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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6420642164226423
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:07

Re: Політичні дискусії

  vano80 написав:Кто должен заставить работающих в черную, серую, копающих янтарь и живущих за счет контрабаса - кто их заставит работать в белую?
Проблема з усвідомленням прочитаного?
Це в педерації великий сцарь повинен всіх змусити бути щасливими...
В інших -до розуміння що таке власне щастя-людина повинна дійти сама
Так, це не відбувається на протязі покоління.так море совків так і помре нещасними совками..., так 50% дітей совків -помре нащасними совками і в Україні...
Але це еволюція
ті хто не пристосувались - ті звільнять місце для тих хто зміг пристосуватись...
Тому
Перше - не чекайте поки для вас хтось зробить
Друге - навіть у випадку якщо є людина яка може щось зробити - її розуміння щастя може кардинально відрізнятись від вашого..
Тому
Як би не знищували свої ліси копачі бурштину - але саме їх діти будуть мати проблеми від дій батьків...
Тому батьки і повинні починати думати-що залишають дітям.
Тому Порошенко думає про своїх дітей
Я про своїх
А ви думайте про своїх - тоді цй вийде що ні ахметов ні коломойський вам не заважають
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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