Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
«Не нужно ничего красть, нет необходимости в секретах. Все уже передано "Р-Фарм", которая будет производить британскую вакцину AstraZeneca в России, и это коммерческое соглашение между AstraZeneca и "Р-Фарм"»,— сказал Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире Times Radio.
«Не нужно ничего красть, нет необходимости в секретах. Все уже передано "Р-Фарм", которая будет производить британскую вакцину AstraZeneca в России, и это коммерческое соглашение между AstraZeneca и "Р-Фарм"»,— сказал Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире Times Radio.
Очевидно гру не знали этого Я ж говорю ушлепки кацапы
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
По стоимости машин в декларациях конечно полный аут...
Жаль, очень жаль, что вот такие новые лица похоже навсегда дискредитировали запрос на новых лиц. Потому что система выборов лишь фикция возможности широкого свободного объективного выбора.
Ведь есть же реальные нормальные порядочные новые лица-профессионалы, УЖЕ проверенные спокусами и отсутствием гнили.
Ну вот пофиг им эти новые авто, взятки и т.п., их интересует другое - именно своя работа. Дело, которым занимаются. Качественное выполнение своих функциональных обязанностей. Достижения именно в работе. Повернутые они на этом. Не от мира сего. Из-за работы забивают даже на свою семью. Но именно таких, такие исключения и нужно расставлять на посады. В том числе и якобы через инструмент выборов.