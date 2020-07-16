Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6420642164226423> Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:14 detroytred написав: Ведь есть же реальные нормальные порядочные новые лица-профессионалы, УЖЕ проверенные спокусами и отсутствием гнили. Ведь есть же реальные нормальные порядочные новые лица-профессионалы, УЖЕ проверенные спокусами и отсутствием гнили. Якщо не важко

Оприлюдніть тут список цих професіоналів (перевірених-ким? і без гнилі) Якщо не важкоОприлюдніть тут список цих професіоналів (перевірених-ким? і без гнилі) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23230 З нами з: 15.01.09 Подякував: 180 раз. Подякували: 2383 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:19 budivelnik написав: detroytred написав: Ведь есть же реальные нормальные порядочные новые лица-профессионалы, УЖЕ проверенные спокусами и отсутствием гнили. Ведь есть же реальные нормальные порядочные новые лица-профессионалы, УЖЕ проверенные спокусами и отсутствием гнили. Якщо не важко

Оприлюдніть тут список цих професіоналів (перевірених-ким? і без гнилі) Якщо не важкоОприлюдніть тут список цих професіоналів (перевірених-ким? і без гнилі)



Нє - ну теоретично ж є ... Інша справа , що чомусь поки ніхто не витримав випробовування владою і грошима з наявних претендентів . Нє - ну теоретично ж є ... Інша справа , що чомусь поки ніхто не витримав випробовування владою і грошима з наявних претендентів . Puente Повідомлень: 3322 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:36 Puente написав: budivelnik написав: detroytred написав: Ведь есть же реальные нормальные порядочные новые лица-профессионалы, УЖЕ проверенные спокусами и отсутствием гнили. Ведь есть же реальные нормальные порядочные новые лица-профессионалы, УЖЕ проверенные спокусами и отсутствием гнили. Якщо не важко

Оприлюдніть тут список цих професіоналів (перевірених-ким? і без гнилі) Якщо не важкоОприлюдніть тут список цих професіоналів (перевірених-ким? і без гнилі)

Нє - ну теоретично ж є ... Інша справа , що чомусь поки ніхто не витримав випробовування владою і грошима з наявних претендентів . Нє - ну теоретично ж є ... Інша справа , що чомусь поки ніхто не витримав випробовування владою і грошима з наявних претендентів . Не витримав?

Чи населення заявило що не оправдав довіри?

Наприклад моя позиція

Для того щоб вилізти з діри і догнати хоча б Польщу потрібно

а - змусити 5 млн працюючих в чорну - працювати в білу

б - змусити 10 млн працюючих в сіру(конверти) працювати в білу

в - перекроїти законодавство таким чином,щоб як можна менше податків йшло з кишені працівника і при цьому в неявному вигляді поверталось в його сімю(оплата за навчання-є обовязковою ,але не фінансується з податків, а фінансується батьками )



При проведенні в життя цих трьох пунктів( які спрямовані на покращення життя якраз пересічних) - мене піддадуть такій критиці... що я не захочу в майбутньому( і закажу дітям/внукам) займатись справами по покращенню життя населення.



От і виходить

Ті хто знають як можна змінити - розуміють на що нарвуться

Ті хто прийшли до влади задля набивання кишень чи потішання власного его - тим як з гуся вода... Не витримав?Чи населення заявило що не оправдав довіри?Наприклад моя позиціяДля того щоб вилізти з діри і догнати хоча б Польщу потрібноа - змусити 5 млн працюючих в чорну - працювати в білуб - змусити 10 млн працюючих в сіру(конверти) працювати в білув - перекроїти законодавство таким чином,щоб як можна менше податків йшло з кишені працівника і при цьому в неявному вигляді поверталось в його сімю(оплата за навчання-є обовязковою ,але не фінансується з податків, а фінансується батьками )При проведенні в життя цих трьох пунктів( які спрямовані на покращення життя якраз пересічних) - мене піддадуть такій критиці... що я не захочу в майбутньому( і закажу дітям/внукам) займатись справами по покращенню життя населення.От і виходитьТі хто знають як можна змінити - розуміють на що нарвутьсяТі хто прийшли до влади задля набивання кишень чи потішання власного его - тим як з гуся вода... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23230 З нами з: 15.01.09 Подякував: 180 раз. Подякували: 2383 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:44 budivelnik написав: Наприклад моя позиція

