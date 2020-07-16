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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:14
detroytred написав:
Ведь есть же реальные нормальные порядочные новые лица-профессионалы, УЖЕ проверенные спокусами и отсутствием гнили.
Якщо не важко
Оприлюдніть тут список цих професіоналів (перевірених-ким? і без гнилі)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:19
budivelnik написав: detroytred написав:
Ведь есть же реальные нормальные порядочные новые лица-профессионалы, УЖЕ проверенные спокусами и отсутствием гнили.
Якщо не важко
Оприлюдніть тут список цих професіоналів (перевірених-ким? і без гнилі)
Нє - ну теоретично ж є ... Інша справа , що чомусь поки ніхто не витримав випробовування владою і грошима з наявних претендентів .
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Puente
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:36
Puente написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Ведь есть же реальные нормальные порядочные новые лица-профессионалы, УЖЕ проверенные спокусами и отсутствием гнили.
Якщо не важко
Оприлюдніть тут список цих професіоналів (перевірених-ким? і без гнилі)
Нє - ну теоретично ж є ... Інша справа , що чомусь поки ніхто не витримав випробовування владою і грошима з наявних претендентів .
Не витримав?
Чи населення заявило що не оправдав довіри?
Наприклад моя позиція
Для того щоб вилізти з діри і догнати хоча б Польщу потрібно
а - змусити 5 млн працюючих в чорну - працювати в білу
б - змусити 10 млн працюючих в сіру(конверти) працювати в білу
в - перекроїти законодавство таким чином,щоб як можна менше податків йшло з кишені працівника і при цьому в неявному вигляді поверталось в його сімю(оплата за навчання-є обовязковою ,але не фінансується з податків, а фінансується батьками )
При проведенні в життя цих трьох пунктів( які спрямовані на покращення життя якраз пересічних) - мене піддадуть такій критиці... що я не захочу в майбутньому( і закажу дітям/внукам) займатись справами по покращенню життя населення.
От і виходить
Ті хто знають як можна змінити - розуміють на що нарвуться
Ті хто прийшли до влади задля набивання кишень чи потішання власного его - тим як з гуся вода...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:44
budivelnik написав:
Наприклад моя позиція
Для того щоб вилізти з діри і догнати хоча б Польщу потрібно
а - змусити 5 млн працюючих в чорну - працювати в білу
б - змусити 10 млн працюючих в сіру(конверти) працювати в білу
в - перекроїти законодавство таким чином,щоб як можна менше податків йшло з кишені працівника і при цьому в неявному вигляді поверталось в його сімю(оплата за навчання-є обовязковою ,але не фінансується з податків, а фінансується батьками )
При проведенні в життя цих трьох пунктів( які спрямовані на покращення життя якраз пересічних) - мене піддадуть такій критиці... що я не захочу в майбутньому( і закажу дітям/внукам) займатись справами по покращенню життя населення.
От і виходить
Ті хто знають як можна змінити - розуміють на що нарвуться
Ті хто прийшли до влади задля набивання кишень чи потішання власного его - тим як з гуся вода...
А зачем это делать? Люди принимающие решения имеют много при существующем и зачем менять налаженную систему? Зачем рубить сук, который плодоносит регулярно и качественно? Ради чего? Какой-то "страны", "родины" и остальной чепухи?
Почти всех устраивает серая зона.
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vano80
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:48
vano80 написав: budivelnik написав:
Наприклад моя позиція
Для того щоб вилізти з діри і догнати хоча б Польщу потрібно
а - змусити 5 млн працюючих в чорну - працювати в білу
б - змусити 10 млн працюючих в сіру(конверти) працювати в білу
в - перекроїти законодавство таким чином,щоб як можна менше податків йшло з кишені працівника і при цьому в неявному вигляді поверталось в його сімю(оплата за навчання-є обовязковою ,але не фінансується з податків, а фінансується батьками )
При проведенні в життя цих трьох пунктів( які спрямовані на покращення життя якраз пересічних) - мене піддадуть такій критиці... що я не захочу в майбутньому( і закажу дітям/внукам) займатись справами по покращенню життя населення.
От і виходить
Ті хто знають як можна змінити - розуміють на що нарвуться
Ті хто прийшли до влади задля набивання кишень чи потішання власного его - тим як з гуся вода...
А зачем это делать? Люди принимающие решения имеют много при существующем и зачем менять налаженную систему? Зачем рубить сук, который плодоносит регулярно и качественно? Ради чего? Какой-то "страны", "родины" и остальной чепухи?
Почти всех устраивает серая зона.
А Ви хоч колись виходите за межі потреб шлунку?
От був Майдан ,на нього вийшли різні люди...які потім пішли воювати з росією
Яка була мотивація в співака французської опери воювати?
Яка була мотивація в грузинів чи чеченців .які прийшли і загинули під ОРДЛО за Україну?
Яка була мотиваців в Нігояна?
Яка мотивація в Порошенка?
