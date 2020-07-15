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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6417641864196420 Додано: Чет 16 лип, 2020 14:38 Re: Політичні курорти «На первом месте по количеству уникальных просмотров (информации о стране для въезда.— “Ъ”) Венгрия. Мы связываем популярность Венгрии именно с возможностями транзита... На втором месте у нас Турция. Понятно, что страна популярна среди туристов… На третье место вышла Россия, почему-то очень много граждан интересуются возможностью путешествий в РФ летом»,— сказал господин Кулеба на брифинге. sal Повідомлень: 3880 З нами з: 25.03.16 Подякував: 792 раз. Подякували: 286 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 16 лип, 2020 14:48 sal написав: «На третье место вышла Россия, почему-то очень много граждан интересуются возможностью путешествий в РФ летом»,— сказал господин Кулеба на брифинге. «На третье место вышла Россия, почему-то очень много граждан интересуются возможностью путешествий в РФ летом»,— сказал господин Кулеба на брифинге.



Кулеба - совсем дурачок? Украинским Крымом наши туристы интересуются летом, а не "возможностью путешествий в РФ"!



Признать, что украинцы продолжают ездить отдыхать в Крым - хуже, чем признать Крым российским? Д - дипломатия... рука-лицо Кулеба - совсем дурачок? Украинским Крымом наши туристы интересуются летом, а не "возможностью путешествий в РФ"!Признать, что украинцы продолжают ездить отдыхать в Крым - хуже, чем признать Крым российским? Д - дипломатия... рука-лицо zРадио

Повідомлень: 6620 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1139 раз. Подякували: 2596 раз. Профіль 4 5 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6417641864196420 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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