Для того щоб вилізти з діри і догнати хоча б Польщу потрібно

а - змусити 5 млн працюючих в чорну - працювати в білу

б - змусити 10 млн працюючих в сіру(конверти) працювати в білу

в - перекроїти законодавство таким чином,щоб як можна менше податків йшло з кишені працівника і при цьому в неявному вигляді поверталось в його сімю(оплата за навчання-є обовязковою ,але не фінансується з податків, а фінансується батьками )



При проведенні в життя цих трьох пунктів( які спрямовані на покращення життя якраз пересічних) - мене піддадуть такій критиці... що я не захочу в майбутньому( і закажу дітям/внукам) займатись справами по покращенню життя населення.



От і виходить

Ті хто знають як можна змінити - розуміють на що нарвуться

Ті хто прийшли до влади задля набивання кишень чи потішання власного его - тим як з гуся вода... Наприклад моя позиціяДля того щоб вилізти з діри і догнати хоча б Польщу потрібноа - змусити 5 млн працюючих в чорну - працювати в білуб - змусити 10 млн працюючих в сіру(конверти) працювати в білув - перекроїти законодавство таким чином,щоб як можна менше податків йшло з кишені працівника і при цьому в неявному вигляді поверталось в його сімю(оплата за навчання-є обовязковою ,але не фінансується з податків, а фінансується батьками )При проведенні в життя цих трьох пунктів( які спрямовані на покращення життя якраз пересічних) - мене піддадуть такій критиці... що я не захочу в майбутньому( і закажу дітям/внукам) займатись справами по покращенню життя населення.От і виходитьТі хто знають як можна змінити - розуміють на що нарвутьсяТі хто прийшли до влади задля набивання кишень чи потішання власного его - тим як з гуся вода...



А зачем это делать? Люди принимающие решения имеют много при существующем и зачем менять налаженную систему? Зачем рубить сук, который плодоносит регулярно и качественно? Ради чего? Какой-то "страны", "родины" и остальной чепухи?

Почти всех устраивает серая зона. А зачем это делать? Люди принимающие решения имеют много при существующем и зачем менять налаженную систему? Зачем рубить сук, который плодоносит регулярно и качественно? Ради чего? Какой-то "страны", "родины" и остальной чепухи?Почти всех устраивает серая зона. vano80 Повідомлень: 1821 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:48 vano80 написав: budivelnik написав: Наприклад моя позиція

Для того щоб вилізти з діри і догнати хоча б Польщу потрібно

а - змусити 5 млн працюючих в чорну - працювати в білу

б - змусити 10 млн працюючих в сіру(конверти) працювати в білу

в - перекроїти законодавство таким чином,щоб як можна менше податків йшло з кишені працівника і при цьому в неявному вигляді поверталось в його сімю(оплата за навчання-є обовязковою ,але не фінансується з податків, а фінансується батьками )

При проведенні в життя цих трьох пунктів( які спрямовані на покращення життя якраз пересічних) - мене піддадуть такій критиці... що я не захочу в майбутньому( і закажу дітям/внукам) займатись справами по покращенню життя населення.

От і виходить

Ті хто знають як можна змінити - розуміють на що нарвуться

Ті хто прийшли до влади задля набивання кишень чи потішання власного его - тим як з гуся вода... Наприклад моя позиціяДля того щоб вилізти з діри і догнати хоча б Польщу потрібноа - змусити 5 млн працюючих в чорну - працювати в білуб - змусити 10 млн працюючих в сіру(конверти) працювати в білув - перекроїти законодавство таким чином,щоб як можна менше податків йшло з кишені працівника і при цьому в неявному вигляді поверталось в його сімю(оплата за навчання-є обовязковою ,але не фінансується з податків, а фінансується батьками )При проведенні в життя цих трьох пунктів( які спрямовані на покращення життя якраз пересічних) - мене піддадуть такій критиці... що я не захочу в майбутньому( і закажу дітям/внукам) займатись справами по покращенню життя населення.От і виходитьТі хто знають як можна змінити - розуміють на що нарвутьсяТі хто прийшли до влади задля набивання кишень чи потішання власного его - тим як з гуся вода... А зачем это делать? Люди принимающие решения имеют много при существующем и зачем менять налаженную систему? Зачем рубить сук, который плодоносит регулярно и качественно? Ради чего? Какой-то "страны", "родины" и остальной чепухи?

