Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Смотрю Центр Разумкова и Фонд Деминициативы ненавязчиво стали вставлять в свои соцопросы наряду с Зеленским, Порошенко, Бойко и тд Серёжу Стерненко ))) Говорят Петр Алексеевич недобро на это смотрит. Кто-то хочет оттяпать кусочек его пирога.
Да, как было сказано у классика - Вернёмся к нашим баранам.
Новый соцопрос Фонда Разумкова и Деминициатив показывает, что случись сейчас новые президентские, во второй тур выходит Зеленский - 36,8 % и Бойко - 17,2 %. Во втором туре разгромно побеждает Зеленский, примерно с тем же результатом как и в апреле 2019 года - около 70 %. Впрочем с таким же счётом Зеленский побеждает и любого другого кандидата, в том числе Петра, если тот неведомо как с его антирейтингом всё-таки попадёт во второй тур.
Вопрос - рейтинг Зеленского падает, падает, недоверие растёт, а цифры на табло теже. Какая-то мистика, ей Богу.
А по парламентским выборам по тому же опросу в Раду проходят всего четыре партии -
freeze написав:Да, как было сказано у классика - Вернёмся к нашим баранам.
Новый соцопрос Фонда Разумкова и Деминициатив показывает, что случись сейчас новые президентские, во второй тур выходит Зеленский - 36,8 % и Бойко - 17,2 %. Во втором туре разгромно побеждает Зеленский, примерно с тем же результатом как и в апреле 2019 года - около 70 %. Впрочем с таким же счётом Зеленский побеждает и любого другого кандидата, в том числе Петра, если тот неведомо как с его антирейтингом всё-таки попадёт во второй тур.
Вопрос - рейтинг Зеленского падает, падает, недоверие растёт, а цифры на табло теже. Какая-то мистика, ей Богу.
А по парламентским выборам по тому же опросу в Раду проходят всего четыре партии -
freeze написав:Да, как было сказано у классика - Вернёмся к нашим баранам.
Новый соцопрос Фонда Разумкова и Деминициатив показывает, что случись сейчас новые президентские, во второй тур выходит Зеленский - 36,8 % и Бойко - 17,2 %. Во втором туре разгромно побеждает Зеленский, примерно с тем же результатом как и в апреле 2019 года - около 70 %. Впрочем с таким же счётом Зеленский побеждает и любого другого кандидата, в том числе Петра, если тот неведомо как с его антирейтингом всё-таки попадёт во второй тур.
Вопрос - рейтинг Зеленского падает, падает, недоверие растёт, а цифры на табло теже. Какая-то мистика, ей Богу.
А по парламентским выборам по тому же опросу в Раду проходят всего четыре партии -
Похоже ватный лохторат уже почти весь утек от Зе к оккупационной платформе и всяческим шмариям. Остались более-менее проукраинские и "какая разница". Но когда волна зубожиння накроет оставшихся, куда же побегут эти 34%?
Похоже ватный лохторат уже почти весь утек от Зе к оккупационной платформе и всяческим шмариям. Остались более-менее проукраинские и "какая разница". Но когда волна зубожиння накроет оставшихся, куда же побегут эти 34%?
В новый проект. Думаю, это будет Дмитрий Разумков, он наиболее полно отвечает запросам оставшихся 34 процентов. Если его конечно интриганы из ОП не собьют раньше каким-то компроматом, а то как-то рано стартует, впереди еще четыре года.
AlexxK написав:Тоже все правильно пишешь. Только тут есть принципиальная разница. Современная Украина осудила массовые репрессии в Украине времен УССР. А путинская роисся – нет.
Массовые репрессии какбы осудил еще хрущевский СССР на 20-ом съезде.
Він то как би осудив...але чомусь через 60 років ,таке собі пуйло без как-би заявляє що це все(осудження) фігня..і так на хвильку-в цьому пуйло підтримують мільйони його громадян. Звідси логічне питання Так осудив чи как-би осудив?