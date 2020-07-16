Якщо не важко
Оприлюдніть тут список цих професіоналів (перевірених-ким? і без гнилі)
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:14
Якщо не важко
Оприлюдніть тут список цих професіоналів (перевірених-ким? і без гнилі)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:19
Нє - ну теоретично ж є ... Інша справа , що чомусь поки ніхто не витримав випробовування владою і грошима з наявних претендентів .
Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:36
Не витримав?
Чи населення заявило що не оправдав довіри?
Наприклад моя позиція
Для того щоб вилізти з діри і догнати хоча б Польщу потрібно
а - змусити 5 млн працюючих в чорну - працювати в білу
б - змусити 10 млн працюючих в сіру(конверти) працювати в білу
в - перекроїти законодавство таким чином,щоб як можна менше податків йшло з кишені працівника і при цьому в неявному вигляді поверталось в його сімю(оплата за навчання-є обовязковою ,але не фінансується з податків, а фінансується батьками )
При проведенні в життя цих трьох пунктів( які спрямовані на покращення життя якраз пересічних) - мене піддадуть такій критиці... що я не захочу в майбутньому( і закажу дітям/внукам) займатись справами по покращенню життя населення.
От і виходить
Ті хто знають як можна змінити - розуміють на що нарвуться
Ті хто прийшли до влади задля набивання кишень чи потішання власного его - тим як з гуся вода...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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