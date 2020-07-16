Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
«Не нужно ничего красть, нет необходимости в секретах. Все уже передано "Р-Фарм", которая будет производить британскую вакцину AstraZeneca в России, и это коммерческое соглашение между AstraZeneca и "Р-Фарм"»,— сказал Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире Times Radio.
«Не нужно ничего красть, нет необходимости в секретах. Все уже передано "Р-Фарм", которая будет производить британскую вакцину AstraZeneca в России, и это коммерческое соглашение между AstraZeneca и "Р-Фарм"»,— сказал Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире Times Radio.
Очевидно гру не знали этого Я ж говорю ушлепки кацапы
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД