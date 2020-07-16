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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6418641964206421
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:34

  pesikot написав:
  fler написав:Ukrainian Institute for the Future
1 ч. ·
Неприємна новина для економіки України.
Схоже, Укрзалізниця восени зупиниться, а разом з нею і економіка України. І аграрії і металурги.

Главу НБУ поменяли, теперь взялись за УЗ ?

Может банкротят для "прихватизации" :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:56

  fler написав:
  pesikot написав:
  fler написав:Ukrainian Institute for the Future
1 ч. ·
Неприємна новина для економіки України.
Схоже, Укрзалізниця восени зупиниться, а разом з нею і економіка України. І аграрії і металурги.

Главу НБУ поменяли, теперь взялись за УЗ ?

Может банкротят для "прихватизации" :roll:



Как говаривал покойный Березовский "зачем покупать завод, если можно купить директора". Такие слова ему приписывают.

Зачем приватизировать, если можно поставить свой менеджмент и дерибанить по самые гланды. Периодически шантажирую остановками перевозок, для получение преференций из бюджета

ЦентрЭнерго тому пример. И Бабушка там покормился, и Татарин присоединился
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:45

ГРУ опять лоханулись; группа ушлепков :lol:

Coronavirus: Russian spies target Covid-19 vaccine research
https://www.bbc.com/news/technology-53429506
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:59

  Ukrainian написав:ГРУ опять лоханулись; группа ушлепков :lol:

Coronavirus: Russian spies target Covid-19 vaccine research
https://www.bbc.com/news/technology-53429506


«Не нужно ничего красть, нет необходимости в секретах. Все уже передано "Р-Фарм", которая будет производить британскую вакцину AstraZeneca в России, и это коммерческое соглашение между AstraZeneca и "Р-Фарм"»,— сказал Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире Times Radio.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:20

  freeze написав:
  Ukrainian написав:ГРУ опять лоханулись; группа ушлепков :lol:

Coronavirus: Russian spies target Covid-19 vaccine research
https://www.bbc.com/news/technology-53429506


«Не нужно ничего красть, нет необходимости в секретах. Все уже передано "Р-Фарм", которая будет производить британскую вакцину AstraZeneca в России, и это коммерческое соглашение между AstraZeneca и "Р-Фарм"»,— сказал Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире Times Radio.

Очевидно гру не знали :lol: этого
Я ж говорю ушлепки кацапы
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:25

  fler написав:
  pesikot написав:
  fler написав:Ukrainian Institute for the Future
1 ч. ·
Неприємна новина для економіки України.
Схоже, Укрзалізниця восени зупиниться, а разом з нею і економіка України. І аграрії і металурги.

Главу НБУ поменяли, теперь взялись за УЗ ?

Может банкротят для "прихватизации" :roll:

+1
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:27

  pesikot написав:Зачем приватизировать, если можно поставить свой менеджмент и дерибанить по самые гланды. Периодически шантажирую остановками перевозок, для получение преференций из бюджета

Поставлять свій менеджмент - прийде нова влада і його поміняє.
Приватизація - це назавжди.
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