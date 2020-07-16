Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vano80 написав:Кто должен заставить работающих в черную, серую, копающих янтарь и живущих за счет контрабаса - кто их заставит работать в белую?
Проблема з усвідомленням прочитаного? Це в педерації великий сцарь повинен всіх змусити бути щасливими... В інших -до розуміння що таке власне щастя-людина повинна дійти сама Так, це не відбувається на протязі покоління.так море совків так і помре нещасними совками..., так 50% дітей совків -помре нащасними совками і в Україні... Але це еволюція ті хто не пристосувались - ті звільнять місце для тих хто зміг пристосуватись... Тому Перше - не чекайте поки для вас хтось зробить Друге - навіть у випадку якщо є людина яка може щось зробити - її розуміння щастя може кардинально відрізнятись від вашого.. Тому Як би не знищували свої ліси копачі бурштину - але саме їх діти будуть мати проблеми від дій батьків... Тому батьки і повинні починати думати-що залишають дітям. Тому Порошенко думає про своїх дітей Я про своїх А ви думайте про своїх - тоді цй вийде що ні ахметов ні коломойський вам не заважають
vano80 написав:Кто должен заставить работающих в черную, серую, копающих янтарь и живущих за счет контрабаса - кто их заставит работать в белую?
Проблема з усвідомленням прочитаного? Це в педерації великий сцарь повинен всіх змусити бути щасливими... В інших -до розуміння що таке власне щастя-людина повинна дійти сама Так, це не відбувається на протязі покоління.так море совків так і помре нещасними совками..., так 50% дітей совків -помре нащасними совками і в Україні... Але це еволюція ті хто не пристосувались - ті звільнять місце для тих хто зміг пристосуватись... Тому Перше - не чекайте поки для вас хтось зробить Друге - навіть у випадку якщо є людина яка може щось зробити - її розуміння щастя може кардинально відрізнятись від вашого.. Тому Як би не знищували свої ліси копачі бурштину - але саме їх діти будуть мати проблеми від дій батьків... Тому батьки і повинні починати думати-що залишають дітям. Тому Порошенко думає про своїх дітей Я про своїх А ви думайте про своїх - тоді цй вийде що ні ахметов ні коломойський вам не заважають
Что за теоретический бред. Я спрашиваю тебя конкретно - кто эти люди которые могут вывести страну из ж***. Сейчас. Которые хоть как то честные. А ты мне рисуешь фантазии, в стиле мойте руки перед едой. Дети копачей уровнем повыше, на выдранное из страны просто уедут отсюда. А дети победнее будут и дальше ныть про измените мне в голове.
Вот тебе реальность - "Волошин із трибуни почав кричати про "знищення останніх російськомовних шкіл" в Україні. Потім заявив про Крим: "Хто захоче повертатися до країни, де всі жебракують. Яка не має суверенітету. Я вчора спеціально не прийшов на це урочисте зібрання, тому що немає що відзначати". Йому почали гукати "Ганьба". Далі Волошин кричав про "здали" Крим. На виступ ОПЗЖ аплодували народні депутати з фракції "Слуга народу"."
vano80 написав:Еще раз спрошу - кто и где эти люди, которые должны сделать вот то, из твоего списка?
Ще раз Не треба щоб за мене хтось щось робив... Європеєць не вимагає щоб двірник прибирав - європеєць не смітить Європеєць не вимагає щоб йому забезпечили життя - європеєць вимагає йому не заважати... Якраз життя.коли робиш те що хочеш - а не те що тебе змушують - і є саме найякісніше. Тому почни з себе Зроби так,щоб від тебе не було проблем... і тоді зникне потреба в тому щоб за тебе,твої проблеми - хтось вирішував.
Так в этом факте у меня с Вами полное противоречие. Я указываю на факт -- европеец не требует и не мусорит, потому что за него с мусорящего и убирающего требуют должностные лица, получающие за это з-п, льготы и т.д. Не убери немец снег - сразу штраф. Реальный и неизбежный. Убери немецкий дворник плохо - с него стребует его контролирующий. Не нужно немцу самому выкручивать лампочку в подъезде, вкрутит тот, кто за это получает деньги. Янки не заплатит налог и ...
А у Вас сознательные...
З.Ы. ФИО. Я лично их знаю. Вам и широкой общественности они неизвестны. Некому их пиарить и поднимать лифтами выше. Пиарят и поднимают тех, кто востребован ... власть имущими.
detroytred написав:Я лично их знаю. Вам и широкой общественности они неизвестны. Некому их пиарить и поднимать лифтами выше.
Якщо людина претендує на лідера нації...і при цьому їй потрібен спеціальний ліфт-то вона не лідер .вона інвалід,якому треба допомагати.... Я з різних сторін чую.. Якби мені дали покерувати - я б покерував - на пропозицію - керуй бригадою..відразу образа От у світовому масштабі-він би покерував. а 10-ма працівниками - в нього клепки не вистарчає Точно так само Був би мільйон - я б заробив....а чого нема?
Тому висновок Якщо люди не відомі своїми хорошими і ефективними справами широкому загалу - як лідери Держави - вони ніхто і звуть їх ніяк. Ми живемо не в безповітряному просторі,але при цьому Вміння керувати ротою - не дає права на заявку про отримання маршальського жезлу, навіть у випадку коли солдати роти з цим погоджуються. А от коли 300 000 військовослужбовців не проти щоб ним покерував полковник - то це вже цікаво... Але ж спочатку полковник став полковником з лейтенанта, і при цьому не вимагав ні від кого щоб йому ліфт створили,просто ліз у всі гарячі точки і ...перемагав.
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 17 лип, 2020 14:43, всього редагувалось 1 раз.