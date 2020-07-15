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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 16 лип, 2020 14:38
Re: Політичні курорти
«На первом месте по количеству уникальных просмотров (информации о стране для въезда.— “Ъ”) Венгрия. Мы связываем популярность Венгрии именно с возможностями транзита... На втором месте у нас Турция. Понятно, что страна популярна среди туристов… На третье место вышла Россия, почему-то очень много граждан интересуются возможностью путешествий в РФ летом»,— сказал господин Кулеба на брифинге.
Додано: Чет 16 лип, 2020 14:48
Кулеба - совсем дурачок? Украинским Крымом наши туристы интересуются летом, а не "возможностью путешествий в РФ"!
Признать, что украинцы продолжают ездить отдыхать в Крым - хуже, чем признать Крым российским? Д - дипломатия... рука-лицо
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