Почти всех устраивает серая зона. А зачем это делать? Люди принимающие решения имеют много при существующем и зачем менять налаженную систему? Зачем рубить сук, который плодоносит регулярно и качественно? Ради чего? Какой-то "страны", "родины" и остальной чепухи?Почти всех устраивает серая зона. А Ви хоч колись виходите за межі потреб шлунку?

От був Майдан ,на нього вийшли різні люди...які потім пішли воювати з росією

Яка була мотивація в співака французської опери воювати?

Яка була мотивація в грузинів чи чеченців .які прийшли і загинули під ОРДЛО за Україну?

Яка була мотиваців в Нігояна?

Яка мотивація в Порошенка?

Був поважним мільярдером - став мільйонером? та ще й лайном облили. А Ви хоч колись виходите за межі потреб шлунку?От був Майдан ,на нього вийшли різні люди...які потім пішли воювати з росієюЯка була мотивація в співака французської опери воювати?Яка була мотивація в грузинів чи чеченців .які прийшли і загинули під ОРДЛО за Україну?Яка була мотиваців в Нігояна?Яка мотивація в Порошенка?Був поважним мільярдером - став мільйонером? та ще й лайном облили. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23230 З нами з: 15.01.09 Подякував: 180 раз. Подякували: 2383 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:00 budivelnik написав: vano80 написав: budivelnik написав: Наприклад моя позиція

Для того щоб вилізти з діри і догнати хоча б Польщу потрібно

а - змусити 5 млн працюючих в чорну - працювати в білу

б - змусити 10 млн працюючих в сіру(конверти) працювати в білу

в - перекроїти законодавство таким чином,щоб як можна менше податків йшло з кишені працівника і при цьому в неявному вигляді поверталось в його сімю(оплата за навчання-є обовязковою ,але не фінансується з податків, а фінансується батьками )

При проведенні в життя цих трьох пунктів( які спрямовані на покращення життя якраз пересічних) - мене піддадуть такій критиці... що я не захочу в майбутньому( і закажу дітям/внукам) займатись справами по покращенню життя населення.

От і виходить

Ті хто знають як можна змінити - розуміють на що нарвуться

Ті хто прийшли до влади задля набивання кишень чи потішання власного его - тим як з гуся вода... Наприклад моя позиціяДля того щоб вилізти з діри і догнати хоча б Польщу потрібноа - змусити 5 млн працюючих в чорну - працювати в білуб - змусити 10 млн працюючих в сіру(конверти) працювати в білув - перекроїти законодавство таким чином,щоб як можна менше податків йшло з кишені працівника і при цьому в неявному вигляді поверталось в його сімю(оплата за навчання-є обовязковою ,але не фінансується з податків, а фінансується батьками )При проведенні в життя цих трьох пунктів( які спрямовані на покращення життя якраз пересічних) - мене піддадуть такій критиці... що я не захочу в майбутньому( і закажу дітям/внукам) займатись справами по покращенню життя населення.От і виходитьТі хто знають як можна змінити - розуміють на що нарвутьсяТі хто прийшли до влади задля набивання кишень чи потішання власного его - тим як з гуся вода... А зачем это делать? Люди принимающие решения имеют много при существующем и зачем менять налаженную систему? Зачем рубить сук, который плодоносит регулярно и качественно? Ради чего? Какой-то "страны", "родины" и остальной чепухи?

Почти всех устраивает серая зона. А зачем это делать? Люди принимающие решения имеют много при существующем и зачем менять налаженную систему? Зачем рубить сук, который плодоносит регулярно и качественно? Ради чего? Какой-то "страны", "родины" и остальной чепухи?Почти всех устраивает серая зона. А Ви хоч колись виходите за межі потреб шлунку?

От був Майдан ,на нього вийшли різні люди...які потім пішли воювати з росією

Яка була мотивація в співака французської опери воювати?

Яка була мотивація в грузинів чи чеченців .які прийшли і загинули під ОРДЛО за Україну?

