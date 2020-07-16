Проблема з усвідомленням прочитаного?
Це в педерації великий сцарь повинен всіх змусити бути щасливими...
В інших -до розуміння що таке власне щастя-людина повинна дійти сама
Так, це не відбувається на протязі покоління.так море совків так і помре нещасними совками..., так 50% дітей совків -помре нащасними совками і в Україні...
Але це еволюція
ті хто не пристосувались - ті звільнять місце для тих хто зміг пристосуватись...
Тому
Перше - не чекайте поки для вас хтось зробить
Друге - навіть у випадку якщо є людина яка може щось зробити - її розуміння щастя може кардинально відрізнятись від вашого..
Тому
Як би не знищували свої ліси копачі бурштину - але саме їх діти будуть мати проблеми від дій батьків...
Тому батьки і повинні починати думати-що залишають дітям.
Тому Порошенко думає про своїх дітей
Я про своїх
А ви думайте про своїх - тоді цй вийде що ні ахметов ні коломойський вам не заважають