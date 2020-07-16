Может банкротят для "прихватизации"
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:34
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:56
Как говаривал покойный Березовский "зачем покупать завод, если можно купить директора". Такие слова ему приписывают.
Зачем приватизировать, если можно поставить свой менеджмент и дерибанить по самые гланды. Периодически шантажирую остановками перевозок, для получение преференций из бюджета
ЦентрЭнерго тому пример. И Бабушка там покормился, и Татарин присоединился
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
|