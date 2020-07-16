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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6417641864196420
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:38

Re: Політичні курорти

«На первом месте по количеству уникальных просмотров (информации о стране для въезда.— “Ъ”) Венгрия. Мы связываем популярность Венгрии именно с возможностями транзита... На втором месте у нас Турция. Понятно, что страна популярна среди туристов… На третье место вышла Россия, почему-то очень много граждан интересуются возможностью путешествий в РФ летом»,— сказал господин Кулеба на брифинге.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:48

  sal написав:«На третье место вышла Россия, почему-то очень много граждан интересуются возможностью путешествий в РФ летом»,— сказал господин Кулеба на брифинге.


Кулеба - совсем дурачок? Украинским Крымом наши туристы интересуются летом, а не "возможностью путешествий в РФ"!

Признать, что украинцы продолжают ездить отдыхать в Крым - хуже, чем признать Крым российским? Д - дипломатия... рука-лицо
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:16


Возвращение пузатых гаишников? Зробылы себе разом. Веселится и ликует весь народ.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:46

Навіщо нагнітають на ФБ?

Ukrainian Institute for the Future
1 ч. ·
Неприємна новина для економіки України.
Схоже, Укрзалізниця восени зупиниться, а разом з нею і економіка України. І аграрії і металурги.
Інсайди:
1. Грошей немає.
2. Голови правління та членів правління немає.
3. Наглядова рада на валізах.
На підтвердження інсайдів останні новини:
1. "Укрзалізниці" потрібно 50 мільярдів держпідтримки щорічно - в.о. голови правління: https://cutt.ly/jawgY0n
• УЗ може ввести 4-денний робочий тиждень: https://cutt.ly/BawgPJC
• Є інформація, що Наглядова рада намагається екстрено скоротити 300 тис співробітників до 70 тис осіб.
2. Профільний комітет Ради проголосував за недовіру керівництву Укрзалізниці:
https://cutt.ly/bawgFsX
3. Є інформація, що Кун вже подав у відставку.
А це єдиний спеціалсіт в бізнесі УЗ з усього складу Наглядової ради: https://cutt.ly/jawgJ4w
Звідки проблеми в УЗ?
Ключова проблема - Наглядова рада і менеджмент. За нинішніх умов він мав бути антикризовим.
Та Наглядова рада сформована за принципом - хороші люди, а не професіонали. Ця модель працює, коли потрібно стабілізувати успішний бізнес.
У кризовій ситуації потрібні були практики, які повинні були:
•розробити антикризову стратегію;
•найняти під її виконання менеджмент;
•скоротити витрати;
•оптимізувати бізнес-процеси;
•усунути можливості для крадіжки;
•вивести з бізнесу непрофільні активи.
З наведеного переліку нічого зроблено не було.
Тож чекайте восени чергового удару по економіці України.
Так, зміна у найближчі 3 місяці Наглядової ради вже ситуацію не врятує.
P.S. Про Наглядову раду та її професіоналізм читайте детальніше тут: https://cutt.ly/NawjwkY
Про "успіхи" УЗ тут:
https://cutt.ly/9awjyg
Анатолій Амелін, директор економічних програм UIF
fler
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:50

Кратко. 2020-07-16

Кратко. 2020-07-16

1) Зеленский определился с кандидатурой на пост главы Нацбанка

Рада назначила нового главу НБУ
За назначение Шевченко проголосовали 332 народных депутата.

Досье | Кирилл Шевченко – новый глава НБУ от Зеленского. Кто он и как может измениться Нацбанк

2) Рада назначила главой Антимонопольного комитета Украины Пищанскую

Профайл | Новая глава АМКУ Ольга Пещанская: декларация, планы, "бизнес Зеленского" в Италии - досье
Ранее на сайте телеканала "Прямой" вышло расследование, в котором отмечается, что сестра Ольги Пещанской Светлана управляет делами президента Владимира Зеленского в Италии

Нет кумовству.

3) Финансовый комитет Рады принял важные для заемщиков и вкладчиков законопроекты Дубинского
Благодаря законопроекту №3640, мораторий на выселение должников по валютным кредитам будет продлен до начала 2022 года.

- четко выписывается, что мораторий на выселение распространяется не только на то жилье, в котором постоянно живет заемщик, (а значит, и должен быть зарегистрирован), но и на то, которое покупалось за кредитные средства, где человек не смог зарегистрироваться, хотя постоянно проживает.

- мораторий на выселение людей обяжут соблюдать не только банков-кредиторов, но и их правопреемников. Тех, кто перекупит кредиты: факторинговые, коллекторские и прочие компании, а также Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Рада продлила мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам
Ипотека под 10% говорите. Ну-ну, ну-ну

PS. вечернее чтиво
Игры Коломойского: зачем Зеленский подписывает Украине смертный приговор
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:53

  Schmit написав:unicdima, как вам такие законопроекты? Вы за это голосовали?

подобных скандальных законопроектов всегда были в Раде кучи, но раньше вы не визжали.
а по факту все ваши визги оказываются пшиком, никакой зрады как не было так и нет.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:56

  fler написав:Ukrainian Institute for the Future
1 ч. ·
Неприємна новина для економіки України.
Схоже, Укрзалізниця восени зупиниться, а разом з нею і економіка України. І аграрії і металурги.

Главу НБУ поменяли, теперь взялись за УЗ ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:57

  unicdima написав:
  Schmit написав:unicdima, как вам такие законопроекты? Вы за это голосовали?

подобных скандальных законопроектов всегда были в Раде кучи, но раньше вы не визжали.
а по факту все ваши визги оказываются пшиком, никакой зрады как не было так и нет.

Визжишь и истеришь здесь ты
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:57

  fler написав:Ukrainian Institute for the Future
1 ч. ·
Неприємна новина для економіки України.
Схоже, Укрзалізниця восени зупиниться, а разом з нею і економіка України. І аграрії і металурги.

Анатолій Амелін, директор економічних програм UIF

Мы все умрем :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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