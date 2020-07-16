RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6419642064216422
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:14

  detroytred написав:Ведь есть же реальные нормальные порядочные новые лица-профессионалы, УЖЕ проверенные спокусами и отсутствием гнили.
Якщо не важко
Оприлюдніть тут список цих професіоналів (перевірених-ким? і без гнилі)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23223
З нами з: 15.01.09
Подякував: 180 раз.
Подякували: 2383 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:19

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ведь есть же реальные нормальные порядочные новые лица-профессионалы, УЖЕ проверенные спокусами и отсутствием гнили.
Якщо не важко
Оприлюдніть тут список цих професіоналів (перевірених-ким? і без гнилі)


Нє - ну теоретично ж є ... Інша справа , що чомусь поки ніхто не витримав випробовування владою і грошима з наявних претендентів .
Puente
 
Повідомлень: 3322
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:36

  Puente написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ведь есть же реальные нормальные порядочные новые лица-профессионалы, УЖЕ проверенные спокусами и отсутствием гнили.
Якщо не важко
Оприлюдніть тут список цих професіоналів (перевірених-ким? і без гнилі)

Нє - ну теоретично ж є ... Інша справа , що чомусь поки ніхто не витримав випробовування владою і грошима з наявних претендентів .
Не витримав?
Чи населення заявило що не оправдав довіри?
Наприклад моя позиція
Для того щоб вилізти з діри і догнати хоча б Польщу потрібно
а - змусити 5 млн працюючих в чорну - працювати в білу
б - змусити 10 млн працюючих в сіру(конверти) працювати в білу
в - перекроїти законодавство таким чином,щоб як можна менше податків йшло з кишені працівника і при цьому в неявному вигляді поверталось в його сімю(оплата за навчання-є обовязковою ,але не фінансується з податків, а фінансується батьками )

При проведенні в життя цих трьох пунктів( які спрямовані на покращення життя якраз пересічних) - мене піддадуть такій критиці... що я не захочу в майбутньому( і закажу дітям/внукам) займатись справами по покращенню життя населення.

От і виходить
Ті хто знають як можна змінити - розуміють на що нарвуться
Ті хто прийшли до влади задля набивання кишень чи потішання власного его - тим як з гуся вода...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23223
З нами з: 15.01.09
Подякував: 180 раз.
Подякували: 2383 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6419642064216422
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.