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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6419642064216422>
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:34

  pesikot написав:
  fler написав:Ukrainian Institute for the Future
1 ч. ·
Неприємна новина для економіки України.
Схоже, Укрзалізниця восени зупиниться, а разом з нею і економіка України. І аграрії і металурги.

Главу НБУ поменяли, теперь взялись за УЗ ?

Может банкротят для "прихватизации" :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 19:56

  fler написав:
  pesikot написав:
  fler написав:Ukrainian Institute for the Future
1 ч. ·
Неприємна новина для економіки України.
Схоже, Укрзалізниця восени зупиниться, а разом з нею і економіка України. І аграрії і металурги.

Главу НБУ поменяли, теперь взялись за УЗ ?

Может банкротят для "прихватизации" :roll:



Как говаривал покойный Березовский "зачем покупать завод, если можно купить директора". Такие слова ему приписывают.

Зачем приватизировать, если можно поставить свой менеджмент и дерибанить по самые гланды. Периодически шантажирую остановками перевозок, для получение преференций из бюджета

ЦентрЭнерго тому пример. И Бабушка там покормился, и Татарин присоединился
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:45

ГРУ опять лоханулись; группа ушлепков :lol:

Coronavirus: Russian spies target Covid-19 vaccine research
https://www.bbc.com/news/technology-53429506
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:59

  Ukrainian написав:ГРУ опять лоханулись; группа ушлепков :lol:

Coronavirus: Russian spies target Covid-19 vaccine research
https://www.bbc.com/news/technology-53429506


«Не нужно ничего красть, нет необходимости в секретах. Все уже передано "Р-Фарм", которая будет производить британскую вакцину AstraZeneca в России, и это коммерческое соглашение между AstraZeneca и "Р-Фарм"»,— сказал Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире Times Radio.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:20

  freeze написав:
  Ukrainian написав:ГРУ опять лоханулись; группа ушлепков :lol:

Coronavirus: Russian spies target Covid-19 vaccine research
https://www.bbc.com/news/technology-53429506


«Не нужно ничего красть, нет необходимости в секретах. Все уже передано "Р-Фарм", которая будет производить британскую вакцину AstraZeneca в России, и это коммерческое соглашение между AstraZeneca и "Р-Фарм"»,— сказал Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире Times Radio.

Очевидно гру не знали :lol: этого
Я ж говорю ушлепки кацапы
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:25

  fler написав:
  pesikot написав:
  fler написав:Ukrainian Institute for the Future
1 ч. ·
Неприємна новина для економіки України.
Схоже, Укрзалізниця восени зупиниться, а разом з нею і економіка України. І аграрії і металурги.

Главу НБУ поменяли, теперь взялись за УЗ ?

Может банкротят для "прихватизации" :roll:

+1
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:27

  pesikot написав:Зачем приватизировать, если можно поставить свой менеджмент и дерибанить по самые гланды. Периодически шантажирую остановками перевозок, для получение преференций из бюджета

Поставлять свій менеджмент - прийде нова влада і його поміняє.
Приватизація - це назавжди.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:40

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:13

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Зачем приватизировать, если можно поставить свой менеджмент и дерибанить по самые гланды. Периодически шантажирую остановками перевозок, для получение преференций из бюджета

Поставлять свій менеджмент - прийде нова влада і його поміняє.
Приватизація - це назавжди.


ну як подивитися. досвід криворіжсталі показує що не назавжди.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:07

  Schmit написав:

По стоимости машин в декларациях конечно полный аут...

Жаль, очень жаль, что вот такие новые лица похоже навсегда дискредитировали запрос на новых лиц.
Потому что система выборов лишь фикция возможности широкого свободного объективного выбора.

Ведь есть же реальные нормальные порядочные новые лица-профессионалы, УЖЕ проверенные спокусами и отсутствием гнили.

Ну вот пофиг им эти новые авто, взятки и т.п., их интересует другое - именно своя работа. Дело, которым занимаются. Качественное выполнение своих функциональных обязанностей.
Достижения именно в работе.
Повернутые они на этом. Не от мира сего. Из-за работы забивают даже на свою семью.
Но именно таких, такие исключения и нужно расставлять на посады.
В том числе и якобы через инструмент выборов.
detroytred
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  #<1 ... 6419642064216422>
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