Яка була мотиваців в Нігояна?

Яка мотивація в Порошенка?

Був поважним мільярдером - став мільйонером? та ще й лайном облили. А Ви хоч колись виходите за межі потреб шлунку?От був Майдан ,на нього вийшли різні люди...які потім пішли воювати з росієюЯка була мотивація в співака французської опери воювати?Яка була мотивація в грузинів чи чеченців .які прийшли і загинули під ОРДЛО за Україну?Яка була мотиваців в Нігояна?Яка мотивація в Порошенка?Був поважним мільярдером - став мільйонером? та ще й лайном облили.



Ты мне напоминаешь очередного "бывшего", выступающего на радио-тв.

"ДОлжны" "должны" "должны".

Кто эти люди которые это сделают? Где они? Порох работал с ворами, потому что честные картоху в это время копали?

Разные люди как вышли так и зашли. А те кто принимает решения заняты своими делами. И обеспечивать счастье разных людей там далеко даже не в средине списка. Ты мне напоминаешь очередного "бывшего", выступающего на радио-тв."ДОлжны" "должны" "должны".Кто эти люди которые это сделают? Где они? Порох работал с ворами, потому что честные картоху в это время копали?Разные люди как вышли так и зашли. А те кто принимает решения заняты своими делами. И обеспечивать счастье разных людей там далеко даже не в средине списка. vano80 Повідомлень: 1821 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:05 vano80 написав: обеспечивать счастье разных людей там далеко даже не в средине списка. обеспечивать счастье разных людей там далеко даже не в средине списка. 1 За своє щастя -боріться самі

2 На моє щастя - рот не відкривайте

От і виходить висновок,простий як двері

Хочете бути щасливим - старайтесь самі,бо ваше щастя-це дуже унікальна штука

Для когось мова-віра-армія

Для когось -сімя

Для когось картина

А для когось пісня чи робота

А для когось - чекушка щодня

Тому не існує універсального щастя, точно так само як не існує людей які в стані це універсальне щастя всім забезпечити. 1 За своє щастя -боріться самі2 На моє щастя - рот не відкривайтеОт і виходить висновок,простий як дверіХочете бути щасливим - старайтесь самі,бо ваше щастя-це дуже унікальна штукаДля когось мова-віра-арміяДля когось -сімяДля когось картинаА для когось пісня чи роботаА для когось - чекушка щодняТому не існує універсального щастя, точно так само як не існує людей які в стані це універсальне щастя всім забезпечити. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23230 З нами з: 15.01.09 Подякував: 180 раз. Подякували: 2383 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:09 budivelnik написав: vano80 написав: обеспечивать счастье разных людей там далеко даже не в средине списка. обеспечивать счастье разных людей там далеко даже не в средине списка. 1 За своє щастя -боріться самі

2 На моє щастя - рот не відкривайте

От і виходить висновок,простий як двері

Хочете бути щасливим - старайтесь самі,бо ваше щастя-це дуже унікальна штука

Для когось це чекушка щодня

Для когось мова-віра-армія

Для когось картина

А для когось пісня чи робота.

Тому не існує універсального щастя, точно так само як не існує людей які в стані це універсальне щастя всім забезпечити. 1 За своє щастя -боріться самі2 На моє щастя - рот не відкривайтеОт і виходить висновок,простий як дверіХочете бути щасливим - старайтесь самі,бо ваше щастя-це дуже унікальна штукаДля когось це чекушка щодняДля когось мова-віра-арміяДля когось картинаА для когось пісня чи робота.Тому не існує універсального щастя, точно так само як не існує людей які в стані це універсальне щастя всім забезпечити.



Я правильно понимаю этот слив - начни с себя?

Еще раз спрошу - кто и где эти люди, которые должны сделать вот то, из твоего списка?

Где эти люди, которые для тебя и меня наступят на горло свое и кошелек свой, чтобы серое и черное стало белым?