Був поважним мільярдером - став мільйонером? та ще й лайном облили.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:00
budivelnik написав: vano80 написав: budivelnik написав:
Наприклад моя позиція
Для того щоб вилізти з діри і догнати хоча б Польщу потрібно
а - змусити 5 млн працюючих в чорну - працювати в білу
б - змусити 10 млн працюючих в сіру(конверти) працювати в білу
в - перекроїти законодавство таким чином,щоб як можна менше податків йшло з кишені працівника і при цьому в неявному вигляді поверталось в його сімю(оплата за навчання-є обовязковою ,але не фінансується з податків, а фінансується батьками )
При проведенні в життя цих трьох пунктів( які спрямовані на покращення життя якраз пересічних) - мене піддадуть такій критиці... що я не захочу в майбутньому( і закажу дітям/внукам) займатись справами по покращенню життя населення.
От і виходить
Ті хто знають як можна змінити - розуміють на що нарвуться
Ті хто прийшли до влади задля набивання кишень чи потішання власного его - тим як з гуся вода...
А зачем это делать? Люди принимающие решения имеют много при существующем и зачем менять налаженную систему? Зачем рубить сук, который плодоносит регулярно и качественно? Ради чего? Какой-то "страны", "родины" и остальной чепухи?
Почти всех устраивает серая зона.
А Ви хоч колись виходите за межі потреб шлунку?
От був Майдан ,на нього вийшли різні люди...які потім пішли воювати з росією
Яка була мотивація в співака французської опери воювати?
Яка була мотивація в грузинів чи чеченців .які прийшли і загинули під ОРДЛО за Україну?
Яка була мотиваців в Нігояна?
Яка мотивація в Порошенка?
Був поважним мільярдером - став мільйонером? та ще й лайном облили.
Ты мне напоминаешь очередного "бывшего", выступающего на радио-тв.
"ДОлжны" "должны" "должны".
Кто эти люди которые это сделают? Где они? Порох работал с ворами, потому что честные картоху в это время копали?
Разные люди как вышли так и зашли. А те кто принимает решения заняты своими делами. И обеспечивать счастье разных людей там далеко даже не в средине списка.
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vano80
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:05
vano80 написав:
обеспечивать счастье разных людей там далеко даже не в средине списка.
1 За своє щастя -боріться самі
2 На моє щастя - рот не відкривайте
От і виходить висновок,простий як двері
Хочете бути щасливим - старайтесь самі,бо ваше щастя-це дуже унікальна штука
Для когось мова-віра-армія
Для когось -сімя
Для когось картина
А для когось пісня чи робота
А для когось - чекушка щодня
Тому не існує універсального щастя, точно так само як не існує людей які в стані це універсальне щастя всім забезпечити.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:09
budivelnik написав: vano80 написав:
обеспечивать счастье разных людей там далеко даже не в средине списка.
1 За своє щастя -боріться самі
2 На моє щастя - рот не відкривайте
От і виходить висновок,простий як двері
Хочете бути щасливим - старайтесь самі,бо ваше щастя-це дуже унікальна штука
Для когось це чекушка щодня
Для когось мова-віра-армія
Для когось картина
А для когось пісня чи робота.
Тому не існує універсального щастя, точно так само як не існує людей які в стані це універсальне щастя всім забезпечити.
Я правильно понимаю этот слив - начни с себя?
Еще раз спрошу - кто и где эти люди, которые должны сделать вот то, из твоего списка?
Где эти люди, которые для тебя и меня наступят на горло свое и кошелек свой, чтобы серое и черное стало белым?
У пороха были годы, на изменить, найти, сделать. И что? Изменил, сделал, люди пришли?
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vano80
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:16
vano80 написав:
Еще раз спрошу - кто и где эти люди, которые должны сделать вот то, из твоего списка?
Ще раз
Не треба щоб за мене хтось щось робив...
Європеєць не вимагає щоб двірник прибирав - європеєць не смітить
Європеєць не вимагає щоб йому забезпечили життя - європеєць вимагає йому не заважати...
Якраз життя.коли робиш те що хочеш - а не те що тебе змушують - і є саме найякісніше.
Тому почни з себе
Зроби так,щоб від тебе не було проблем... і тоді зникне потреба в тому щоб за тебе,твої проблеми - хтось вирішував.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:32
budivelnik написав: vano80 написав:
Еще раз спрошу - кто и где эти люди, которые должны сделать вот то, из твоего списка?
Ще раз
Не треба щоб за мене хтось щось робив...
Європеєць не вимагає щоб двірник прибирав - європеєць не смітить
Європеєць не вимагає щоб йому забезпечили життя - європеєць вимагає йому не заважати...
Якраз життя.коли робиш те що хочеш - а не те що тебе змушують - і є саме найякісніше.
Тому почни з себе
Зроби так,щоб від тебе не було проблем... і тоді зникне потреба в тому щоб за тебе,твої проблеми - хтось вирішував.
Кто должен это сделать -
"Для того щоб вилізти з діри і догнати хоча б Польщу потрібно
а - змусити 5 млн працюючих в чорну - працювати в білу
б - змусити 10 млн працюючих в сіру(конверти) працювати в білу
в - перекроїти законодавство таким чином,щоб як можна менше податків йшло з кишені працівника і при цьому в неявному вигляді поверталось в його сімю(оплата за навчання-є обовязковою ,але не фінансується з податків, а фінансується батьками )"
Кто должен заставить работающих в черную, серую, копающих янтарь и живущих за счет контрабаса - кто их заставит работать в белую?
Как фамилии этих людей?
Кому это вообще РЕАЛЬНО нужно? Ну кроме как языком поболтать или кнопки на клаве потыкать?
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vano80
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