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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6417641864196420
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:38

Re: Політичні курорти

«На первом месте по количеству уникальных просмотров (информации о стране для въезда.— “Ъ”) Венгрия. Мы связываем популярность Венгрии именно с возможностями транзита... На втором месте у нас Турция. Понятно, что страна популярна среди туристов… На третье место вышла Россия, почему-то очень много граждан интересуются возможностью путешествий в РФ летом»,— сказал господин Кулеба на брифинге.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:48

  sal написав:«На третье место вышла Россия, почему-то очень много граждан интересуются возможностью путешествий в РФ летом»,— сказал господин Кулеба на брифинге.


Кулеба - совсем дурачок? Украинским Крымом наши туристы интересуются летом, а не "возможностью путешествий в РФ"!

Признать, что украинцы продолжают ездить отдыхать в Крым - хуже, чем признать Крым российским? Д - дипломатия... рука-лицо
zРадио
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