У пороха были годы, на изменить, найти, сделать. И что? Изменил, сделал, люди пришли? Я правильно понимаю этот слив - начни с себя?Еще раз спрошу - кто и где эти люди, которые должны сделать вот то, из твоего списка?Где эти люди, которые для тебя и меня наступят на горло свое и кошелек свой, чтобы серое и черное стало белым?У пороха были годы, на изменить, найти, сделать. И что? Изменил, сделал, люди пришли? vano80 Повідомлень: 1821 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:16 vano80 написав: Еще раз спрошу - кто и где эти люди, которые должны сделать вот то, из твоего списка? Еще раз спрошу - кто и где эти люди, которые должны сделать вот то, из твоего списка? Ще раз

Не треба щоб за мене хтось щось робив...

Європеєць не вимагає щоб двірник прибирав - європеєць не смітить

Європеєць не вимагає щоб йому забезпечили життя - європеєць вимагає йому не заважати...

Якраз життя.коли робиш те що хочеш - а не те що тебе змушують - і є саме найякісніше.

Тому почни з себе

Зроби так,щоб від тебе не було проблем... і тоді зникне потреба в тому щоб за тебе,твої проблеми - хтось вирішував. Ще разНе треба щоб за мене хтось щось робив...Європеєць не вимагає щоб двірник прибирав - європеєць не смітитьЄвропеєць не вимагає щоб йому забезпечили життя - європеєць вимагає йому не заважати...Якраз життя.коли робиш те що хочеш - а не те що тебе змушують - і є саме найякісніше.Тому почни з себеЗроби так,щоб від тебе не було проблем... і тоді зникне потреба в тому щоб за тебе,твої проблеми - хтось вирішував. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23230 З нами з: 15.01.09 Подякував: 180 раз. Подякували: 2383 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:32 budivelnik написав: vano80 написав: Еще раз спрошу - кто и где эти люди, которые должны сделать вот то, из твоего списка? Еще раз спрошу - кто и где эти люди, которые должны сделать вот то, из твоего списка? Ще раз

Не треба щоб за мене хтось щось робив...

Європеєць не вимагає щоб двірник прибирав - європеєць не смітить

Європеєць не вимагає щоб йому забезпечили життя - європеєць вимагає йому не заважати...

Якраз життя.коли робиш те що хочеш - а не те що тебе змушують - і є саме найякісніше.

Тому почни з себе

Зроби так,щоб від тебе не було проблем... і тоді зникне потреба в тому щоб за тебе,твої проблеми - хтось вирішував. Ще разНе треба щоб за мене хтось щось робив...Європеєць не вимагає щоб двірник прибирав - європеєць не смітитьЄвропеєць не вимагає щоб йому забезпечили життя - європеєць вимагає йому не заважати...Якраз життя.коли робиш те що хочеш - а не те що тебе змушують - і є саме найякісніше.Тому почни з себеЗроби так,щоб від тебе не було проблем... і тоді зникне потреба в тому щоб за тебе,твої проблеми - хтось вирішував.



Кто должен это сделать -



"Для того щоб вилізти з діри і догнати хоча б Польщу потрібно

а - змусити 5 млн працюючих в чорну - працювати в білу

б - змусити 10 млн працюючих в сіру(конверти) працювати в білу

в - перекроїти законодавство таким чином,щоб як можна менше податків йшло з кишені працівника і при цьому в неявному вигляді поверталось в його сімю(оплата за навчання-є обовязковою ,але не фінансується з податків, а фінансується батьками )"



Кто должен заставить работающих в черную, серую, копающих янтарь и живущих за счет контрабаса - кто их заставит работать в белую?

Как фамилии этих людей?

Кому это вообще РЕАЛЬНО нужно? Ну кроме как языком поболтать или кнопки на клаве потыкать? Кто должен это сделать -"Для того щоб вилізти з діри і догнати хоча б Польщу потрібноа - змусити 5 млн працюючих в чорну - працювати в білуб - змусити 10 млн працюючих в сіру(конверти) працювати в білув - перекроїти законодавство таким чином,щоб як можна менше податків йшло з кишені працівника і при цьому в неявному вигляді поверталось в його сімю(оплата за навчання-є обовязковою ,але не фінансується з податків, а фінансується батьками )"Кто должен заставить работающих в черную, серую, копающих янтарь и живущих за счет контрабаса - кто их заставит работать в белую?Как фамилии этих людей?Кому это вообще РЕАЛЬНО нужно? Ну кроме как языком поболтать или кнопки на клаве потыкать? vano80 Повідомлень: 1821 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6420642164226423> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор