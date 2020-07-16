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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 16 лип, 2020 14:38
Re: Політичні курорти
«На первом месте по количеству уникальных просмотров (информации о стране для въезда.— “Ъ”) Венгрия. Мы связываем популярность Венгрии именно с возможностями транзита... На втором месте у нас Турция. Понятно, что страна популярна среди туристов… На третье место вышла Россия, почему-то очень много граждан интересуются возможностью путешествий в РФ летом»,— сказал господин Кулеба на брифинге.
Додано: Чет 16 лип, 2020 14:48
Кулеба - совсем дурачок? Украинским Крымом наши туристы интересуются летом, а не "возможностью путешествий в РФ"!
Признать, что украинцы продолжают ездить отдыхать в Крым - хуже, чем признать Крым российским? Д - дипломатия... рука-лицо
Додано: Чет 16 лип, 2020 16:16
Возвращение пузатых гаишников? Зробылы себе разом. Веселится и ликует весь народ.
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:46
Навіщо нагнітають на ФБ?
Ukrainian Institute for the Future
1 ч. ·
Неприємна новина для економіки України.
Схоже, Укрзалізниця восени зупиниться, а разом з нею і економіка України. І аграрії і металурги.
Інсайди:
1. Грошей немає.
2. Голови правління та членів правління немає.
3. Наглядова рада на валізах.
На підтвердження інсайдів останні новини:
1. "Укрзалізниці" потрібно 50 мільярдів держпідтримки щорічно - в.о. голови правління:
• УЗ може ввести 4-денний робочий тиждень:
• Є інформація, що Наглядова рада намагається екстрено скоротити 300 тис співробітників до 70 тис осіб.
2. Профільний комітет Ради проголосував за недовіру керівництву Укрзалізниці:
3. Є інформація, що Кун вже подав у відставку.
А це єдиний спеціалсіт в бізнесі УЗ з усього складу Наглядової ради:
Звідки проблеми в УЗ?
Ключова проблема - Наглядова рада і менеджмент. За нинішніх умов він мав бути антикризовим.
Та Наглядова рада сформована за принципом - хороші люди, а не професіонали. Ця модель працює, коли потрібно стабілізувати успішний бізнес.
У кризовій ситуації потрібні були практики, які повинні були:
•розробити антикризову стратегію;
•найняти під її виконання менеджмент;
•скоротити витрати;
•оптимізувати бізнес-процеси;
•усунути можливості для крадіжки;
•вивести з бізнесу непрофільні активи.
З наведеного переліку нічого зроблено не було.
Тож чекайте восени чергового удару по економіці України.
Так, зміна у найближчі 3 місяці Наглядової ради вже ситуацію не врятує.
P.S. Про Наглядову раду та її професіоналізм читайте детальніше тут:
Про "успіхи" УЗ тут:
Анатолій Амелін, директор економічних програм UIF
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:50
Кратко. 2020-07-16
Кратко. 2020-07-16
1)
2)
Нет кумовству.
3)
Рада продлила мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам
Ипотека под 10% говорите. Ну-ну, ну-ну
PS. вечернее чтиво
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:53
подобных скандальных законопроектов всегда были в Раде кучи, но раньше вы не визжали.
а по факту все ваши визги оказываются пшиком, никакой зрады как не было так и нет.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:56
Главу НБУ поменяли, теперь взялись за УЗ ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:57
Визжишь и истеришь здесь ты
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:57
Мы все умрем
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:29
Ничего себе пшик, особенно законопроект 2695, где фактически возвращают гаишников с правами уровня Бог. Нет дарагой, подобные скандальные законопроекты в Раде может и были всегда, но такое не проходило даже первое чтение, а тут прям все монобольшинство отличилось. Привет полицейское государство.
Не все сразу. Сначала обещаное зебожиння, потом телепорт в рай.
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